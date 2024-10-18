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2024’ün En Çok Satan Kedi Mama Markaları

etiket 2024’ün En Çok Satan Kedi Mama Markaları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 11:26

2024 yılında kedi sahiplerinin en çok tercih ettiği ve kedilerin en çok sevdiği mama markalarını sizler için bir araya getirdik. Bu listede kedilerin damak zevkine hitap eden ve aynı zamanda sağlıklı beslenmelerini sağlayan en popüler kedi mamalarını bulacaksınız.

Bu içerik 18.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Pro Plan Renal Plus Sterilised Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Pro Plan Renal Plus Sterilised Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Pro Plan Renal Plus Sterilised Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması, genç veya yetişkin, kısırlaştırılmış kedilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özenle formüle edilmiş. Kısırlaştırma sonrası artan iştahı ve hassaslaşan metabolizmayı dikkate alarak, kilo alımını ve taş oluşumunu önlemeye yardımcı olur. 

Pro Plan Renal Plus

Hepsiburada

Proplan Junior, tavuk ve pirinç içerikli yavru kedi maması, genç kedilerin bağışıklık sistemlerinin gelişimine yardımcı olur.

Proplan Junior, tavuk ve pirinç içerikli yavru kedi maması, genç kedilerin bağışıklık sistemlerinin gelişimine yardımcı olur.

Bu mama, minik dostlarımızın beslenme gereksinimlerini karşılamak üzere özenle formüle edilmiş. İçerisindeki tavuk ve pirinç, yavru kedilerin severek tüketeceği bir lezzet kombinasyonu sunuyor.

Pro Plan Proplan Kitten Yavru Kedi Maması 3 Kg

Hepsiburada

Hills Hill's Scıence Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 8+2 kg

Hills Hill's Scıence Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 8+2 kg

Hill's Science Plan, somonlu ve kısırlaştırılmış yetişkin kedi maması, 1 ila 6 yaş arasındaki kısırlaştırılmış yetişkin kediler için tam bir beslenme çözümü sunar. Bu mama, yağ yakmayı teşvik ederken aynı zamanda kas gelişimini destekler ve kısırlaştırılmış kedilerin ideal kilolarını korumalarına yardımcı olur.

Hills Hill's Scıence Plan Somonlu

Hepsiburada

Brit Care Brit Care Sterilised Ördek ve Hindi Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması 2 kg

Brit Care Brit Care Sterilised Ördek ve Hindi Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması 2 kg

Bu mama, özellikle kısırlaştırılmış kediler için özel olarak formüle edilmiş. Ördek ve hindi eti, kedilerin doğal et tüketme ihtiyaçlarını karşılar ve onlara ihtiyaç duydukları proteinleri sağlar. Ayrıca, tahılsız olması, kedilerin sindirim sistemine de iyi gelir. 

Kullanıcı yorumu;

İlk defa kedime bu ürünü aldım şimdilik yiyor beğendi kaliteli bir ürün orijinal.

Brit Care Brit Care Sterilised Ördek ve Hindi Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Hepsiburada

Royal Canin Royal Canin Sterilised 4 kg Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Royal Canin Royal Canin Sterilised 4 kg Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Bu mama, evcil hayvanınızın sağlıklı ve mutlu kalmasını sağlamak için gereken tüm besinleri içerir. Kısırlaştırılmış kediler, steril olmayan kedilere göre daha fazla kilo alma eğilimindedirler ve bu nedenle diyetlerine özellikle dikkat etmeleri gerekmekte. Royal Canin Sterilised, bu konuda kedilerinize yardımcı olacak özel bir formüle sahip.

Kullanıcı yorumu;

Çok güzel paketlenmiş ve taze mama yollamışlar. Başarılı bir satıcı. Ürün zaten kedimin uzun yıllardır yediği mama. Ürünün kalitesine diyecek bir şey yok.

Royal Canin Royal Canin Sterilised Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Hepsiburada
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Acana Indoor Entree Sterilised, kısırlaştırılmış kediler için özel olarak formüle edilmiş bir kedi maması.

Acana Indoor Entree Sterilised, kısırlaştırılmış kediler için özel olarak formüle edilmiş bir kedi maması.

Bu mama, taze tavuk eti ile zenginleştirilmiş. Tavuk eti, kedilerin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Ayrıca, bu mama, kedilerin sağlıklı bir sindirim sistemini desteklemek için gerekli olan liflerle de zenginleştirilmiş.

Acana Indoor Entree Sterilised Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Hepsiburada

N&d Tropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi Maması

N&d Tropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi Maması

N&D Tropical Selection, kuzu etli ve tropikal meyveli kısırlaştırılmış kedi maması, kedinizin sağlığını ve enerjisini koruyarak ona dengeli ve besleyici bir diyet sağlar. 

N&d Tropical Kedi Maması

Hepsiburada

Cat Chow Purina Cat Chow Somon Balıklı Yetişkin Kuru Kedi Maması 15 Kg

Cat Chow Purina Cat Chow Somon Balıklı Yetişkin Kuru Kedi Maması 15 Kg

Purina, hassas sindirime sahip kedilerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak formüle edilmiş bu mamayı geliştirdi. Bu mama, sindirimi kolaylaştırmak ve kedilerin genel sağlığını desteklemek için somon balığından elde edilen proteinlerle zenginleştirilmiş.

Cat Chow Purina Cat Chow Somon Balıklı Yetişkin Kuru Kedi Maması 15 Kg

Hepsiburada

Felicia Düşük Tahıllı Hipoalerjenik Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Felicia Düşük Tahıllı Hipoalerjenik Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Bu mama, kilo yönetimine yardımcı olacak şekilde formüle edilmiştir ve aynı zamanda lezzetli bir seçenek sunar. Tüm temel besin maddelerini içeren bu mama, protein ve yağ seviyelerini dikkatlice dengeler. 

Felicia Düşük Tahıllı  Kedi Maması

Hepsiburada

Orijen Guardian 8 Yetişkin Kedi Maması 4.5kg

Orijen Guardian 8 Yetişkin Kedi Maması 4.5kg

Orijen Guardian 8 Yetişkin Kedi Maması'nın içeriğinde, kedilerin ihtiyaç duyduğu protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineraller hepsini bulunduruyor.

Kullanıcı yorumu;

Maalesef favori mamamız:)maalesef diyorum çünkü diğer mamalara nazaran fiyatları çok çok yüksek ancak kalitesi de bir o kadar premium. 

Orijen Guardian 8 Yetişkin Kedi Maması 4.5kg

Hepsiburada
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Exclusion Sığır Etli ve Narlı Düşük Tahıllı Urinary Destekli Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Exclusion Sığır Etli ve Narlı Düşük Tahıllı Urinary Destekli Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Exclusion markasının sığır etli ve narlı, düşük tahıllı urinary destekli kısırlaştırılmış kedi maması, kedinizin genel sağlığını desteklemek için özel olarak formüle edilmiş.

Exclusion Sığır Etli ve Narlı Kedi Maması

Hepsiburada

La Vital Sterilesed Kuzu Etli Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması, içerdiği kalsiyum minerali sayesinde kedinizin kemik ve diş sağlığını güçlendirir.

La Vital Sterilesed Kuzu Etli Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması, içerdiği kalsiyum minerali sayesinde kedinizin kemik ve diş sağlığını güçlendirir.

Bu mama, kedinizin sağlam bir kemik ve diş yapısına sahip olmasını sağlarken, aynı zamanda hızlı ve sağlıklı bir büyüme sürecine de destek oluyor.

La Vital Sterilesed Kuzu Etli Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Hepsiburada
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