Günün Kaçırılmayacak Fırsatı: Asus Vivobook Taşınabilir Bilgisayar İndirimde!

Özellikler:

AMD Ryzen 7 7730U Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB cache, up to 4.5 GHz max boost) İşletim Sistemi: Without OS (Yok) Bellek: 8GB DDR4 on board Dahili Grafik: AMD Radeon Graphics Depolama: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD Ekran: 15.6' FHD (1920 x 1080) 16:9, 250 nits, 60hz, parlama yapmayan ekran Video Kamera: 720p HD camera//With privacy shutter Network: Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1 Wireless Card USB Port: 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in Ses: SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone Screenpad 2.0: Yok Numberpad: Yok Fingerprint: Yok Güç Adaptörü: ø4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W Input: 100~240V AC 50/60Hz universal Batarya: 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion Boyutlar: 35.97 x 23.25 x 1.99 ~ 1.99 cm Ağırlık: 1.70 kg Renk: Quiet Blue