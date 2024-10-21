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Adidas’ta Lansmana Özel Fırsatları Kaçırma! Spor Ayakkabı Modellerinde İndirimler Burada

etiket Adidas’ta Lansmana Özel Fırsatları Kaçırma! Spor Ayakkabı Modellerinde İndirimler Burada

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 13:13

En çok tercih edilen spor ayakkabı modellerindeki indirim fırsatlarını kaçırmayın. Bu özel fırsatları değerlendirmek için içeriğimizi inceleyebilirsiniz. Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı bir süre için geçerli. Bu nedenle, favori Adidas spor ayakkabı modelinizi uygun fiyatlarla satın almak için hemen harekete geçin.

Bu içerik 21.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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adidas Galaxy 6 Erkek Koşu Ayakkabısı GW3848

adidas Galaxy 6 Erkek Koşu Ayakkabısı GW3848

Adidas'ın Galaxy 6 modeli erkek koşu ayakkabısı, zarif siyah tasarımı ve dolgun tabanı ile yürüyüşlerinizde vazgeçilmeziniz olacak. Bu ayakkabı, hem spor yaparken hem de günlük yaşamınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. 

2.579,00 TL yerine indirimli fiyatıyla 1.999,00 TL.

adidas Galaxy 6 Erkek Koşu Ayakkabısı

Hepsiburada

Adidas Hoops 3.0 Erkek Spor Ayakkabı, sade ve zarif bir tasarımı ile dikkat çekiyor.

Adidas Hoops 3.0 Erkek Spor Ayakkabı, sade ve zarif bir tasarımı ile dikkat çekiyor.

Bu tasarım, nefes kesici bir sadelik ve şıklık sunuyor. Ayakkabının sentetik deri dış yüzeyi, aynı renkteki üç bant detayı ile klasik bir görünüm kazanıyor.

Kullanıcı yorumu;

Harika estetik bir tarz.Adidas farkı ile çok rahat bir tasarım.Orjinal kaliteli bir ürün.Giydiğim numaranın yarım boy büyüğünü tercih edin.Ben 41 giyorum 41,5 onu sipariş verdim o bile biraz dar kesim oldu,ama yinede rahatsız etmiyor,zamanla açılacaktır.Tasarımını çok beğendim.Teşekkürler 🙏😎

adidas Hoops 3.0 Erkek Spor Ayakkabı GY5435

Hepsiburada

Adidas'ın erkekler için özel olarak tasarladığı "Top Ten Rb" modeli günlük spor ayakkabı, deri ve süetin mükemmel birleşimi ile sizlere sunuluyor.

Adidas'ın erkekler için özel olarak tasarladığı "Top Ten Rb" modeli günlük spor ayakkabı, deri ve süetin mükemmel birleşimi ile sizlere sunuluyor.

Bu ayakkabı, sadece spor aktivitelerinde değil, aynı zamanda klasik kombinlerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tasarıma sahip. İster işe giderken, ister bir arkadaş buluşmasında, hatta özel bir davette bile bu ayakkabıyı tercih edebilirsiniz. 

3.999,00 TL yerine 1.799,00TL.

adidas Adidas Top Ten Rb Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Hepsiburada

adidas H04251 Ozelıa Erkek Günlük Spor Ayakkabısı

adidas H04251 Ozelıa Erkek Günlük Spor Ayakkabısı

Adidas'ın H04251 model numaralı Ozelia Günlük Spor Ayakkabısı, sofistike ve şık tasarımıyla her türlü kombininize eşsiz bir stil katacak.  Adidas'ın bu modeli, rahatlığı ve dayanıklılığı ile bilinir. Ayakkabının tasarımı, modern ve çağdaş bir görünüm sunuyor.

Kullanıcı yorumu;

Hızlı kargo ve orjinal ürün. ayak numaranız gibi ya da yarım numara büyük alabilirsiniz. gayet rahat ve konforlu. mağazanın iletişimi de çok iyiydi.

adidas H04251 Ozelıa Erkek Günlük Spor Ayakkabısı

Hepsiburada

adidas UB21 Td Kadın Koşu Ayakkabısı GY2208

adidas UB21 Td Kadın Koşu Ayakkabısı GY2208

Bu model, hem göze hitap eden canlı renkleri hem de kullanıcılarına sağladığı üst düzey konforuyla dikkat çekiyor. Koşu sporuna yeni bir soluk getiren bu ayakkabı, hareket kabiliyetinizi artırırken aynı zamanda ayak sağlığınızı da düşünüyor.

3.429,00 TL yerine 2.299,00TL.

adidas UB21 Td Kadın Koşu Ayakkabısı GY2208

Hepsiburada
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Adidas Runfalcon Kadın Koşu Ayakkabısı

Adidas Runfalcon Kadın Koşu Ayakkabısı

Adidas Runfalcon Kadın Koşu Ayakkabısı, gün boyunca ayağınızda hafiflik ve rahatlık hissi sağlayan bir ürün. Ayaklarınızı saran ve destekleyen yapısı sayesinde, uzun süreli kullanımlarda bile ayağınızı rahat ettirir.

Kullanıcı yorumu;

Güzel rahat bir ayakkabı tam numaranızı alabilirsiniz.

Adidas Runfalcon Kadın Koşu Ayakkabısı

Hepsiburada

adidas Advantage Base Erkek Siyah Sneaker

adidas Advantage Base Erkek Siyah Sneaker

Adidas'ın Advantage Base modeli olan bu siyah sneaker, zarif ve sofistike tasarımıyla dikkat çekiyor. Hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan bu ayakkabı, ofis kombinlerinizle mükemmel bir uyum sağlayacak. 

İndirimli fiyatıyla şuanda 2.299,00TL.

adidas Advantage Base Erkek Siyah Sneaker

Hepsiburada

Adidas Advantage Beyaz Unisex Spor Ayakkabı, tenis dünyasından esinlenerek tasarlanmış bir model.

Adidas Advantage Beyaz Unisex Spor Ayakkabı, tenis dünyasından esinlenerek tasarlanmış bir model.

Klasik bir görünümü modern ve konforlu detaylarla harmanlayan bu ayakkabı, her türlü zeminde rahatlıkla kullanılabilir. Bağcıklı yapısıyla ayağı doğal bir şekilde sarar ve sağlam bir zemin tutuşu sunar. Bu sayede her adımınızı güvenle atabilirsiniz. 

3.429,00 TL yerine 2.499,00TL.

Adidas Advantage Beyaz Unisex Spor Ayakkabı

Hepsiburada

adidas AHP5673 Adidas Solarboost 5 W Kadın Spor Ayakkabı Beyaz

adidas AHP5673 Adidas Solarboost 5 W Kadın Spor Ayakkabı Beyaz

Adidas'ın Solarboost 5 W modeli, kadın spor ayakkabısı koleksiyonunun en yeni üyesi. Göz alıcı, rengarenk tasarımıyla dikkat çeken bu model, spor yaparken rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor. 

6.679,00 TL yerine 3.299,00 TL.

Adidas Solarboost 5 W Kadın Spor Ayakkabı Beyaz

Hepsiburada

Adidas Nmd-R1 W

Adidas Nmd-R1 W

Adidas NmdR1 W, sıra dışı tasarımıyla dikkatinizi çekecek bir model. Bu ayakkabının özelliği, peluş BOOST yastıklamasıdır. Bu yastıklama, ayaklarınızın üzerinde uzun süre geçirdiği saatler boyunca denge sağlar. Üst kısmı ise ayağınızı benzersiz bir rahatlıkla sarar.

Adidas Nmd-R1 W

Hepsiburada
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adidas Beyaz - Lacivert Erkek Lifestyle Ayakkabı GW9199 Grand Court 2.0

adidas Beyaz - Lacivert Erkek Lifestyle Ayakkabı GW9199 Grand Court 2.0

Adidas'ın beyaz ve lacivert renklerine sahip olan erkek lifestyle ayakkabısı, günlük giyim kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Bu ayakkabı, hem spor hem de casual tarzınızı tamamlayacak özelliklere sahip.

İndirimli fiyatıyla 2.299,00TL.

adidas Beyaz - Lacivert Erkek Lifestyle Ayakkabı GW9199 Grand Court 2.0

Hepsiburada

adidas Mavi Kadın Koşu Ayakkabısı HP2429 Questar

adidas Mavi Kadın Koşu Ayakkabısı HP2429 Questar

Adidas'ın HP2429 Questar modeli, mavi renkte bir kadın koşu ayakkabısıdır. Bu ayakkabı, hem spor yaparken hem de günlük yaşamda rahatlık ve stil arayan kadınlar için ideal bir seçenektir. 

3.079,00 TL yerine 2.299,00TL. 

adidas Mavi Kadın Koşu Ayakkabısı HP2429 Questar

Hepsiburada
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