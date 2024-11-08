Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Çam ağacından yapılan aktivite masasının yanında sandalye de geliyor. 50x50x40 cm boyutlarındaki masada çocuğunuz istediği her şeyi yapabiliyor. Oyun oynayabileceği gibi resim de yapabileceği masada vakit geçirmeye çocuğunuz bayılacak.

809 TL olan masa Temu'da 993 TL.

Çocuk Aktivite Masası

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