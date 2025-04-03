Justin Bieber'ın Annesinden Cardi B'nin İlginç Saçına 3 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Justin Bieber'ın Annesinden Cardi B'nin İlginç Saçına 3 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Sofia Vergara
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Barbara Palvin
Bella Hadid
Sofia Richie
Ariana Grande
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Ian Somerhalder
Cardi B
Millie Bobby Brown
Kendall Jenner
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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