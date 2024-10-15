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Sizin İçin Seçtik! İndirimli Çok Satan Kadın Ayakkabıları

etiket Sizin İçin Seçtik! İndirimli Çok Satan Kadın Ayakkabıları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 17:40

Dolabınızdaki en sevilen parçalar arasına girecek, kalbinizi fethedecek bu özel kadın ayakkabı modellerini sizin için seçtik. Üstelik indirimli ve en çok satanlar arasında yer alıyorlar. Kendinizi şımartmanın tam zamanı!

Bu içerik 15.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Elle Siyah Deri Kadın Stiletto

Elle Siyah Deri Kadın Stiletto

Elle markasının Siyah Deri Kadın Stiletto modeli, klasik tasarımı sayesinde her türlü kombinle mükemmel uyum sağlayarak gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak. 

Sepette indirimli fiyatı 2.099,94 TL

Elle Siyah Deri Kadın Stiletto

Hepsiburada

UGG W Tasman Tüylü Kapalı Terlik, her türlü durumda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ayakkabı.

UGG W Tasman Tüylü Kapalı Terlik, her türlü durumda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ayakkabı.

Bu terlik, yumuşak süet malzeme kullanılarak üretilmiş ve içerisinde peluş doğal yün astar bulunmaktadır. Örgülü işlemesi ile dikkat çeken bu terliğin kolay giyilebilir silüeti, onu kış aylarının vazgeçilmez favorisi haline getirecek. 

UGG W Tasman Tüylü Kapalı Terlik

Hepsiburada

Derimod Kadın Kahverengi Tokalı Desenli Babet

Derimod Kadın Kahverengi Tokalı Desenli Babet

Bu yılın en gözde trendlerinden biri olan leopar deseni, Derimod'un tasarladığı tokalı babet modeli ile birleşiyor. Bu ayakkabı, leopar deseninin vahşi ve çekici havasını, babetin zarif ve klasik tarzıyla buluşturuyor. Toka detayı ise hem şıklığı hem de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Sepette indirimli fiyatı 5.499,99 TL

Derimod Kadın Kahverengi Tokalı Desenli Babet

Hepsiburada

U.S. Polo Assn. Maybe Wmn 4fx Bej Kadın Sneaker Ayakkabı

U.S. Polo Assn. Maybe Wmn 4fx Bej Kadın Sneaker Ayakkabı

U.S. Polo Assn. markasının bej renkteki kadın sneaker modeli, spor kombinlerinizi tamamlayacak ideal bir seçenek. Bu ayakkabı, spor giyimin vazgeçilmez bir parçası olan sneaker'ların rahatlığını ve şıklığını bir arada sunuyor. 

U.S. Polo Assn.  Sneaker Ayakkabı

Hepsiburada

Geox markasının siyah Spherica modeli, maskülen tarzınızı tamamlayacak parçalar arasında yer alıyor.

Geox markasının siyah Spherica modeli, maskülen tarzınızı tamamlayacak parçalar arasında yer alıyor.

Bu ürün, çorap kombinlerinizle birlikte kullanıldığında, stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak ve kombinlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek.

Sepette indirimli fiyatı 6.999,99 TL.

Geox Kadın Siyah Spherica

Hepsiburada
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Camper Pelotas Athens Kadın Beyaz Sneaker

Camper Pelotas Athens Kadın Beyaz Sneaker

Camper markasının Pelotas Athens modeli olan bu beyaz kadın sneaker, minimalist ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Jean kombinlerinizle mükemmel bir uyum sağlayacak olan bu ayakkabı, tarzınıza modern ve şık bir dokunuş katacak. 

Camper Pelotas Athens Kadın Beyaz Sneaker

Hepsiburada

Hotiç Mary Jane Siyah Kadın Kalın Topuk

Hotiç Mary Jane Siyah Kadın Kalın Topuk

Hotiç'in Mary Jane adlı siyah kadın ayakkabısı, kalın topuklu ve rugan tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu model, elbise kombinlerinize mükemmel bir eşlikçi olacak. 

3.998,00TL yerine sepette1.999,00 TL.

Hotiç Mary Jane Siyah Kadın Kalın Topuk

Hepsiburada

Nine West Randwıck 4fx Siyah Kadın Sneaker

Nine West Randwıck 4fx Siyah Kadın Sneaker

Nine West Randwick 4fx Siyah Kadın Sneaker, zarif ve minimalist tasarımı ile gardırobunuzun en gözde parçası haline gelecek. 

2.799,00TL yerine 1.399,50 TL.

Kullanıcı yorumu;

Çok iyi temiz geldi sapa sağlam geldi tam numara ben bayıldım çok rahatlar.

Nine West Kadın Sneaker

Hepsiburada

Marjin Kadın Hakiki Deri Elastik Yan Bantlı Günlük Bot Yestin

Marjin Kadın Hakiki Deri Elastik Yan Bantlı Günlük Bot Yestin

Marjin markasının kadınlar içi tasarladığı, hakiki deri ve elastik yan bantlarıyla dikkat çeken günlük bot modeli, şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. Hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada arayan kadınlar için ideal bir seçim olan bu bot, Marjin markasının kalitesini ve zarif tasarım anlayışını yansıtıyor.

Marjin Kadın Hakiki Deri Elastik Yan Bantlı Günlük Bot

Hepsiburada

Derimod Kadın Siyah Fermuarlı Kalın Tabanlı Deri Çizme

Derimod Kadın Siyah Fermuarlı Kalın Tabanlı Deri Çizme

Derimod'un kadınlar için tasarladığı siyah, fermuarlı ve kalın tabanlı deri çizme, bu kışın en popüler ayakkabı seçeneği olmaya aday. Bu çizme, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor. 

Sepette indirimli fiyatı 4.999,99 TL.

Derimod Deri Çizme

Hepsiburada
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Skechers D'LİTES-BİGGEST FAN Kadın Siyah Sneakers

Skechers D'LİTES-BİGGEST FAN Kadın Siyah Sneakers

Skechers markasının kadınlar için ürettiği siyah sneaker modeli, rahatlık ve kullanım kolaylığına önem verenlerin tercihi olacak şekilde tasarlanmıştır. Bağcıklı olması, ayakkabının ayağınıza tam oturmasını sağlar ve rahat bir kullanım sunar. 

Sepette indirimli fiyatı 4.792,00 TL.

Skechers D'LİTES-BİGGEST FAN Kadın Siyah Sneakers

Hepsiburada
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