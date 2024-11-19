Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Pembe renkli kıyafetin arkasında unicorn deseni var. Kedi ve köpeklere uygun kıyafet sweatin şapkası da var.

1 yaş toy poodle ırkı köpeğim için almıştım. Ölçüler tam oldu. Ürün biraz ince fakat rengi güzel. Köpeğim rahat etti içerisinde. sorunsuz bir alışveriş.

84 TL olan kıyafet Temu'da 101 TL.

Kapişonlu Polar Sweatshirt

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