Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Kasım Fırsatlarında Moda Şöleni! Levi’s, Under Armour ve Daha Birçok Sevilen Marka İndirimde

etiket Kasım Fırsatlarında Moda Şöleni! Levi’s, Under Armour ve Daha Birçok Sevilen Marka İndirimde

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 14:55

Kasım ayının heyecan verici fırsatları devam ediyor. Moda dünyasının sevilen markaları UGG, Tommy Hilfiger ve daha pek çok sevilen markanın indirimlerini derledik. Bu ayın fırsatlarında, en trend ürünleri, en iyi fiyatlarla bulabilirsiniz.👇

Bu içerik 05.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tommy Hilfiger TJW WASHED CORD CRP ALASKA Ceket Kadın

Tommy Hilfiger TJW WASHED CORD CRP ALASKA Ceket Kadın

Tommy Hilfiger'ın ALASKA modeli ceketi, siyah rengi ve zarif crop tasarımı ile dikkat çekiyor. Kalın yapısı sayesinde sizi soğuk kış aylarında sıcak tutacak olan bu ceket, bu kışın en şık montu olmaya aday. 

İndirimli fiyatı 4.824,90TL.

Tommy Hilfiger TJW WASHED CORD CRP ALASKA Ceket Kadın

İndirimdeki diğer markalara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Under Armour Koşu Ayakkabısı, performans odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Under Armour Koşu Ayakkabısı, performans odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Üst kısmı hafif ve nefes alabilir yapısıyla ayakların hava almasını sağlar, böylece koşu sırasında maksimum rahatlık sunar. Bilek kısmının çevresine ve dilin altına yerleştirilen özel köpük dolgusu ise ekstra konfor ve destek sağlayarak uzun süreli kullanımda bile üstün performans sergiliyor.

İndirimli fiyatı 1.417,49TL.

Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu AyakkabısıErkek

İndirimdeki diğer markalara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon Kadın

Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon Kadın

Levi's Ribcage Straight Jeans, kadınlar için şık ve rahat bir tasarıma sahip. Yüksek bel kesimi ve modern düz kesimiyle mükemmel bir uyum yakalayarak günlük kombinlerinize zarif bir dokunuş katacak.

Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon Kadın

Kullanıcı yorumu;

Aynı mankendeki gibi duruyor. Bel kısmı güzel oturuyor. Çok beğendim.İndirimdeki diğer markalara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

UGG M NEUMEL 3236

UGG M NEUMEL 3236

UGG M Neumel modeli, kaliteli süet deri malzemeden üretilerek zarif bir şıklık sunuyor. Pamuklu iç yapısı ve bağcıklı tasarımıyla hem şıklığı hem de konforu bir arada sunan bu ayakkabı, soğuk kış günlerinde favoriniz olmaya aday.

İndirimli fiyatı 5.543,90TL.

UGG M NEUMEL 3236

İndirimdeki diğer markalara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

The North Face Kadın ZANECK PARKA

The North Face Kadın ZANECK PARKA

Bu kış için kalın ve uzun bir mont arıyorsanız, The North Face Kadın Zaneck Parka tam aradığınız parça! Hem şıklığı hem de sıcak tutma özellikleriyle kış şartlarına karşı mükemmel bir koruma sağlayan bu mont, soğuk havalarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir seçenek.

15.199,00TL yerine 12.159,20TL.

The North Face Kadın ZANECK PARKA

İndirimdeki diğer markalara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Crocs Classic Bone TerlikUnisex Yetişkin

Crocs Classic Bone TerlikUnisex Yetişkin

Crocs Classic Bone Terlik, yetişkinler için tasarlanmış unisex bir modeldir. Havalandırma delikleri nefes alabilirlik sağlarken suyun kolayca boşalmasına yardımcı olur. Hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunan bu terlik, gündelik kullanımda en sevilen tercihlerden biri olmaya aday.

İndirimli fiyatı 1.078,99TL.

Crocs Classic Bone TerlikUnisex Yetişkin

İndirimdeki diğer markalara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

adidas VS PACE 2.0 Spor AyakkabıErkek

adidas VS PACE 2.0 Spor AyakkabıErkek

adidas VS PACE 2.0 Spor Ayakkabı, nubuk üst yüzeyi ve sert görünümlü orta taban tasarımıyla ikonik kaykay stilini yansıtıyor. Hem yeteneklerini sergilemek hem de arkadaşlarla rahat vakit geçirmek için ideal bir modeldir.

adidas VS PACE 2.0 Spor AyakkabıErkek

Kullanıcı yorumu;

Adidas kalitesi ortada. Orijinal ürün. Hızlı kargo. Tam bedeninizi almanızı tavsiye ederim.

Amazon

PUMA Erkek Teamliga Yelek Ceket Yelek

PUMA Erkek Teamliga Yelek Ceket Yelek

PUMA Erkek Teamliga Yelek, sıcak tutarken tarzınıza da şıklık katar. Hem konforlu hem de şık bir görünüm sunan bu yelek, günlük kullanım için ideal bir seçimdir.

PUMA Erkek Teamliga Yelek Ceket Yelek

Kullanıcı yorumu;

Süper kalite ve geniş iç ceplerin yanı sıra fermuarlı iki dış cep. Yağmur tutmaz ve iyi kalitesi.İndirimdeki diğer markalara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Jack Wolfskin Erkek Refugio Texapore Low M Yürüyüş Ayakkabısı

Jack Wolfskin Erkek Refugio Texapore Low M Yürüyüş Ayakkabısı

Yüksek kaliteli deri dış yüzeyi, zorlu koşullara karşı güçlü bir koruma sağlarken süet deri iç malzemesi, yumuşaklık ve ekstra rahatlık sunarak uzun yürüyüşlerde bile ayağınızın konforunu korur. Suya dayanıklı Texapore teknolojisiyle üretilmiş bu ayakkabı, her türlü hava koşulunda güvenle kullanılabilir.

İndirimli fiyatı  3.646,53TL.

Jack Wolfskin Erkek Refugio Texapore Low M Yürüyüş Ayakkabısı

İndirimdeki diğer markalara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

PUMA ACTIVE Woven Pants, unisex yetişkinler için tasarlanmış sofistike bir spor eşofman altı.

PUMA ACTIVE Woven Pants, unisex yetişkinler için tasarlanmış sofistike bir spor eşofman altı.

Modern stiliyle spor yaparken şıklığınızı korurken, dryCELL teknolojisiyle teri ciltten uzaklaştırarak serin ve rahat kalmanızı sağlar. Hafif ve nefes alabilen kumaşı, yoğun antrenmanlarda bile konfor sunar, böylece her türlü aktiviteye her zaman hazır olabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 780,99TL.

PUMA ACTIVE Woven Pants Woven Pants Unisex Yetişkin

İndirimdeki diğer markalara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

The North Face W THERMOBALL LACE UP WP Kadın Bot

The North Face W THERMOBALL LACE UP WP Kadın Bot

The North Face W Thermoball Lace Up WP Kadın Bot, dış mekan şartlarına uygun bir bot olmasına rağmen, sunduğu konforla adeta terlik hissi verir. Kauçuk dış tabanı zemini güçlü bir şekilde kavrarken, OrthoLite destekleyici iç tabanı sayesinde ayakları sıcak tutar ve rahat bir deneyim sunar.

İndirimli fiyatı 4.649,25TL.

The North Face W THERMOBALL LACE UP WP Kadın Bot

Amazon

DeFacto Kadın Regular Fit Balıkçı Yaka Kazak

DeFacto Kadın Regular Fit Balıkçı Yaka Kazak

Hem sıcak tutan yapısı hem de zarif balıkçı yaka tasarımı ile soğuk günlerde şıklığınızı koruyarak rahat etmenizi sağlar. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak bu kazak, mutlaka dolabınızda olması gereken bir parça.

DeFacto Kadın Regular Fit Balıkçı Yaka Kazak

İndirimdeki diğer markalara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın