Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

2 katlı bu stand ile misafirlerinize en güzel sunumları siz yapacaksınız. Limon deseniyle oldukça şık standla kurabiye, kek ya da hamur işleri sunumu yapmak mümkün.

402 TL olan standın Temu fiyatı 695 TL.

Madame Coco Limon Desenli 2 Katlı Kek Standı

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