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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 13:50

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Okyanus Top Havuzu

Okyanus Top Havuzu

Katlanıp taşınabilir top havuzu çocukların çok hoşuna gidiyor. Açık üstü sayesinde çocuklar istediği zaman oynamak için girip çıkabiliyor. 1 yaşından büyük çocuklara uygun top havuzunu hem dışarıda hem içeride kullanmak mümkün.

718 TL olan havuz Temu'da 764 TL.

Okyanus Top Havuzu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Katlanır Metal Ayaklı Kamp Masa

Katlanır Metal Ayaklı Kamp Masa

Malzemesi suntalam olan kamp masası dışarıda işinize çok yarayacak. 50x80x51 cm olan masanın ayakları metal. Kampta, piknikte kullanabileceğiniz gibi ev balkonunuzda da kullanabilirsiniz.

749 TL olan masanın benzeri Temu'da 1.019 TL.

Katlanır Metal Ayaklı Kamp Masa

AMAZON

DOULEIN Bebek Yürüteç

DOULEIN Bebek Yürüteç

Bebeğinizi yürütmeye yardımcı bu ürün sayesinde bebekler daha kolay yürümeyi öğreniyor. 8-24 ay arası çocuklara uygun bebek yürüteci oldukça kaliteli.

390 TL olan yürüteç Temu'da 461 TL.

DOULEIN Bebek Yürüteç

AMAZON

HUIOP Bebek Bezi Çantası

HUIOP Bebek Bezi Çantası

Bebeği olan herkesin alması gerken çanta çok kullanışlı. Hafif çantanın içi çok işlevsel. Su geçirmez özelliği ile rahatça kullanabiliyorsunuz. 6 rengi olan çantanın istediğiniz rengini seçebilirsiniz.

475 TL olan çanta Temu'da 835 TL.

HUIOP Bebek Bezi Çantası

AMAZON

TİNEKE Araba Model Mama Tabağı

TİNEKE Araba Model Mama Tabağı

Çocuğunuzun yemek yemesini sağlayacak tabak araba şeklinde. 4 ayrı bölmesi olan tabak o kadar eğlenceli ki çocuğunuz yemek için sabırsızlanacak. Kolay temizlenen tabağı çocuğunuz varsa kaçırmayın.

%25 indirimde olan tabak 67 TL. Temu'da ise 422 TL. 

TİNEKE Araba Model Mama Tabağı

AMAZON
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Çocuk Aktivite Masası

Çocuk Aktivite Masası

Çam ağacından yapılan aktivite masasının yanında sandalye de geliyor. 50x50x40 cm boyutlarındaki masada çocuğunuz istediği her şeyi yapabiliyor. Oyun oynayabileceği gibi resim de yapabileceği masada vakit geçirmeye çocuğunuz bayılacak.

809 TL olan masa Temu'da 993 TL.

Çocuk Aktivite Masası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

HB.YE Bebek Yemek Sandalyesi

HB.YE Bebek Yemek Sandalyesi

Bebeklere uygun yemek sandalyesi katlanabiliyor. Her yere taşıyabileceğiniz sandalye oldukça sağlam. Dışarıda bile kullanabileceğiniz sandalye her çocuklu evde olmalı.

568 TL olan sandalye Temu'da 940 TL.

HB.YE Bebek Yemek Sandalyesi

AMAZON

Araba Yan Cam Güneşlik Perdesi

Araba Yan Cam Güneşlik Perdesi

Yolculuktayken çocuğunuzun rahat etmesini istiyorsanız bu perdeleri mutlaka almanız gerek. 2 tane gelen perdeler güneş geçirmiyor. Bu sayede arkada çocuğunuz huzurla yolculuk yapabiliyor.

206 TL olan perde Temu'da 250 TL.

Araba Yan Cam Güneşlik Perdesi

AMAZON

Bebek Bakım Örtüsü

Bebek Bakım Örtüsü

Bebekle dışarı çıktığınızda kullanabileceğiniz örtüyü evde de kullanabilirsiniz. Su geçirmez özelliği onu kaliteli ürünlerden biri yapıyor. Bebeğinizin bezini rahatça değiştirmek için örtüyü almanız gerek.

189 TL olan örtü Temu'da 249 TL.

Bebek Bakım Örtüsü

AMAZON

Kurmalı Civciv

Kurmalı Civciv

Çocuğunuzun eğlenerek oynayacağı bu civciv kuruluyor ve sonra kendi kendine hareket ediyor. Hediye olarak da alabileceğiniz civcivi takip ederken çocuklar çok mutlu oluyor

240 TL olan civciv Temu'da 246 TL.

Kurmalı Civciv

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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