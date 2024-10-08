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Alışveriş Festivali'nden Seçtik! Prime İndirimlerinden Kapmanız Gereken En İyi Kitaplar

etiket Alışveriş Festivali'nden Seçtik! Prime İndirimlerinden Kapmanız Gereken En İyi Kitaplar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 15:01

Prime alışveriş festivali başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. Kitap kurtları için de harika fırsatlar var elbette. Biz de okumaya doyamayanlar için indirimli kitaplar arasında gezindik ve sizin çok hoşunuza gidecek fırsatları burada derledik. Kütüphanenize yeni kitaplar eklemek için daha ne bekliyorsunuz?

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Bu içerik 08.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Modern Dünya Klasikleri Seti - 7 Kitap Takım

1. Modern Dünya Klasikleri Seti - 7 Kitap Takım

Set içerisinde Sun Tzu, Goethe, Tolstoy ve Gogol gibi büyük klasik yazarlar yer alıyor. Ayrıca Modern Klasik yazarlar olan Virginia Woolf ve Franz Kafka da bu sette. Keyifli okumalar!

İndirimli fiyatı 154 TL.

Modern Dünya Klasikleri Seti - 7 Kitap Takım

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Prime Alışveriş Festivali

2. Hayat İmkansız - Matt Haig

2. Hayat İmkansız - Matt Haig

Akıcı bir kurgusu olan, elinizden bırakamayacağınız okurken düşündüren sorgulatan bir kitap.

Umudun ve yeni başlangıçların dönüştürücü gücüne dair enfes bir roman.

Fiyatı şu anda 130 TL.

Hayat İmkansız - Matt Haig

'Kitap ilk elinize aldığınızda dokusuyla farklı bir hissiyat veriyor. Çok akıcı ve çekici bir kitap, adete okumuyor yaşıyorsunuz. Pazar günü boş günümdü, okuyup bitirdim. Yazarın diğer kitaplarını da beğendim.'

Matt Haig'in indirimli diğer kitaplarına göz atmak isteyenler buraya tıklayabilir.

Prime Alışveriş Festivali

3. Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu

3. Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu

Ömür yolculuğunda neyin önemli olduğunu anlamak, keşif ve merak duygularına sahip çıkmak bir hayatı “kıymetli” kılmak için en önemli meziyetler arasında. Elinizdeki rehber niteliğindeki kitap, yaşamı boyunca bu meziyetlerin peşine düşmüş ve her ânına onları ilmek ilmek işlemiş Doğan Cüceloğlu’nun, Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşuyor ve herkese şu soruyu soruyor: “Zorluklarla başa çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye VAR MISIN?”

Fiyatı indirimde 95 TL.

Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu

'Bu kitabı burada uygun fiyata bulmak olağanüstü.'

İndirimli kitapların hepsine göz atmak isteyenler buraya tıklayabilir.

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

4. Yüzüklerin Efendisi 1: Yüzük Kardeşliği - J.R.R. Tolkien

4. Yüzüklerin Efendisi 1: Yüzük Kardeşliği - J.R.R. Tolkien

'Yüzüklerin Efendisi' son yüzyılın en çok okunan yüz kitabı arasında en başta geliyor; bilimkurgu, fantezi, polisiye, best-seller ya da ana akım demeden, tüm edebiyat türleri arasında tartışmasız bir önderliğe sahip olan bir eser.

Fiyatı şu anda 244 TL. 

Yüzüklerin Efendisi 1: Yüzük Kardeşliği - J.R.R. Tolkien

'Bu fırsat kaçmaz en uygun alabileceğiniz yer Amazon. Kitapların baskı kalitesi çok güzel. Beni lise yıllarıma götürdü. Alın pişman olmazsınız.'

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Prime Alışveriş Festivali

5. Bir Ömür Nasıl Yaşanır?: Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler - İlber Ortaylı

5. Bir Ömür Nasıl Yaşanır?: Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler - İlber Ortaylı

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı'dan tavsiyelerle dolu bir kitap.

'Bir insanın bittiği an, miskinliğe esir olduğu andır. İnsan, konforundan vazgeçmeyi göze almalıdır. Kendi dünyasını yerinden kendisi oynatmalıdır.'

İndirimli fiyatı 77 TL.Bir Ömür Nasıl Yaşanır?: Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler - İlber Ortaylı

'Keyifle okudum. Sn. Ortaylı’nın gitmediği görmediği ülke yok. Hem öyle kuru kuru gezme de değil, çok iyi gözlemler yaparak, sahaf sahaf gezerek… Kültür edebiyat dünyasından da birçok ismi tanıyor ve bu kişiler hakkında, biyografilerde görmediğimiz ilginç bilgiler var. Yaşama dair güzel tavsiyelerini de eklersek okunmaya değer bir kitap olarak kabul edebiliriz.'

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6. Sakız Sardunya - Elif Şafak

6. Sakız Sardunya - Elif Şafak

Elif Şafak'ın çocuklar için yazdığı sıcacık bir öykü.

İstanbul’da sakin bir mahallede bir kız çocuğu yaşardı. İsmini hiç mi hiç sevmeyen... Hem akıllı, hem meraklıydı. Çok da konuşkandı. Anne babasına ve öğretmenlerine durmadan sorular sorardı. Zavallı büyükler, onun zekâsına yetişmekte zorlanırdı! Bir atlası vardı sürekli karıştırdığı ve pek çok kitabı.... Hayaller kurmaya bayılırdı. Bir gün okulun kütüphanesinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Rafların arasında tuhaf bir küre parlıyordu. Bulan herkesi unutulmayacak bir yolculuğa çıkaran sihirli bir küre! Efhima, yani Efsaneler, Hikâyeler ve Masallar Ülkesi’ne uzanan rengârenk bir maceraya atılmaya hazır mısınız?

Fiyatı indirimde 133 TL.

Sakız Sardunya - Elif Şafak

'Hızlı kargo, güzel paketleme ayrıca piyasada maalesef bulamamıştım. Çocuklar için güzel bir kitap.'

İndirimli kitapların hepsine göz atmak isteyenler buraya tıklayabilir.

Prime Alışveriş Festivali

7. Kapak Kızı - Ayfer Tunç

7. Kapak Kızı - Ayfer Tunç

Ayfer Tunç, ilk kez 1992 yılında yayınladığı Kapak Kızı’nı ‘zemin aynı zemin, inşa aynı inşa’ olmak kaydıyla yeniden yazdı. Roman, bedensel çıplaklığı, kahramanlarını farklı nedenlerle sarsan bir travma olarak ele alıyor. Aile, hayat, aşk, kıskançlık, güzellik ve ahlak kavramlarını, alışılmış yorumların tuzağına düşmeden işliyor. Bunaltıdan ikiyüzlülüğe, anıların masumiyetinden yaşamın gerçeklerine uzanan soruların kuşattığı bu roman, aslında bütün soruları içeren tek bir soru soruyor: Kim daha çıplak?

Fiyatı indirimde 136 TL.

Kapak Kızı - Ayfer Tunç

'Çok güzel bir kitaptı, devam kitaplarını okumak için sabırsızlanıyorum.'

İndirimli kitapların hepsine göz atmak isteyenler buraya tıklayabilir.

Prime Alışveriş Festivali

8. No.26 - Beyza Alkoç

8. No.26 - Beyza Alkoç

Bize hiçbir şeyi yaşamayı hak görmeyen herkese bir çiçeğin bataklıktan da doğabileceğini göstereceğiz.

Fiyatı indirimde 126 TL.

No.26 - Beyza Alkoç

'Güzel ve sürükleyici bir kitap, kargo ve paketleme çok iyiydi. Amazon'a ve emeği geçenlere teşekkürler.'

İndirimli kitapların hepsine göz atmak isteyenler buraya tıklayabilir.

Prime Alışveriş Festivali

9. Dünya'nın Ucundaki Fener - Jules Verne

9. Dünya'nın Ucundaki Fener - Jules Verne

Dünya'nın Ucundaki Fener Jules Verne'in son yapıtlarından olup ölümünden sonra, 1905 yılında oğlu Michel Verne tarafından yayımlandı. Bilim-kurgu ve spekülatif edebiyatın öncü adlarından olan Jules Verne, bu yapıtında gerçek bir ortamdan, ıssız Estados Adası'ndaki deniz fenerinden esinlenmiş.

Kütüphanesine eklemek isteyenler fırsatı kaçırmasın.

Fiyatı şu anda sadece 44 TL.

Dünya'nın Ucundaki Fener - Jules Verne

İndirimli kitapların hepsine göz atmak isteyenler buraya tıklayabilir.

Prime Alışveriş Festivali

10. Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

10. Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

İnsanlar binlerce yıldan bu yana, zor öğrenilen bilgileri edinmek ve sınırsız olasılıklar içeren düşler kurmak için büyük ateşlerin çevresinde oturmuşlardır. Günümüz dünyasında bu bilgelik yalnızca 'gerçekler'le sınırlanmıştır. Estes, kitabında bu bilgelik ateşini yeniden yakıyor, hepimiz için.

İndirimli fiyatı 170 TL.

Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

'Her kadın okumalı ve çevresine tavsiye etmeli.'

İndirimli kitapların hepsine göz atmak isteyenler buraya tıklayabilir.

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11. 1984 - George Orwell

11. 1984 - George Orwell

Akıcı ve sürükleyici bir başyapıt.

George Orwell'in kült kitabı Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, yazarın geleceğe ilişkin bir kabus senaryosu. Bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, insanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü totaliter bir dünya düzeni, romanda inanılmaz bir hayal gücüyle, en ince ayrıntısına kadar kurgulanmış.

Fiyatı 60 TL.

1984 - George Orwell

'İyi kitap. Zamyatin/Biz, Josh Malerman/Teftiş bunları sevenlere tavsiye ederim.'

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