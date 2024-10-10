Prime Fırsatları’ndan Seçtik İşte Crocs’un Modası Asla Geçmeyen İndirimli Modelleri

Crocs Classic Siyah Terlik, eski zamanların zarif stilini ve Crocs'un özgün rahatlığını birleştiriyor. Bu hafif Crocband ayakkabı, ayak yapınıza mükemmel bir uyum sağlamak için Croslite adı verilen özel bir malzeme ile üretilmiş. Bu malzeme, hem hafifliği hem de dayanıklılığı ile bilinir, bu da bu terliği hem konforlu hem de uzun ömürlü kılıyor.

İndirimli fiyatıyla 999,90TL.

Crocs Classic Siyah Terlik