Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Evde ya da ofiste kullanabileceğiniz makas çok satanlarda 1. sırada. 13 cm'lik makasla istediğiniz her şeyi kesebileceksiniz. Sivri ucu sayesinde hassas kesimler yapabiliyorsunuz.

%27 indirime giren makas 49 TL. Temu'da ise benzeri 56 TL.

Maped Ofis Makas

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.