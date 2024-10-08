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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 10:28

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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JUFUM Kapaklı Cam Tencere

JUFUM Kapaklı Cam Tencere

Kapaklı cam tencere 1900 ml. Cam olduğu için çok şık duran tencereyi çorba tenceresi olarak kullanmanız mümkün. Borosilikat tencere mutfağınıza renk katacak!

918 TL olan tencere Temu'da 1.079 TL.

JUFUM Kapaklı Cam Tencere

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Ahşap Elbise Askılık

Ahşap Elbise Askılık

2 raflı bu askılık 148x106 cm. Çam ağacından yapılan askılığa kıyafetlerinizi asabilir ya da raflara kıyafetlerinizi yerleştirebilirsiniz. %100 çam ağacı olduğu için şık bir parça.

779 TL olan askılık Temu'da 1.079 TL.

Ahşap Elbise Askılık

AMAZON

3 Katlı Şeffaf Plastik Saklama Kutusu

3 Katlı Şeffaf Plastik Saklama Kutusu

3 katlı bu plastik kutuya eşyalarınızı yerleştirebileceksiniz. 30 bölmeli kutuda her şeyi saklamak mümkün. Saplı olduğu için taşıması çok kolay. 24.5x16.5x18 cm boyutlarındaki kutu çok yer kaplamıyor. 

295 TL olan saklama kutusu Temu'da 317 TL.

3 Katmanlı Şeffaf Plastik Saklama Kutusu

AMAZON

Tohana Borosilikat Cam Sürahi

Tohana Borosilikat Cam Sürahi

1800 ml sürahi cam model. Gri renki sürahi borosilikat camdan üretilmiş. Yüksek ısı farkına ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı cam sürahi bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. 

%8 indirime giren sürahi 219 TL, Temu'da ise benzeri 287 TL.

Tohana Borosilikat Cam Sürahi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Ahşap Aksesuar Kutusu

Ahşap Aksesuar Kutusu

Ceviz renkli bu aksesuar kutusunun 9 bölmesi var. İçine takılarınızı koyabileceğiniz kutu rahatça taşınabiliyor. İsterseniz hediye olarak da düşünebileceğiniz kutu kaliteli malzemeden üretilmiş.

562 TL olan kutu Temu'da 704 TL.

Ahşap Aksesuar Kutusu

AMAZON
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Space Home Oval Servis Tepsisi

Space Home Oval Servis Tepsisi

2'li set halinde gelen servis tepsisi paslanmaz çelik. 40 cm'lik tepsiler servis yaparken kullanılabilecek ürünler. Klasik tasarımlı tepsi özel günler için ideal bir servis tepsisi.

732 TL olan tepsilerin teki Temu'da 777 TL.

Space Home Oval Servis Tepsisi

AMAZON

Porsima Tekerlekli Raf Ünitesi

Porsima Tekerlekli Raf Ünitesi

4 katlı raf ünitesi banyodan mutfağa her yerde kullanılabiliyor. Siyah raf ünitesi çok amaçlı. Tekerlekli olduğu için taşıması çok rahat. Bu raf ünitesini tekli ya da ikili kullanmak mümkün.

%5 indirimde olan raf ünitesi 251 TL, Temu'da ise benzeri 746 TL.

Porsima Tekerlekli Raf Ünitesi

AMAZON

Bal kabağı Tencere

Bal kabağı Tencere

Bal kabağı tencere çok şeker duruyor. Saplarından tutması kolay tencere oldukça dayanıklı. Hem elde hem bulaşık makinesinde yıkanabilen tencereyi gören herkes bayılacak.

952 TL olan tencere Temu'da 1.023 TL.

Bal kabağı Tencere

AMAZON

Saplı Paslanmaz Çelik Buhar Sepeti

Saplı Paslanmaz Çelik Buhar Sepeti

Saplı buhar sepeti paslanmaz çelikten yapılmış. Bu sayede oldukça dayanıklı. Sebzelerinizi haşlamak için kullanabileceğiniz buhar sepeti ile sağlıklı yemekler yapabileceksiniz.

513 TL olan buhar sepeti Temu'da 543 TL.

Saplı Paslanmaz Çelik Buhar Sepeti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Karaca Misto 6 Parça Standlı Servis Seti

Karaca Misto 6 Parça Standlı Servis Seti

6 parçalık servis seti standıyla birlikte geliyor. Kaliteli ve uzun ömürlü servis setinin içinde kevgir, kepçe, spatula, oluklu servis kaşığı ve oluklu spatula var. Yemek yaparken çok işinize yarayacak servis setini sepete atın deriz!

İndirime giren servis seti 359 TL. Temu'da ise 598 TL.

Karaca Misto 6 Parça Standlı Servis Seti

AMAZON
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