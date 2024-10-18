2024’ün En Çok Satan Kedi Mama Markaları
2024’ün En Çok Satan Kedi Mama Markaları
2024 yılında kedi sahiplerinin en çok tercih ettiği ve kedilerin en çok sevdiği mama markalarını sizler için bir araya getirdik. Bu listede kedilerin damak zevkine hitap eden ve aynı zamanda sağlıklı beslenmelerini sağlayan en popüler kedi mamalarını bulacaksınız.
Bu içerik 18.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pro Plan Renal Plus Sterilised Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Proplan Junior, tavuk ve pirinç içerikli yavru kedi maması, genç kedilerin bağışıklık sistemlerinin gelişimine yardımcı olur.
Hills Hill's Scıence Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 8+2 kg
Brit Care Brit Care Sterilised Ördek ve Hindi Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması 2 kg
Royal Canin Royal Canin Sterilised 4 kg Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acana Indoor Entree Sterilised, kısırlaştırılmış kediler için özel olarak formüle edilmiş bir kedi maması.
N&d Tropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi Maması
Cat Chow Purina Cat Chow Somon Balıklı Yetişkin Kuru Kedi Maması 15 Kg
Felicia Düşük Tahıllı Hipoalerjenik Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması
Orijen Guardian 8 Yetişkin Kedi Maması 4.5kg
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Exclusion Sığır Etli ve Narlı Düşük Tahıllı Urinary Destekli Kısırlaştırılmış Kedi Maması
La Vital Sterilesed Kuzu Etli Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması, içerdiği kalsiyum minerali sayesinde kedinizin kemik ve diş sağlığını güçlendirir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın