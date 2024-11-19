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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 10:56

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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FASHIONTAYT Push-up Spor Tayt Takım

FASHIONTAYT Push-up Spor Tayt Takım

Spor yaparken giyebileceğiniz bu takım bir tayt ve üstünden oluşuyor. Tenisten yogaya her spora uygun takımın taytı yüksek bel. İster sporda ister günlük olarak giyebileceğiniz takım siyah-beyaz renginde.

369 TL olan takım Temu'da 484 TL.

FASHIONTAYT Push-up Spor Tayt Takım

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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İnsan Anatomisi Modeli

İnsan Anatomisi Modeli

İnsan anatomisini çocuklara öğretmek için bu model yeter de artar bile. İçinde organların olduğu modeldeki organlar çıkarılabiliyor. 6 yaş ve üzeri çocuklar için bu model uygun.

1.025 TL olan modelin Temu fiyatı 1.068 TL.

İnsan Anatomisi Modeli

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Şehrin Tüm Renkleri Mandala

Şehrin Tüm Renkleri Mandala

Büyükler için tasarlanan boyama kitaplarından biri olan bu kitap ile eğlenceli vakitler geçirebileceksiniz. İçinde farklı motifler yer alan boyama kitabı oldukça dikkat çekici.

Motifler güzel.

99 TL olan boyama kitabına benzer boyama kitabı Temu'da 278 TL.

Şehrin Tüm Renkleri Mandala

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Fitilli Yumuşak Dokulu Battaniye

Fitilli Yumuşak Dokulu Battaniye

Mürdüm rengindeki battaniyenin rengi çok güzel. Yumuşacık battaniye 210x230 cm. Yatağınızın üzeri için güzel bir örtü olacak battaniye çift kişilik.

546 TL olan battaniyeye benzer battaniye Temu'da 758 TL.

Fitilli Yumuşak Dokulu Battaniye

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Dafne Pastel Renkler Punch Devam Seti

Dafne Pastel Renkler Punch Devam Seti

İğnesiz punch setlerinden olan bu setle evde güzel vakit geçirebileceksiniz. Pastel renklerden oluşan setle işleme yapmaya doyacaksınız. İçinde kasnak, iplik ve punch yaparken ihtiyacınız olan her şey var.

320 TL olan set Temu'da 428 TL.

Dafne Pastel Renkler Punch Devam Seti

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Kapişonlu Polar Sweatshirt

Kapişonlu Polar Sweatshirt

Pembe renkli kıyafetin arkasında unicorn deseni var. Kedi ve köpeklere uygun kıyafet sweatin şapkası da var.

1 yaş toy poodle ırkı köpeğim için almıştım. Ölçüler tam oldu. Ürün biraz ince fakat rengi güzel. Köpeğim rahat etti içerisinde. sorunsuz bir alışveriş.

84 TL olan kıyafet Temu'da 101 TL.

Kapişonlu Polar Sweatshirt

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

ROHATIM Uzun Tüylü Halı

ROHATIM Uzun Tüylü Halı

Uzun tüylü halı yuvarlak model. Oturma odası ya da salon için uygun halı kabarık duruyor. 100x100 cm boyutlarındaki halı yumuşacık.

183 TL olan halının yeşil rengi Temu'da 357 TL.

ROHATIM Uzun Tüylü Halı

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Joker Kedi Tırmalama Rampası ve Direği

Joker Kedi Tırmalama Rampası ve Direği

Kedilerin çok seveceği bu oyuncağın tırmalama rampası ve direği var. Üzerinde oynayacağı ve tırnaklarını törpüleyebileceği bu oyuncağın zemini 30x37 cm.

Benzeri Temu'da 638 TL olan tırmalama oyuncağı Amazon'da 499 TL.

Joker Kedi Tırmalama Rampası ve Direği

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Evdepo Home Ekstraforlu Tül Perde

Evdepo Home Ekstraforlu Tül Perde

Kırık beyaz rengindeki perde 50x200 cm boyutlarında. Tül perde pilesiz bir model. Evinize şık bir dokunuş olacak bu tül perdelere uyan güzel fon perdeler alabilirsiniz.

Çok hızlı hazırlandı ve geldi. Çok güzel durdu.

105 TL olan perdeler Temu'da 288 TL.

Evdepo Home Ekstraforlu Tül Perde

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Bambu Çocuk Taburesi

Bambu Çocuk Taburesi

Çocuklarınız için rahat bir tabure arıyorsanız bu tabureyi alabilirsiniz. Bambu tabure her yerde kullanılmaya uygun. Yüksek kaliteli tabureyi çocuğunuz çok sevecek.

816 TL olan tabure Temu'da 821 TL.

Bambu Çocuk Taburesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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