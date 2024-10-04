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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 14:53

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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TsunNee Tava Düzenleyici Raf

TsunNee Tava Düzenleyici Raf

Tencereleriniz evde çok dağınık duruyorsa bu düzenleyici sizin için işleri kolaylaştırıyor. 10 bölmesine ister tava ister kapak koyabilirsiniz. 180x31x8 cm boyutlarındaki raf, dolap içine koyulabiliyor.

413 TL olan rafın Temu fiyatı 603 TL.

TsunNee Tava Düzenleyici Raf

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Hosoncovy Masa Aynası

Hosoncovy Masa Aynası

Standlı makyaj aynasını kullanarak rahatça makyajınızı yapabiliyorsunuz. Katlanabildiği için kullanmadığınız zamanlarda katlayarak saklayabilirsiniz. Dikdörtgen model aynanın ahşap çerçevesi var.

267 TL olan aynanın yuvarlak modeli Temu'da 358 TL.

Hosoncovy Masa Aynası

AMAZON

Klozet Üstü Düzenleyici Raf

Klozet Üstü Düzenleyici Raf

Tuvaletin üzerini değerlendirmek için alabileceğiniz raf ile banyonuz çok daha düzenli olacak. 3 rafı olan düzenleyici çam renginde. 22x54x167 cm boyutlarındaki raf ile banyonuzda yer açılacak.

Çok kullanışlı ve güzel bir ürün ve çok güzel elime ulaştı.

790 TL olan rafın Temu fiyatı ise 876 TL.

Klozet Üstü Düzenleyici Raf

AMAZON

Premium Yatak Koruyucu

Premium Yatak Koruyucu

Su geçirmez yatak koruyucu her yatağa lazım. 90X200 cm boyutlarındaki koruyucu aynı zamanda nefes alabiliyor. Yatakları korumak için alınan koruyucu lastikli ve kolayca geçirilebiliyor.

996 TL olan yatak koruyucu Temu'da 1.079 TL.

Premium Yatak Koruyucu

AMAZON

Madame Coco Limon Desenli 2 Katlı Kek Standı

Madame Coco Limon Desenli 2 Katlı Kek Standı

2 katlı bu stand ile misafirlerinize en güzel sunumları siz yapacaksınız. Limon deseniyle oldukça şık standla kurabiye, kek ya da hamur işleri sunumu yapmak mümkün.

402 TL olan standın Temu fiyatı 695 TL.

Madame Coco Limon Desenli 2 Katlı Kek Standı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Kadın Leopar Desenli Önü Açık Ev Terlik

Kadın Leopar Desenli Önü Açık Ev Terlik

Leopar desenli ürünleri seviyorsanız buna bayılacağınız kesin. Yumuşak tabanıyla rahat terliği kendiniz ya da misafirler için düşünebilirsiniz. Yazın ya da kışın giyilebilen terlik fiyat-performans ürünü.

99 TL olan terlik Temu'da 119 TL.

Kadın Leopar Desenli Önü Açık Ev Terlik

AMAZON

YUEMING Demlikli Cam Çaydanlık

YUEMING Demlikli Cam Çaydanlık

Cam çaydanlıklar son zamanda moda. 600 ml kapasitesi olan çaydanlığın kendi cam süzgeci var. Isıya dayanıklı cam çaydanlığı güvenle kullanabilirsiniz. Borosilikat camdan yapılan çaydanlığın modeli çok şık.

370 TL olan cam çaydanlık Temu'da 505 TL.

YUEMING Demlikli Cam Çaydanlık

AMAZON

Kitap Şekilli Kutu

Kitap Şekilli Kutu

Dekoratif bu kutu evinize farklılık katacak. İçine istediklerinizi koyabileceğiniz kutuyu ofiste ya da evde kullanmanız mümkün. Hem saklama kutusu hem şık bir obje olarak kullanılabilen kutuya herkes bayılacak.

382 TL olan kutu Temu'da 569 TL.

Kitap Şekilli Kutu

AMAZON

Şeffaf Çizgi Desen Akrilik Mandal Toka

Şeffaf Çizgi Desen Akrilik Mandal Toka

Mandal tokaları seviyorsanız bu tokayı da seveceğiniz kesin. Mor rengiyle iddialı mandal tokanın modeli de güzel. Saçınıza istediğiniz modeli yapabileceğiniz tokayı hemen alın deriz!

90 TL olan mandal tokanın benzeri Temu'da 114 TL.

Şeffaf Mandal Toka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Bujingyun Kadife Kolye Kutusu

Bujingyun Kadife Kolye Kutusu

Kolye koyulabilecek bu kutu kadife model. Hediye vermek ya da kendi kolyelerinizi saklamak için kullanmanız mümkün. 

80 TL olan kolye kutusunun dikdörtgen modeli Temu'da 122 TL.

Bujingyun Kadife Kolye Kutusu

AMAZON
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