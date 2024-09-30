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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 17:25

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 30.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DecoBella Çok Amaçlı Ayakkabı Tepsisi

DecoBella Çok Amaçlı Ayakkabı Tepsisi

35x75x3 cm boyutlarındaki ayakkabı tepsisi sayesinde eviniz kirlenmiyor. Plastik olduğu için temizlenmesi kolay tepsiye 3 çift ayakkabı rahatlıkla sığıyor. 

Balkona çıkarken giyeceğimiz terlikleri koymak için aldım. Göründüğünden daha büyük. Gayet kaliteli ve şık.

179 TL olan tepsi Temu'da 270 TL.

DecoBella Çok Amaçlı Ayakkabı Tepsisi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Markamama Küçük Kapalı Kedi Tuvaleti

Markamama Küçük Kapalı Kedi Tuvaleti

Yeşil rengiyle çok güzel duran kedi tuvaleti kedisi olan herkese lazım. Kokuyu ve kumu hapseden kedi tuvaletinde kediniz çok rahat edecek. Kokuyu içine hapsettiği için eviniz hiç kötü kokmuyor.

800 TL olan kedi tuvaleti Temu'da 870 TL.

Markamama Küçük Kapalı Kedi Tuvaleti

AMAZON

Misolin Kadın Ev Terliği

Misolin Kadın Ev Terliği

Kışın giyebileceğiniz ev terliği sayesinde ayaklarınız hiç üşümeyecek. Kaymaz tabanı sayesinde oldukça güvenli. Yumuşacık ev terliklerini ister kendiniz ister misafirleriniz için alabilirsiniz.

343 TL olan terlik Temu'da 344 TL.

Misolin Kadın Ev Terliği

AMAZON

Buharlı Tencere

Buharlı Tencere

Buharda bir şeyler pişirmek için alabileceğiniz buharlı tencere 2 katlı. 27 cm olan tencere ile buharda her şeyi yapabiliyorsunuz. Hem lezzetli hem sağlıklı yemekler yapmak için bu tencereyi alabilirsiniz.

738 TL olan buharlı tencere Temu'da ise 942 TL.

Buharlı Tencere

AMAZON

Siyah Havlu Askısı

Siyah Havlu Askısı

60 cm olan askılık, havlular için ideal. Çift çubuğu olan askı alüminyum malzemeden yapılmış. Duvara monte edilen bu çubuklar çok şık duruyor. 

462 TL olan askılık Temu'da 493 TL.

Siyah Havlu Askısı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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MOYIPIN 3 Katmanlı Çamaşır Makinesi Depolama Rafı

MOYIPIN 3 Katmanlı Çamaşır Makinesi Depolama Rafı

Yerden tasarruf etmenizi sağlayacak bu raf çamaşır makinesinin üstüne koyuluyor. 3 katlı bu raf ile banyoda size çok yer açılacak. Hem sağlam hem güzel bu rafları istediğiniz gibi doldurabilirsiniz.

582 TL olan rafın Temu fiyatı 931 TL.

MOYIPIN Çamaşır Makinesi Depolama Rafı

AMAZON

Vip Ahmet Mop Temizlik Kova Seti

Vip Ahmet Mop Temizlik Kova Seti

3 farklı sıkma yeri olan kova setinde kirli ve temiz su için ayrı yerler var. Dayanıklı kova seti evde yerleri silmeyi kolaylaştırıyor. Günlük olarak kullanılabilecek kova seti her eve lazım!

Kalite ve kullanılabilirliğin bir araya geldiği ürün. Memnunum tavsiye ederim.

683 TL olan kova seti Temu'da 865 TL.

Vip Ahmet Mop Temizlik Kova Seti

AMAZON

Trixie Kedi Oyuncağı

Trixie Kedi Oyuncağı

20 cm olan top tam kedilerin beğenebileceği bir oyuncak. Topun etrafında tüyler bulunan bu oyuncakla kediniz çok uzun zaman oynayacak. 

Göründüğü gibi ve kullanışlı. Kedilerim sevdi.

155 TL olan kedi oyuncağının benzeri Temu'da 261 TL.

Trixie Kedi Oyuncağı

AMAZON

Tyenaza Kızartma Tavası

Tyenaza Kızartma Tavası

Kapaklı olan bu model tavada kızartma ya da krep yapmak mümkün. Kolayca yemek yapmanızı sağlayacak tavada krep, yumurta ve çok daha fazlasını yapabileceksiniz. Bu tavanın temizlenmesi de çok kolay.

840 TL olan tava Temu'da 875 TL.

Tyenaza Kızartma Tavası

AMAZON

Herklotzn Hasır Sepet

Herklotzn Hasır Sepet

Piknik sepeti olarak kullanabileceğiniz sepeti dekor olarak da kullanabilirsiniz. Şık bir piknik yapmak istiyorsanız bu sepet şart. Piknikte fotoğraflarda çok güzel çıkacak sepetin içi de oldukça geniş.

919 TL olan sepet Temu'da 1.079 TL.

Herklotzn Hasır Sepet

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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