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Melis İşiten'in Biricik Kızından Demet Akalın'ın Göndermeli Sözüne 3 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Melis İşiten'in Biricik Kızından Demet Akalın'ın Göndermeli Sözüne 3 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.04.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Şahan Gökbakar

1. Şahan Gökbakar

2. Demet Akalın

2. Demet Akalın

3. Demet Evgar

3. Demet Evgar

4. Gonca Vuslateri

4. Gonca Vuslateri

5. Edis

5. Edis
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6. Melis İşiten

6. Melis İşiten

7. Zeynep Çamcı

7. Zeynep Çamcı

8. Merve Boluğur

8. Merve Boluğur

9. Ebru Şallı

9. Ebru Şallı

10. Farah Zeynep Abdullah

10. Farah Zeynep Abdullah
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11. Aleyna Kalaycıoğlu

11. Aleyna Kalaycıoğlu
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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