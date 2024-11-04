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Efsane Marka Günlerinde En İyi Fiyat Garantili Elektronik Ürünler

etiket Efsane Marka Günlerinde En İyi Fiyat Garantili Elektronik Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 15:51

Efsane marka günlerinin en iyi fiyat garantili elektronik ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Bu özel günlerde, kalitenin ve uygun fiyatın bir arada olduğu bu ürünlerle tanışmanızın vakti geldi. Hadi, bu eşsiz ürün koleksiyonuna birlikte göz atalım.

Bu içerik 04.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Huawei'nin 2024 modeli olan Matebook D16, Intel Core i5 işlemciye sahip bir bilgisayar.

Huawei'nin 2024 modeli olan Matebook D16, Intel Core i5 işlemciye sahip bir bilgisayar.

Bu bilgisayar, ince ve dinamik tasarımı ile kullanıcılarına estetik bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 65W süper şarj özelliği ve geniş kapasiteli pil gücü ile kullanıcılarına uzun süreli bir kullanım imkanı sağlıyor. 16 inçlik FullView ekranı, yüksek performanslı işlemcisi sayesinde, en zorlu görevler bile bu bilgisayarla kolaylıkla halledilebiliyor. 

Huawei Matebook D16 2024 Intel Core i5

Kullanıcı yorumu;

Bilgisayar gerçekten hızlı, kurulumu kolay, ekran kalitesini fazlasıyla beğendim. Batarya benim günlük işlerimi kullanırken, %100 dolu durumdayken 9 saat kullanım süresi veriyor. Ses kalitesini ve yüksekliği de gayet başarılı. Klavye ışıklandırmalı olsaydı her şey tam olurdu bence... Sonuç olarak, alınır ve yıllarca kullanılır.

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Bu bilgisayar, yüksek performansı ve üstün teknik özellikleri ile favori oyun bilgisayarınız olmaya aday.

Bu bilgisayar, yüksek performansı ve üstün teknik özellikleri ile favori oyun bilgisayarınız olmaya aday.

Monster Abra A5 V21.4.4, Intel Core I7 12700H işlemcisi, 6 GB Rtx 3050 ekran kartı ile oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak. Freedos işletim sistemine sahip olan bu bilgisayar, 15,6' FHD 144 Hz ekranı ile oyunları en gerçekçi ve akıcı şekilde deneyimlemenizi sağlıyor.

Monster Abra A5 V21.4.4 Intel Core I7

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Zeiron DR15 I53470 16GB Curved Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, oyunseverler için özel olarak tasarlanmış bir sistem.

Zeiron DR15 I53470 16GB Curved Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, oyunseverler için özel olarak tasarlanmış bir sistem.

Bu sistem, gerçek tam temperli camdan üretilmiş bir oyuncu kasasıyla birlikte gelir. Bu kasa, bilgisayarın iç bileşenlerini korurken aynı zamanda estetik bir görünüm de sağlar.

Takımın bir diğer önemli özelliği ise 23.8 inç çerçevesiz FullHD 1080P UltraSlim LED Curved oyuncu monitörüdür. Bu kavisli monitör, oyunları daha gerçekçi ve etkileyici bir şekilde deneyimlemenizi sağlar.

Ayrıca, bu bilgisayar sistemi RGB ışıklı oyuncu klavyesi ve mouse ile birlikte gelir.

Zeiron DR15 I5-3470 16GB 256GB

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MSI MODERN 15 B12MO624XTR modeli, Intel Core i5 işlemciye sahip bir bilgisayar.

MSI MODERN 15 B12MO624XTR modeli, Intel Core i5 işlemciye sahip bir bilgisayar.

Bu ürün, sadece 1.7mm kalınlığında ultra ince kasasıyla yüksek taşınabilirlik sunarak, nereye giderseniz gidin dikkat çekici bir şıklık sergiliyor. Modern serisi, en son teknoloji olan 12. Nesil Intel® Core™ i5 işlemcisi ve Intel® Iris® Xe grafiklerini kullanarak, çoklu görevlerinizde ve eğlence anlarınızda üst düzey bir performans sağlar. 

MSI MODERN 15 B12MO-624XTR Intel Core i5

Kullanıcı yorumu;

Bu laptop ise önceki kullandığım şey neydi dedirtti bana kalitesi ile çok beğendim gerçekten.

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Dell Inspiron 3520 Intel Core i5

Dell Inspiron 3520 Intel Core i5

Intel Core i5 1235U işlemcisi sayesinde, bilgisayarınızı rahatlıkla ve hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. 8GB RAM, çoklu görevlerin üstesinden gelmenize yardımcı olurken, 512GB SSD depolama alanı sayesinde tüm dosyalarınızı güvenle saklayabilirsiniz Eğer bir öğrenciyseniz ve günlük okul ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir bilgisayar arıyorsanız, Dell Inspiron 3520 tam size göre olabilir.

Dell Inspiron 3520 Intel Core i5

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Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 4GB 64GB 11" Tablet

Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 4GB 64GB 11" Tablet

Samsung Galaxy Tab A9+ SMX210 modeli, 4GB RAM ve 64GB dahili hafıza kapasitesiyle kullanıcılara geniş bir depolama alanı sunuyor. 11 inçlik ekran boyutuyla dikkat çeken bu tablet, geniş ekran severlerin tercihi olacak. Bu model, film izlemekten oyun oynamaya, işlerinizi halletmekten sosyal medyada gezinmeye kadar birçok aktiviteyi rahatlıkla gerçekleştirebilmeniz için ideal bir seçenek olacak.

Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 4GB 64GB 11' Tablet

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Keenetic Hopper AX1800 Mesh Wi-Fi

Keenetic Hopper AX1800 Mesh Wi-Fi

Keenetic Hopper AX1800 Mesh WiFi, 900MHz çift sanal çekirdekli işlemcisi sayesinde tüm ağ işlemlerinde güçlü bir performans sağlar. 

Bu cihaz, Keenetic Hopper DSL modelinde bulunan 256MB DDR3 RAM ve 128MB Flash hafıza ile kablosuz ağ performansınızı maksimuma çıkarmanızı sağlıyor.

Keenetic Hopper AX1800 Mesh Wi-Fi

Kullanıcı yorumu;

10 yıldız olsa 10 yıldız verirdim. Ürün üst düzeyde. Turksat Kablo Tv kullanıyorum. Normal modem yan odada asla çekmiyordu ve sürekli mobil internet kullanıyordum. Şimdi netmaster modemi bride moda alıp keenetic’i router yaptım. Wifi çekmeyen odada 90+ hız alıyorum. Düşünen varsa düşünmeden alabilir.

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Microsoft Xbox Series X Kablosuz Oyun Kumandası Beyaz

Microsoft Xbox Series X Kablosuz Oyun Kumandası Beyaz

Bu kumanda, oyun severlerin en çok tercih ettiği aksesuarlar arasında yer alıyor. Özellikle yoğun oyun maratonlarında rahat bir kullanım sunan bu kumanda, aynı zamanda geniş bir uyumluluk yelpazesine sahip. Xbox Series X konsoluyla mükemmel bir uyum içinde çalışan bu kumanda, aynı zamanda Windows 10 ve çeşitli mobil cihazlarla da uyumlu.

Microsoft Xbox Series X Kablosuz Oyun Kumandası Beyaz

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Asus VP249QGR 23.8" 144Hz 1ms

Asus VP249QGR 23.8" 144Hz 1ms

Asus'un VP249QGR modeli, 23,8 inç boyutunda ve 1920x1080 Full HD çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. Bu ekran, LED arka aydınlatma teknolojisi ve IPS 178° geniş izleme açısıyla birlikte geliyor. Bu monitör, AdaptiveSync (FreeSync™) teknolojisi sayesinde 144 Hz'e kadar yenileme hızına ulaşabiliyor. Bu, iz efektlerini tamamen ortadan kaldırır ve videoların net bir şekilde görüntülenmesini sağlar. 

Asus VP249QGR 23.8' 144Hz 1ms

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Claw's Nexus Air V1 Kablosuz 10000 Dpi Pixart PMW3325 Sensör Makro Yazılımlı & Değiştirilebilir Kapaklı RGB Kablosuz Gaming Mouse - Beyaz (2.4 GHz Kablosuz + BT5.1 + Type-C ile Kullanım Desteği)

Claw's Nexus Air V1 Kablosuz 10000 Dpi Pixart PMW3325 Sensör Makro Yazılımlı & Değiştirilebilir Kapaklı RGB Kablosuz Gaming Mouse - Beyaz (2.4 GHz Kablosuz + BT5.1 + Type-C ile Kullanım Desteği)

Claw'un Nexus Air V1 modeli, kablosuz bir oyun faresi olup 10000 DPI Pixart PMW3325 sensöre sahip. Bu ürün, kullanıcılarına özelleştirilebilir bir deneyim sunmak için makro yazılımı ve değiştirilebilir kapak özelliklerine sahip. Ayrıca, RGB aydınlatma özelliği ile oyun deneyiminizi daha eğlenceli ve renkli hale getirir. Beyaz renkte olan bu fare, 2.4 GHz Kablosuz, BT5.1 ve TypeC bağlantı seçenekleri ile kullanım desteği sağlar. 

Claw's Nexus Air V1 Kablosuz

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