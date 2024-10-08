Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Kapaklı cam tencere 1900 ml. Cam olduğu için çok şık duran tencereyi çorba tenceresi olarak kullanmanız mümkün. Borosilikat tencere mutfağınıza renk katacak!

918 TL olan tencere Temu'da 1.079 TL.

JUFUM Kapaklı Cam Tencere

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