Melis İşiten'in Biricik Kızından Demet Akalın'ın Göndermeli Sözüne 3 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Melis İşiten'in Biricik Kızından Demet Akalın'ın Göndermeli Sözüne 3 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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1. Şahan Gökbakar
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2. Demet Akalın
3. Demet Evgar
4. Gonca Vuslateri
5. Edis
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6. Melis İşiten
7. Zeynep Çamcı
8. Merve Boluğur
9. Ebru Şallı
10. Farah Zeynep Abdullah
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11. Aleyna Kalaycıoğlu
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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