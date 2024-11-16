Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Kediniz için alabileceğiniz yatak kalorifere takıldığı için sıcacık oluyor. Peluş yatak o kadar rahat ki kediniz üzerinden kalkmak istemiyor. Kedinize hoşuna gidecek rahat bir yatak arıyorsanız bu yatağı deneyebilirsiniz.

399 TL olan yatak Temu'da 569 TL.

Kalorifer Yatağı

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