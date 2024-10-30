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Efsane İndirimler 1 Kasım’da Başlıyor! Kasım İndirimlerinde Hangi Markalar Var? Söylüyoruz

etiket Efsane İndirimler 1 Kasım’da Başlıyor! Kasım İndirimlerinde Hangi Markalar Var? Söylüyoruz

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 16:15

Heyecanla beklenen Kasım indirimleri 1 Kasım'da başlıyor! Bu büyük indirim fırsatında hangi markaların yer aldığını merak ediyor musunuz? Bu indirimlerde cüzdanınızı rahatlatacak fırsatları kaçırmayın, en sevdiğiniz markaların ürünlerini uygun fiyatlarla almanın keyfini çıkarabilirsiniz. İndirimlerde yer alan markaları beraber keşfedelim, alışverişin tadını çıkaralım!👇😉

İndirimdeki markaların tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 30.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kasım ayının büyülü indirim dönemi, 1 Kasım Cuma günü start alıyor. Bu dönemde birçok popüler markanın ürünleri, Kasım'ın ilk haftasında başlayan bu özel kampanya ile birlikte, farklı kategorilerde indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Kasım ayının büyülü indirim dönemi, 1 Kasım Cuma günü start alıyor. Bu dönemde birçok popüler markanın ürünleri, Kasım'ın ilk haftasında başlayan bu özel kampanya ile birlikte, farklı kategorilerde indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Bu eşsiz indirim fırsatlarını kaçırmamak için Hepsiburada uygulamasını hemen indirin, bildirimleri aktif hale getirin ve Premium üyeliğe geçmeyi  unutmayın. Bu sayede, Kasım ayının efsane indirimlerinden ilk siz haberdar olun ve alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.

Alışveriş listelerinizi hazırlamayı unutmayın!🤗

İşte İndirime Giren Markaların Tamamı!

İşte İndirime Giren Markaların Tamamı!

İndirimdeki markaların tamamına göz atmak isterseniz  buradan ulaşabilirsiniz.

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