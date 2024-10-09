Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Binlerce Üründe Prime İndirimi! Market İhtiyaçlarında Tasarruf Etmeni Sağlayacak Fırsatlar Burada!

etiket Binlerce Üründe Prime İndirimi! Market İhtiyaçlarında Tasarruf Etmeni Sağlayacak Fırsatlar Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 14:28

Prime alışveriş festivali başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. Market ürünleri de şu anda indirimde. Bugün sizin için kampanyada en çok satılan market ürünlerini listeledik. Filtre kahveden çocuk devam sütüne, tuvalet kağıdından çamaşır deterjanına. Her zaman kullandığınız ve satın aldığınız ürünler şu anda indirimde! 

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 08.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Jacobs Barista Strong Öğütülmüş Kahve

Jacobs Barista Strong Öğütülmüş Kahve

Jacobs Barista Editions kahve çekirdekleri diğer kahvelere göre daha düşük sıcaklıkta ve daha uzun süre yavaş yavaş kavrulur. Bu sayede kahve lezzetini çok daha yoğun olarak yaşarsınız.

225 gram öğütülmüş kahvenin indirimli fiyatı 99 TL.

Jacobs Barista Strong Öğütülmüş Kahve

'Hiç umudum yoktu sırf uygun fiyat diye almıştım ancak tadı kokusu falan gerçekten hoştu. Damakta güzel bir bir tat bıraktı.'

İndirimlerin kahvelerin hepsine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Festivali

Finish Ultimate Plus 75 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Finish Ultimate Plus 75 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Ultimate Plus, cam bulaşıklarınızı ve çatal bıçak takımlarınızı korur ve bakımını yaparak her yıkamadan sonra parlak kalmasını sağlar. Finish'in sert tabletlerine göre %15 daha az kimyasal içerir ve daha iyi performans gösterir.

Fiyatı şu anda 329 TL.

Finish Ultimate Plus 75 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

İndirimli bakım ve temizlik ürünlerinin hepsini görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

Sleepy Natural Günlük Ped Uzun - 64 Adet

Sleepy Natural Günlük Ped Uzun - 64 Adet

Her kadının ihtiyacı olan ve sürekli kullandığı bir ürün.

İndirimdeyken kaçmaz.

Fiyatı şu anda 79 TL.

Sleepy Natural Günlük Ped Uzun

'Güzel, günlük kullanıma uygun, tavsiye ederim.'

İndirimli bakım ve temizlik ürünlerinin hepsini görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünlere bakmak istersen, onlar da burada.

Prime Alışveriş Festivali

Maylo Ooo! 2 Katlı Tuvalet Kağıdı 32'Li

Maylo Ooo! 2 Katlı Tuvalet Kağıdı 32'Li

%100 saf selülozdan üretilmiş olan Maylo tuvalet kağıdı 2 katlı dolgun yapısı sayesinde ıslandığı zaman kolayca parçalanmaz ve konforlu kullanım keyfi sunar.

Satın aldığınız her Maylo ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na katkı sağlayacağınızı da unutmayın.

Fiyatı şu anda indirimde 187 TL.

Maylo Ooo! 2 Katlı Tuvalet Kağıdı 32'Li

'Buzdolabı kutusu kadar büyük bir kutu ile geldi, çok şaşırdım. Hızlı gönderim için teşekkür ederim. Kalitesi güzel. Ne çok kalın ne çok ince, 3 katlılar tuvaleti tıkayabiliyor diye 2 katlı tercih ediyorum.'

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime Alışveriş Festivali

Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü

Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü

Prebiyotik lifler ve probiyotik içeren devam sütü 3 yaşına kadar kullanılabilir.

Fiyatı şu anda 332 TL.

Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü

'Uygun fiyat ve hızlı gönderi daha söyleyecek bir şey yok.'

İndirimdeki diğer gıda ürünlerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Nutella Kakaolu Fındık Kreması

Nutella Kakaolu Fındık Kreması

7'den 70'e herkesin sevdiği bir tat...

Fiyatı şu anda 160 TL.

Nutella Kakaolu Fındık Kreması

'Uygun fiyattan aldım, kalite biliniyor zaten.'

İndirimdeki diğer gıda ürünlerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

Sırma Doğal Maden Suyu (12x1 L)

Sırma Doğal Maden Suyu (12x1 L)

İndirimden çok uyguna alabileceğiniz ve size uzun süre yetecek 12'li maden suyu.

12 adet 1 litrelik maden suyunun fiyatı 203 TL.

Sırma Doğal Maden Suyu (12x1 L)

'Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Her gün bir tane bitiriyorum ve uyguna geliyor. 1lt çok demeyin, alınca su yerine içiyorsunuz.'

İndirimdeki diğer gıda ürünlerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

Yayla Basmati Pirinç 5kg

Yayla Basmati Pirinç 5kg

Düşük şeker ve düşük yağ oranı sebebiyle tercih edilen Basmati pirinç, doğal bir aromaya ve kendine has ince, uzun bir yapıya sahip. Lezzeti harika ve hep tane tane...

İndirimli fiyatı 367 TL.

Yayla Basmati Pirinç 5kg

İndirimdeki diğer gıda ürünlerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

Kırlangıç 5 Litrelik Ayçiçek Yağı

Kırlangıç 5 Litrelik Ayçiçek Yağı

Kızartmalarda ve tüm yemeklerde severek kullandığımız ayçiçek yağı da indirimdeki ürünlerden biri.

Fiyatı 317 TL.

Kırlangıç 5 Litrelik Ayçiçek Yağı

İndirimdeki diğer gıda ürünlerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Doğuş No:53 Karadeniz Siyah Filiz Çayı

Doğuş No:53 Karadeniz Siyah Filiz Çayı

Çay tiryakileri buna bayılacak.

1000 gr çayın fiyatı şu anda 179 TL.

Doğuş No:53 Karadeniz Siyah Filiz Çayı

'Genelde 5 kg paketleri alırken bu kez 1 kg paket şeklinde toplam 5 paket aldım, hem kullanması kolay hem de depolanması ve taşıması. Çayın tadı lezzetli. Toz ve çöp oranı az.'

İndirimdeki diğer gıda ürünlerini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Perwoll Geliştirilmiş Renkli Sıvı Çamaşır Detarjanı

Perwoll Geliştirilmiş Renkli Sıvı Çamaşır Detarjanı

Renkli çamaşırlarınızı yıkarken aynı zamanda korur.

Yaklaşık 3000ml deterjanın fiyatı şu anda sadece 138 TL.

Perwoll Geliştirilmiş Renkli Sıvı Çamaşır Detarjanı

İndirimli bakım ve temizlik ürünlerinin hepsini görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünlere bakmak istersen, onlar da burada.

Prime Alışveriş Festivali
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın