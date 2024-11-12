Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Kadife çanta kombinlerinize çok yakışacak. Fermuarlı çantayı kullanmak da çok kolay. Büyük kapasitesi ile içine her şeyi sığdırabiliyorsunuz. Su geçirmez yapıda olduğu için eşyalarınız korunuyor.

210 TL olan çantanın benzeri Temu'da 318 TL.

KALIDI Kadife Totes Çanta

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