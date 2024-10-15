En Güçlü Stile Sahip Olan Ünlü İsim Hangisi?
En Güçlü Stile Sahip Olan Ünlü İsim Hangisi?
Ünlü isimlerin tarzlarını konuşturan, adeta birer moda ikonu haline gelen kombinlerini sizler için derledik. Göz alıcı, şaşırtıcı ve bir o kadar da iddialı bu kombinler arasında senin favorin hangisi olacak merakla bekliyoruz.
Bu içerik 15.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, siyah bir body ile çarpıcı bir görünüm sergiliyor. Ayrıca, giydiği kargo pantolonun rengi, gerçekten göz alıcı. Bu pantolon, onun rahat ve şık tarzını tamamlıyor. Ayakkabı seçimi ise, bu kombinasyonun son dokunuşu olmuş.
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Nilperi Şahinkaya'nın tercih ettiği modern tasarımlı elbise hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Mine Tugay, spor giyimde de kendine özgü bir stil oluşturmuş. Peki, siz bu tarzı nasıl buldunuz?
Yetenekli ve başarılı oyuncu Miray Daner, şık bir çiçek desenli elbise ve örgü bir çanta ile sofistike bir görünüm sergiliyor.
Hazar Ergüçlü'nün spor şıklığına hayran kaldık. Havalı deri ceketi, bol kesim pantolonu ve modern gözlükleriyle maskülen bir tarzı başarıyla sergiliyor.
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Afra Saraçoğlu'nun son zamanlarda giydiği tenis kombinini beğendiniz mi?
Başarılı ve yetenekli oyuncu Sıla Türkoğlu'nun, zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştıran beyaz keten elbisesi ve modern tasarımlı güneş gözlüğü, bizleri büyüledi.
Hadise'nin son giydiği sahne kombinini beğendiniz mi?
Defne Samyeli'nin siyah tonlarındaki çarpıcı ve ışıltılı rugan kombinasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Burcu Esmersoy'un sofistike tarzını yansıtan pantolonu ve göz kamaştırıcı saten gömleğiyle oluşturduğu kombinasyon hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Sinem Kobal, zarif ve etkileyici bir gece kombiniyle dikkat çekiyor. Dekolteli siyah tulumu, ona hem şık hem de rahat bir görünüm kazandırıyor. Tulumunun altına giydiği gold renkteki yüksek topuklu ayakkabılar ise kombinini tamamlayan son dokunuş olmuş.
Simge Sağın, müzik dünyasında sadece sesi ve şarkılarıyla değil, aynı zamanda sahne performansları ve tarzıyla da dikkat çeken bir isim. Kendine özgü tarzı ve enerjisi ile Simge, son konserinde giydiği sahne kostümüyle de göz kamaştırdı. Peki, bu sahne kombini hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
Demet Özdemir, şık bir jean pantolon ve crop modeli kombinasyonu ile sokak modasını başarıyla yansıtıyor.
Nesrin Cavadzade'nin modern çizgili gömlek elbisesini nasıl buldunuz?
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