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Under Armour, Salomon ve Daha Fazlası! Prime İndirimlerinden Kapabileceğiniz Marka Ayakkabılar

etiket Under Armour, Salomon ve Daha Fazlası! Prime İndirimlerinden Kapabileceğiniz Marka Ayakkabılar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 12:31

Prime indirimleri, kaliteli marka ayakkabılarına ulaşmanın en cazip yollarından biri. Under Armour'dan Salomon'a kadar birçok markanın ürünlerini bu indirimlerle uygun fiyatlara kapabilirsiniz. Bu markaların sunduğu üstün kalite ve konfor, ayakkabı seçiminde önemli bir faktör. Prime indirimleri sayesinde, bu markaların ayakkabılarını daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Gelin, hiç vakit kaybetmeden modellere birlikte bakalım.

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'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. CAMPER Runner K21 K100743 Spor Ayakkabı Erkek

1. CAMPER Runner K21 K100743 Spor Ayakkabı Erkek

Camper Runner K21 K100743, hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanabileceğiniz, şık ve modern bir erkek spor ayakkabısıdır. Retro esintileri taşıyan tasarımıyla dikkat çeken bu model, aynı zamanda son teknoloji malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

CAMPER Runner K21 K100743 Spor Ayakkabı Erkek

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2. Merrell Moab 3 Mid GTX Outdoor Ayakkabı Kadın

2. Merrell Moab 3 Mid GTX Outdoor Ayakkabı Kadın

Merrell Moab 3 MID GTX, kadınlar için tasarlanmış, yüksek performanslı bir outdoor ayakkabısı. Zorlu arazi koşullarında bile konfor ve dayanıklılık sunan bu model, doğa yürüyüşleri, trekking ve hafif tırmanışlar için harika.

Merrell Moab 3 Mid GTX Outdoor Ayakkabı Kadın

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3. Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Low M

3. Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Low M

Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Low M modeli, hem şehirde hem de hafif doğa yürüyüşlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, çok yönlü bir erkek outdoor ayakkabısı. Su geçirmez özelliği ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken bu model, özellikle değişken hava koşullarında size güvenli bir deneyim sunar.

Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Low M

Daha fazla model keşfetmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz

Prime Alışveriş Fırsatları

4. Salomon ALPHACROSS 5 Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

4. Salomon ALPHACROSS 5 Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

Salomon ALPHACROSS 5, hem şehir içinde hem de hafif doğa yürüyüşlerinde size eşlik edecek çok yönlü bir ayakkabı. Şık tasarımı ve fonksiyonelliğiyle öne çıkan bu model, günlük kullanım için ideal.

Salomon ALPHACROSS 5 Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

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5. adidas TERREX AX2S Spor Ayakkabı

5. adidas TERREX AX2S Spor Ayakkabı

adidas TERREX AX2S, hem şehir hayatının koşuşturmasında hem de hafif doğa yürüyüşlerinde size eşlik edecek çok yönlü bir spor ayakkabıdır. Hem şık tasarımı hem de fonksiyonelliğiyle öne çıkan bu model, günlük kullanım için ideal.

adidas TERREX AX2S Spor Ayakkabı Erkek

Daha fazla model keşfetmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz

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6. SALOMON Alphacross 5 Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

6. SALOMON Alphacross 5 Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

Salomon Alphacross 5, zorlu arazi koşullarında bile üstün performans ve konfor sunan, kadınlara özel tasarlanmış bir yürüyüş ayakkabısı. Doğa yürüyüşleri, trekking ve hafif tırmanış gibi outdoor aktiviteler için ideal.

SALOMON Alphacross 5 Yürüyüş ayakkabısı Kadın

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7. Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı Erkek

7. Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı Erkek

Under Armour UA Charged Assert 10, koşu deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmış, yüksek performanslı bir erkek koşu ayakkabısıdır. Hem profesyonel koşucular hem de amatör sporcular için ideal olan bu model, dayanıklılığı, konforu ve şık tasarımıyla öne çıkar.

Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı Erkek

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8. adidas RUN50S Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

8. adidas RUN50S Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

adidas RUN50S modeli, adidas'ın klasikleşmiş spor ayakkabı tasarımlarından biridir. Retro görünümü ve modern konforu bir araya getiren bu model, hem spor yaparken hem de günlük hayatta şık bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenek.

adidas RUN50S Spor AyakkabıUnisex Yetişkin

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9. CAMPER Erkek Drift Trail Ayakkabı

9. CAMPER Erkek Drift Trail Ayakkabı

Camper Drift Trail ayakkabı, modern tasarımı ve üstün konforuyla öne çıkan, erkeklerin vazgeçilmezleri arasında yer alan bir model. Hem günlük hayatta hem de özel günlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ayakkabı, hem şık hem de dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

CAMPER Erkek Drift Trail Ayakkabı

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10. adidas ADVANTAGE Spor Ayakkabı Erkek

10. adidas ADVANTAGE Spor Ayakkabı Erkek

Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ayakkabı, hem konforlu hem de şık bir görünüm sunar.

1.627,36 TL yerine şimdi 1.349,10 TL.

adidas ADVANTAGE Spor Ayakkabı Erkek

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11. Calvin Klein Classic Cupsole Low Laceup NBS Spor Ayakkabı Erkek

11. Calvin Klein Classic Cupsole Low Laceup NBS Spor Ayakkabı Erkek

Calvin Klein Classic Cupsole Low Laceup NBS spor ayakkabı, minimalist tasarımı ve zamansız stiliyle her erkeğin gardırobuna şıklık katacak bir parça. 

Calvin Klein Classic Cupsole Low Laceup NBS Spor Ayakkabı Erkek

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