onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 14:33

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kalorifer Yatağı

Kalorifer Yatağı

Kediniz için alabileceğiniz yatak kalorifere takıldığı için sıcacık oluyor. Peluş yatak o kadar rahat ki kediniz üzerinden kalkmak istemiyor. Kedinize hoşuna gidecek rahat bir yatak arıyorsanız bu yatağı deneyebilirsiniz.

399 TL olan yatak Temu'da 569 TL.

Kalorifer Yatağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Despicable Me A5 Proje Defteri

Despicable Me A5 Proje Defteri

A5 boyutundaki defterde Minion karakteri var. Hem çocuklar hem yetişkinler içib uygun defteri herkes çok sevecek. Lisanslı ürünlerden olan defteri hediye olarak da alabilirsiniz.

174 TL olan defterin benzeri Temu'da 258 TL.

Despicable Me A5 Proje Defteri

AMAZON external

Shoes8teen Kadın Babet Ayakkabı

Shoes8teen Kadın Babet Ayakkabı

Leopar desenli bu babetin başka 14 rengi daha var. Eğer leopar desen seviyorsanız bu babeti alabilirsiniz. Hem rahat hem şık ayakkabıyı istediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz.

865 TL olan ayakkabının Temu'da kırmızı olanı 931 TL.

Shoes8teen Kadın Babet Ayakkabı

AMAZON external

Funky Planet Oyuncak Saklama Çantası

Funky Planet Oyuncak Saklama Çantası

Çocuklarınızın oyuncaklarını toplamak için kullanabileceğiniz çanta açtığınızda oyun alanı oluyor. 150 cm olan mat sayesinde hem oyuncaklar dağılmıyor hem çocuklar rahat rahat oynuyor.

376 TL olan saklama çantası Temu'da 762 TL.

Funky Planet Oyuncak Saklama Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

LOYFER Panda Büyük Pelüş Ayı

LOYFER Panda Büyük Pelüş Ayı

Büyük bir peluş almak istiyorsanız bu pandayı düşünebilirsiniz. 42 cm olan pelüş ayıyı hediye olarak da alabilirsiniz. Sarılıp uyuyabileceğiniz ya da odanızın en güzel köşesine koyabileceğiniz ayı çok tatlı.

565 TL olan ayı Temu'da 607 TL.

LOYFER Panda Büyük Pelüş Ayı

AMAZON external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mikser Mutfak Oyuncağı

Mikser Mutfak Oyuncağı

Çocuğunuza oyuncak olarak bu stand mikseri alabilirsiniz. Mutfakla ilgili çocukların hoşuna gidebilecek oyuncak oldukça kaliteli. 4-8 yaş arası çocuklar için bu oyuncak uygun.

438 TL olan oyuncak Temu'da 458 TL.

Mikser Mutfak Oyuncağı

AMAZON external

Funmix Oyun Sanal Bebek

Funmix Oyun Sanal Bebek

Küçükken sanal bebekle oynayanlardansanız bu oyuncak tam sizlik. Size geçmişinizi hatırlatacak sanal bebek ile eğlence dolu anlar sizi bekliyor. İstediğiniz her yerde yanınıza alabileceğiniz sanal bebekle hiç sıkılmayacağınız kesin!

167 TL olan sanal bebek Temu'da 244 TL.

Funmix Oyun Sanal Bebek

AMAZON external

JYCRA Hareketli Kitaplık

JYCRA Hareketli Kitaplık

5 katlı kitaplık hareket edebildiği için her yere taşıyabiliyorsunuz. 5 katı olduğu için oldukça kullanışlı. Büyük kapasitesiyle evde çok işinize yarayacak kitaplığı ister masanızın yanına isterseniz başka yere koyabilirsiniz.

1.000 TL olan kitaplık Temu'da 1.022 TL.

JYCRA Hareketli Kitaplık

AMAZON external

PAMENET Masaüstü Raf

PAMENET Masaüstü Raf

Ahşap bu raf masaüstü için uygun. Çift katlı olan rafı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bitkiler ya da kitaplar için uygun raf ofiste veya evde kullanılmak için ideal ürünlerden. 

651 TL olan rafın benzeri Temu'da 905 TL.

PAMENET Masaüstü Raf

AMAZON external

MaNMaNing Geniş Paça Pantolon

MaNMaNing Geniş Paça Pantolon

Geniş paça pantolon seviyorsanız bu modeli de beğenebilirsiniz. Yeşil rengiyle kombin yapmayı kolaylaştıran pantolonun cepleri de var. Rahat ve şık pantolon en dolabınızdaki en sevdiğiniz pantolonlardan biri olacak.

519 TL olan pantolon Temu'da 636 TL.

MaNMaNing Geniş Paça Pantolon

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın