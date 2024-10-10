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Prime Fırsatları’ndan Seçtik İşte Crocs’un Modası Asla Geçmeyen İndirimli Modelleri

etiket Prime Fırsatları’ndan Seçtik İşte Crocs’un Modası Asla Geçmeyen İndirimli Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 12:58

Crocs'un asla modası geçmeyen, zamansız tasarımlarını sizler için bir araya getirdik. Prime Fırsatları'nda indirimli olarak bulabileceğiniz bu özel modeller, tarzınıza yeni bir soluk getirecek. 

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Bu içerik 10.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Crocs Unisex Yetişkin Bayaband Clog Army

Crocs Unisex Yetişkin Bayaband Clog Army

Rahatlığı ve hafifliği ön planda tutan bu ürün, günlük kullanımınızda size eşlik eder. Ayarlanabilir topuk bandı sayesinde ayaklarınıza tam oturur ve rahat bir kullanım sunar. Şık rengi kombinlerinizlede uyum sağlayacak.

İndirimli fiyatıyla 1.390,41TL.

Crocs Unisex Yetişkin Bayaband Clog Army

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Crocs Classic Siyah Terlik

Crocs Classic Siyah Terlik

Crocs Classic Siyah Terlik, eski zamanların zarif stilini ve Crocs'un özgün rahatlığını birleştiriyor. Bu hafif Crocband ayakkabı, ayak yapınıza mükemmel bir uyum sağlamak için Croslite adı verilen özel bir malzeme ile üretilmiş. Bu malzeme, hem hafifliği hem de dayanıklılığı ile bilinir, bu da bu terliği hem konforlu hem de uzun ömürlü kılıyor.

İndirimli fiyatıyla 999,90TL.

Crocs Classic Siyah Terlik

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Crocs Crocband Stucco/Melon TerlikUnisex Yetişkin

Crocs Crocband Stucco/Melon TerlikUnisex Yetişkin

Crocs Crocband Stucco/Melon Terlik, spor bir tarza sahip ve hafif bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu özellikleri sayesinde, şort pantolonlar ve mayolarla dilediğiniz gibi bir kombin oluşturabilirsiniz. 

İndirimli fiyatı 1.168,90TL.

Crocs Crocband Stucco/Melon TerlikUnisex

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Crocs Kadın Classic Platform Terlik

Crocs Kadın Classic Platform Terlik

Crocs markasının Kadın Classic Platform Terlik modeli, yüksek tabanlı ayakkabılardan hoşlananların gözdesi olmaya aday bir ürün. Bu model, hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan bir tasarıma sahip. 

İndirimli fiyatı 1.577,90TL.

Crocs Kadın Classic Platform Terlik

Prime Alışveriş Fırsatları

Crocs Üniseks Crocband Flip

Crocs Üniseks Crocband Flip

Crocs'un üniseks modeli olan Crocband Flip, parmak arası tasarımıyla tamamen sahil stilinize uyum sağlayacak bir terlik. Bu modelin zarif rengi, göz alıcı bir estetik sunarak sizin beğeninizi kazanacak. 

İndirimli fiyatıyla 1.048,90TL.

Crocs Üniseks Crocband Flip

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Crocs Unisex Classic Lined Clog Sandalet

Crocs Unisex Classic Lined Clog Sandalet

Bu model sonbahara girişimizle beraber favoriniz olacak.

Bu yeni versiyonda, sandaletin iç kısmında yer alan yumuşak ve kabarık astar, konfor seviyesini daha da arttırır. İster iç mekanda, ister dış mekanda, bu sandaleti rahatlıkla kullanabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 1.397,90TL.

Crocs Unisex Classic Lined Clog Sandalet

Prime Alışveriş Fırsatları

Crocs Üniseks Klasik

Crocs Üniseks Klasik

Crocs markasının üniseks olarak tasarladığı klasik terlik modeli, kullanıcılarına konfor ve rahatlık sunuyor. Terliğin ön ayak kısmında bulunan havalandırma özelliği, ayakların nefes almasını sağlayarak kullanım sırasında oluşabilecek rahatsızlıkları önler.

İndirimli fiyatı 898,90TL.

Crocs Üniseks Klasik

Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki indirimindeki tüm ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Prime Alışveriş Fırsatları

Crocs Classic Army Green TerlikUnisex Yetişkin

Crocs Classic Army Green TerlikUnisex Yetişkin

Rahatlıkla mutluluğun eş anlamlı olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle ikonik Crocs markasının bir çift terliği, dünyanızı daha neşeli bir hale getirecek.

İndirimli fiyatı 1.051,90TL.

Crocs Classic Army Green TerlikUnisex Yetişkin

Prime Alışveriş Fırsatları

Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik

Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik

Terliğin tasarımı, ayakların rahatça hareket etmesine olanak sağlarken, özel havalandırma sistemi ile de ayakların sağlıklı bir şekilde nefes almasını sağlar. Bu sayede, uzun süreli kullanımlarda bile ayaklarınızın konforunu koruyor.

Prime fırsatıyla fiyatı 1.784,90TL.

Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik

Prime Alışveriş Fırsatı

Crocs Classic Platform Lined Clog W Sandalet

Crocs Classic Platform Lined Clog W Sandalet

Crocs Classic Platform Lined Clog W Sandalet, yükseltilmiş ve şekillendirilmiş bir dış tabana sahip. Ancak bu sandaletin özellikleri sadece bununla sınırlı değil. Ayakkabınızı daha da kişiselleştirmek için, ayarlanabilir topuk kayışına Jibbitz süslemeler ekleyebilirsiniz. Sandaletin içerisinde bulunan sıcak ve kabarık astar, Lined Classic modelinin sunduğu rahatlığı size sunar.

İndirimli fiyatıyla 1.481,90TL.

Crocs Classic Platform Lined Clog W Sandalet

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Crocs Classic Pepper TerlikUnisex Yetişkin

Crocs Classic Pepper TerlikUnisex Yetişkin

Crocs Classic Pepper Terlik, unisex yetişkin modeli ve çarpıcı kırmızı rengiyle, stilinizi tamamlayacak mükemmel bir seçim olacak

Fiyatı 1.659,00TL.

Crocs Classic Pepper TerlikUnisex Yetişkin

Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki indirimindeki tüm ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

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