Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Piknik sepeti olarak kullanabileceğiniz sepeti dekor olarak da kullanabilirsiniz. Şık bir piknik yapmak istiyorsanız bu sepet şart. Piknikte fotoğraflarda çok güzel çıkacak sepetin içi de oldukça geniş.

919 TL olan sepet Temu'da 1.079 TL.

Herklotzn Hasır Sepet

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