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Bu Kasım Neler İndirimde? İşte 2024'ün Kapış Kapış Satılan Ürünleri

etiket Bu Kasım Neler İndirimde? İşte 2024'ün Kapış Kapış Satılan Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 17:55

Kasım indirimlerinde yine güzel ürünler var. Almak için sepete attığınız ama bir türlü fiyatından dolayı alamadığınız ürünlerdeki indirimler sizi mutlu edecek. Gelin çok satılan indirimli ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

İstenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlayacak Philips Lumea herkese lazım. Çantasıyla geldiği için saklaması kolay.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan cihaz 9.499 TL.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

  • Gerçekten bir kahve için olması gereken her özellik var. bence bundan başka modlar biraz fantaziye kaçıyor. espresso çok iyi, sıcaksu verme özelliği, kahve ve boyları mevcut, tek ve çift fincan seçeneği, filtre sistemi, süt ısıtma şekli bence hazneli süt ısıtmaya göre daha iyi. bence kahve için gerekli her mod var. çok iyi. tavsiye ederim.

  • Güne güzel başlamak için hem oğluma hemde kendime aldım . fiyat performansi ve Philips kalitesi her zaman olduğu gibi mükemmel.herkese tavsiye ederim

Philips EP5547/90 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

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LEGO Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi

LEGO Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi

2660 parçalık lego Harry Potter hayranlarını çok sevindircek. Bu lego yetişkinlere özel.

  • Çok hızlı geldi ve eşim çok sevindi, bitirince güncellerim.

  • Harry potter sevenler için epey uzun süren şato. Oglum 3 günde dinlene dinlene bitirdi.

  • İndirimde alınca zevki katlanıyor :)

LEGO Harry Potter Hogwarts Şatosu ve Bahçesi

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PRO PLAN Elegant Somonlu Kuru Kedi Maması

PRO PLAN Elegant Somonlu Kuru Kedi Maması

Kedisi olanlar bu indirimi kaçırmasın. ProPlan mama kullanıyorsanız 10 kiloluk bu paketi alabilirsiniz. Somonlu olduğu için tadına kediler bayılıyor.

Başka mama kullanmadım ama çok araştırdım ve en iyilerden olduğunu biliyorum.

PRO PLAN Elegant Somonlu Kuru Kedi Maması

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Babyliss Buharlı Saç Düzleştirici

Babyliss Buharlı Saç Düzleştirici

5 sıcaklık kademesi olan düzleştirici ile saçlarınızı istediğiniz gibi yapabileceksiniz. Bu düzleştirici de Prime Fırsatı ürünlerinde yer alıyor.

Babyliss Buharlı Saç Düzleştirici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Stanley termosları artık zaten hepimiz biliyoruz, kalitesini anlatmaya gerek yok. 1.4 litrelik termos ile dışarıda içeceklerinizi istediğiniz gibi içebiliyorsunuz.

Mükemmel bi termos 2. Alışım yıllardır kullanıyorum kesinlikle fiyat performans.

%6 indirime giren Stanley termos 1.659 TL'ye düşüyor.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

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Skechers Artists Spor Ayakkabı

Skechers Artists Spor Ayakkabı

Şık spor ayakkabı sadece şıklığıyla değil, rahatlığıyla da ön planda. 

  • Ürün çok güzel orijinal ürün ancak normal ayakkabı numaranızdan yarım veya 1 numara küçük almak gerekiyormuş.

  • Model güzel. outdoor ürün olması avantaj.

Skechers Artists Spor Ayakkabı

AMAZON

Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Kedisi olanların en sevmediği şey herhalde tuvalet temizlemek. Ama bu otomatik kedi tuvaleti bu işi sizin üzerinizden alıyor. Uzaktan kontrol edebileceğiniz tuvaleti evde olmasanız bile kontrol edebiliyorsunuz. 65 litre haznesi ve 9 litre çöp haznesi var.

  • kedı bıle her tuvalette temız kum kullanmanın mutlulugunu yasıyor. ev ahalısı rahat ettı.

  • Gerçekten rahat oldu. Ama poşetini ve kumunu haftalık değiştirmeyi tercih ediyoruz. Aylık da hazneyi mutlaka yıkıyoruz. Böylece koku kesinlikle yapmıyor. Bir de topaklanma süresini uzun tutmak en iyisi böylece iyiyice kuruduktan sonra poşete alınmış oluyor. Tek sıkıntı kumu doldurmak biraz zor. Onun dışında bence gayet kullanışlı.

11.850 TL olan kedi tuvaleti işlerinizi kolaylaştırıyor.

Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Saeco GranAroma SM6585/00 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Saeco GranAroma SM6585/00 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Kahve yaparken işlerinizi kolaylaştıracak espresso makinesi ile 16 farklı içecek yapabiliyorsunuz. Kullanışlı ekranı ile herkes kolayca kahve yapabiliyor. Tek dokunuşla istediğiniz kahve hemen hazır!

Ürün harika , birçok makineyi günlerce haftalarca inceleyip bu modelde karar kıldık ve iyi ki diyoruz. Kahveler sıcacık ve çok leziz bir kahve makinesi alıcaksanız marka olarak saecodan şaşmayın derim. Hem yapabildiği çeşitlerle hem lezzetiyle harika. Zaten italyan marka bir makinenin kötü kahve yapacağı düşünülemez.

Saeco GranAroma SM6585/00 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Philips XW9383/01 Aqua Trio Dikey Süpürge

Philips XW9383/01 Aqua Trio Dikey Süpürge

  • Malum markayla arasında kaldım ve silme tarafı ağır basınca bunu aldım. Şarjı çok az gidiyor ama 3 4 odaya yetmiycek kadarda değil abartılmış.... Biri kedi kumunu dahi çekmedi yazmış bana gelen başka süpürge sanırım çünkü 5 kediminde dağıttığı tüm kumları tek hamlede çekti zaten alma sebebimde onların kum ve tüyleriydi :) sulu kısım ise parkede asla su bırakmıyor ama mutfak gibi yerlerde derzler eğer incelmişse o boşluk olan kısımlarda bir miktar birikiyor. Ama sorun edilicek kadar değil çektirmeseniz bile 5 dkda kuruycak kadar bi ıslaklık. Benim gibi arada kalanlar için yazdım bu yorumu fiyatını bence hakediyor.

  • ürün çök iyi, philips satıcıden direkt aldım, bir günde yolamışler sağolsunler, hiç düşünmeden alın. sırt ağrısı olanlar için çok iyi gelir, ergonomy tasarimi çok iyi, tavsiye ederim , artık süpür sonra sil dönem bitti 😂

  • Gerçekten çok iyi bir ürün.



Philips XW9383/01 Aqua Trio Dikey Süpürge

HEPSİBURADA
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Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Kahve sevenlerin alması gereke espresso makinesi 20 farklı kahve yapılabiliyor. İstediğiniz her an kahvenizi yapabileceğiniz makine ile artık buluşmalar hep sizin evinizde olacak.

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

HEPSİBURADA

Cybex GB Pockit Plus Bebek Arabası

Cybex GB Pockit Plus Bebek Arabası

Katlanabilen bebek arabası küçücük oluyor ve kabine sığıyor. Bu sayede gittiğiniz her yerde yanınızda rahatça görebiliyorsunuz. Bebekle gezmeyi kolaylaştıran bebek arabası ebeveynlerin beğendiği bir model.

24.000 TL olan bebek arabasının indirimli hali ise 9.960 TL.

Cybex GB Pockit Plus Bebek Arabası

HEPSİBURADA

Braun Ipl Silk·expert Pro 5

Braun Ipl Silk·expert Pro 5

Evde güzellik merkezi profesyonelliğinde tüylerinizi almak istiyorsanız Braun Pro 5'i alabilirsiniz. 2 ayrı başlığı olan Pro 5 ile cildiniz tam istediğiniz gibi pürüzsüz olacak.

Normalde 3 senedir philips lumea ipl cihazini kullaniyordum o cihazdan da memnundum fakat atis suresi araliginin uzun olusu artik cihazin fazla isiniyor olusu  islemi 2 gunde bolmeme sebep oluyordu . Fakat bu cihaz inanilmaz hizli ve guclu . Daha ufak olmasi ele ve vucuda daha iyi oturuyor olusu tasima kolayligi derken iyiki bu markayi denemisim suan icin goruslerim cok olumlu ❤️

Braun Ipl Silk·expert Pro 5

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Fakir Inovator Dikey Şarjlı Kablosuz Süpürge

Fakir Inovator Dikey Şarjlı Kablosuz Süpürge

Dikey süpürge almak istiyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz. Fiyat-performans ürünü olan Fakir süpürge turuncu rengiyle çok iddialı. Kablosuz özellikli olması evi temizlemeyi kolaylaştırıyor.

Fakir Inovator Dikey Şarjlı Kablosuz Süpürge

HEPSİBURADA

Samsung VC07R302MVP/TR Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Samsung VC07R302MVP/TR Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Mor renkli süpürge çok güzel. Toz torbasız olduğu için sürekli torba alma derdi yok. 

  • GÜZEL BEĞENDİK ÇEKİŞ GÜCÜ ÇOK İYİ ALACAK OLANLAR TEREDDÜT ETMEDEN ALSIN FİYATI DA GAYET UYGUN SATICI İYİ TEŞEKKÜRLER ..

  • Hepsiburadanın kendi online satış mağazasından aldım Cuma akşam verdim siparişimi Hepsijet cumartesi günü ortalama 12 saatte ulaştırdı kargo hızı ve paketlenmesi mükemmel.Ürün sesi evde kullandıklarınız ile aynı hibrid değil yani normal ses, çekim olarak iyi yeterli. Fiyatının üstünde performans. Pahalı süpürgelere 3 katı tutar ödemeyin gayet iyi ve kullanışlı.

  • Biz ürünü 5 gündür kullaniyoruz buradaki yorumlara göre aldık  bu fiyata göre muazzam bir süpürge çekim gücü ayarı olması ayrıca bir artı almayı düşünenlere tavsiye ediyorum ses düzeyi kullanıma göre değişiyor açıkçası hepsijet ile belirtilen tarihten önce geldi teşekkür ediyorum herkese

Samsung VC07R302MVP/TR Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

HEPSİBURADA
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Braun Multiquick 9 El Blenderi

Braun Multiquick 9 El Blenderi

  • Daha önce ufak modelini 20 sene kullandım.robotumda bozulunca bu modele karar verdim.çok memnun kaldım.

  • urun oldukca kaliteli paketlemeside fena degildi fiyat olarakta diger saticilara gore oldukca uygundu. urun ve satici tavsiye edilir

  • Ürün güzel paketlenmiş,eksiksiz ve sağlam geldi.basta bı guvenememistim satıcıya ama teslim alınca onlara da yazacağımı söylemiştim.tesekkurler .

  • Kullanmak için biraz bekledim çünkü Tefal marka bir blender’ım vardı ama bi aparatı bozulduğu için çorba bızzlayamıyordum. Braun arkadaşla ilk kez pesto sos yapmak kısmet oldu ve inanılmaz. Ezme başlığı çok kuvvetli ve pürüzsüz bir kıvam elde ettirdi. Özellikle ezici başlığın süspansiyonlu olması çok ilginç, ilk defa karşılaştığım bir özellik. Çok memnun kaldım. Ürün direkt 10/10. Fiyatı biraz yüksek ancak bir sürü aparatla birlikte geliyor. Fiyatını da fazlasıyla hakettiğini düşünüyorum. Sadece paketlemesi biraz ilginçti yarım koliye kendi kutusuyla konmuş ve pıtpıta sarılmıştı. Biraz daha özenli bir paketleme beklerdim açıkcası.

Braun Multiquick 9 El Blenderi

HEPSİBURADA

Philips XC7040/01 SpeedPro Max Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC7040/01 SpeedPro Max Dikey Şarjlı Süpürge

360 derece emiş başlığı olan süpürge her eve lazım. Evinizi temizlerken artık sizi yormayacak süpürge her yere kolayca girebiliyor.

30 günün en düşük fiyatında olan süpürgeyi almayı düşünüyorsanız kaçırmayın deriz!

Philips XC7040/01 SpeedPro Max Dikey Şarjlı Süpürge

HEPSİBURADA

Anker Eufy Clean X8 Pro Akıllı Robot Süpürge

Anker Eufy Clean X8 Pro Akıllı Robot Süpürge

Robot süpürge olmayan ev kalmadı. Siz de hâlâ yoksa hemen almanız gerek. Her gün sizin yerinize temizlik yapacak robot süpürge eğer evinizde evcil hayvan varsa şart!

Anker Eufy Clean X8 Pro Akıllı Robot Süpürge

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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