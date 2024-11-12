onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim , Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 10:11

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadın Payetli Etek

Kadın Payetli Etek

Payetli etek çok şık duruyor. Özel günlerde giyebileceğiniz eteği istediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz. Parlayan etek, kalem etek modelinde.

671 TL olan eteğin benzeri Temu'da benzeri 857 TL.

Kadın Payetli Etek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

DeFacto Regular Fit Trençkot

DeFacto Regular Fit Trençkot

Su geçirmez trençkot sonbahar için ideal. Dışarıda üşütmeyecek bu trençkot suya karşı dayanıklı olduğu için yağmurlu havalara da uygun. 

Efsane güzel bu fiyata mukk Amazon a aşık oldum 🩷

779 TL olan trençkot Temu'da 911 TL.

DeFacto Regular Fit Trençkot

AMAZON external

Koton Kısa Paça Kot Pantolon

Koton Kısa Paça Kot Pantolon

Geniş paçalı siyah kot yüksek bel. Bu modelin paçaları kısa. % 99 pamuk kot pantolon günlük giymeye uygun. Her yere giderken giyebileceğiniz pantolon üzerinize tam olacak!

%11 indirime giren pantolon 307 TL. Temu'da ise benzeri 617 TL.

Koton Kısa Paça Kot Pantolon

AMAZON external

Yılbaşı Çam Ağacı

Yılbaşı Çam Ağacı

Yılbaşına az kaldı. 120 cm olan çam ağacının 123 dalı var. Yılbaşına girmeden ağacınızı hazır etmek istiyorsanız bu ağacı kaçırmayın. 1. sınıf kalitedeki ağaç evinize çok yakışacak.

450 TL olan çam ağacı Temu'da 1.058 TL. 

Yılbaşı Çam Ağacı

AMAZON external

KALIDI Kadife Totes Çanta

KALIDI Kadife Totes Çanta

Kadife çanta kombinlerinize çok yakışacak. Fermuarlı çantayı kullanmak da çok kolay. Büyük kapasitesi ile içine her şeyi sığdırabiliyorsunuz. Su geçirmez yapıda olduğu için eşyalarınız korunuyor.

210 TL olan çantanın benzeri Temu'da 318 TL.

KALIDI Kadife Totes Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

SEOWOOD Siyah Ahşap Kitaplık

SEOWOOD Siyah Ahşap Kitaplık

3 katlı kitaplık oldukça kaliteli. Banyoda, mutfakta ya da salonda kullanabileceğiniz raf evde çok işinize yarayacak. Kolayca kurup eşyalarınız yerleştirebileceğiniz kitaplık evinizin dekoruna güzel bir katkı olacak.

239 TL olan rafın benzeri Temu'da 607 TL.

SEOWOOD Siyah Ahşap Kitaplık

AMAZON external

Elektronik Hassas Mutfak Terazisi

Elektronik Hassas Mutfak Terazisi

Mutfakta tarif yaparken ihtiyaç duyulan terazi 10 kiloya kadar tartabiliyor. 1 gram hassasiyeti olan terazi ile artık tarifleriniz tam oluyor. Her mutfağa lazım tartı mutfakta işleriniz kolaylaşıyor.

128 TL olan tartı Temu'da 167 TL.

Elektronik Hassas Mutfak Terazisi

AMAZON external

MOVE BEYOND Kadın Eşofman Altı

MOVE BEYOND Kadın Eşofman Altı

İçi polarlı eşofman altı çok kullanışlı. Üşümeden spor yapmanıza imkan veren eşofman altının cepleri de var. Özellikle dışarıda spor yaparken giyebileceğiniz eşofman altının farklı renkleri bulunuyor.

459 Tl olan alt Temu'da 755 TL.

MOVE BEYOND Kadın Eşofman Altı

AMAZON external

El Feneri

El Feneri

Her evde bir el feneri olmalı. Güçlü ışık veren bu el fereni USB ile şarj edilebiliyor. LED ışığı olan fener su da geçirmiyor. Süper parlak el fenerini ışık olmadığı yerlerde kullanmanız mümkün.

%10 indirime giren el feneri 197 TL. Temu'da ise 289 TL.

El Feneri

AMAZON external

Genfien Şal

Genfien Şal

Kışın gerekli olacak şal ile hiç üşümeyeceksiniz. Rahat ve şık şal oldukça geniş. Sonbahar ve kış mevsimlerine uygun şalın başka renkleri de var. Bu şal 2 taraflı kullanılabiliyor.

669 TL olan şalın benzeri Temu'da 760 TL.

Genfien Şal

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın