Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Giyim , Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? Puma ayakkabılardan La Roche-Posay bakım kremlerine 20 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Puma ayakkabılardan La Roche-Posay bakım kremlerine 20 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 14:55

20 Ekim 2024 tarihinde, alışveriş severler için büyük bir fırsat günü! Nyx'in göz farı paletinden, Panasonic elektrikli burun, kulak tüy kesme makinesine  kadar birçok ürün indirimde. Fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Koton Crop Tişört Uzun Kollu

Koton Crop Tişört Uzun Kollu

449,99 TL yerine indirim fırsatıyla şuanda 172,99TL.

Koton Crop Tişört Uzun Kollu

Hepsiburada

La Roche-Posay Redermic C Ps Yoğun Sıkılaştırıcı Krem Kuru Ciltlere C Vitaminli

La Roche-Posay Redermic C Ps Yoğun Sıkılaştırıcı Krem Kuru Ciltlere C Vitaminli

Günlük kırışıklıklara karşı yoğun sıkılaştırıcı bakım kremi şuanda  4.166,25 TL  yerine 1.276,10TL.

La Roche-Posay Redermic C Ps Yoğun Sıkılaştırıcı Krem Kuru Ciltlere C Vitaminli

Hepsiburada

Puma Flyer Flex Erkek Koşu Ayakkabısı 19520105

Puma Flyer Flex Erkek Koşu Ayakkabısı 19520105

5.000,00 TL yerine indirim fırsatıyla 2.200,00TL.

Puma Flyer Flex Erkek Koşu Ayakkabısı

Hepsiburada

Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Palette - Warm Neutrals Göz Farı Paleti

Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Palette - Warm Neutrals Göz Farı Paleti

2.200,00 TL yerine büyük indirim fırsatıyla şuanda 390,00TL.

Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Palette

Hepsiburada

DeFacto Regular Fit Çizgili Balıkçı Yaka Kazak C1650AX23WN

DeFacto Regular Fit Çizgili Balıkçı Yaka Kazak C1650AX23WN

799,99 TL yerine sepette 399,99 TL.

DeFacto Regular Fit Çizgili Balıkçı Yaka Kazak

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mango Man Isı Düzenleyici Yün Palto

Mango Man Isı Düzenleyici Yün Palto

4.499,99TL yerine sepette indirimli fiyatı 2.699,99 TL.

Mango Man Isı Düzenleyici Yün Palto

Hepsiburada

Braun Series 7 MGK7470 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 16’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti

Braun Series 7 MGK7470 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 16’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti

3.499,00 TL yerine 2.949,00 TL.

Braun Series 7 MGK7470 Hepsi Bir Arada Şekillendirme Seti, 16’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti

Hepsiburada

L'Oréal Paris Elseve Hydra [Hyaluronic] Nem Dolduran Şampuan 360 ml

L'Oréal Paris Elseve Hydra [Hyaluronic] Nem Dolduran Şampuan 360 ml

İndirimli fiyatıyla şuanda 74,99TL.

L'Oréal Paris Elseve Hydra [Hyaluronic] Nem Dolduran Şampuan 360 ml

Amazon

Oil Fictions: World Literature and Our Contemporary Petrosphere kitap.

Oil Fictions: World Literature and Our Contemporary Petrosphere kitap.

4.385,38TL yerine indirimli fiyatıyla 1.288,84TL.

Oil Fictions: World Literature and Our Contemporary Petrosphere

Amazon

Osse OS 2807 02 Güneş Kadın

Osse OS 2807 02 Güneş Kadın

1.458,24TL yerine 469,83TL.

Osse OS 2807 02 Güneş Kadın

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Puma EvoStripe Fz Hoodie Erkek

Puma EvoStripe Fz Hoodie Erkek

4.400,00TL yerine indirimli fiyatıyla 1.980,00TL.

Puma EvoStripe Fz Hoodie Erkek

Amazon

Panasonic ER-GN30-K503 Elektrikli Burun Kulak Tüy Kesme Makinesi Pilli-Black

Panasonic ER-GN30-K503 Elektrikli Burun Kulak Tüy Kesme Makinesi Pilli-Black

2.840,24TL yerine  816,37TL.

Panasonic ER-GN30-K503 Elektrikli Burun Kulak Tüy Kesme Makinesi Pilli-Black

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın