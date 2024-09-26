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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 11:28

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Maped Ofis ve Kırtasiye Makas

Maped Ofis ve Kırtasiye Makas

Evde ya da ofiste kullanabileceğiniz makas çok satanlarda 1. sırada. 13 cm'lik makasla istediğiniz her şeyi kesebileceksiniz. Sivri ucu sayesinde hassas kesimler yapabiliyorsunuz.

%27 indirime giren makas 49 TL. Temu'da ise benzeri 56 TL.

Maped Ofis Makas

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Avessa Beyzbol Topu

Avessa Beyzbol Topu

El dikişli beyzbol topu ile beyzbol oynarken rahat edeceksiniz. Çocuğunuzla beyzbol oynarken bu top şart! Bu topun iç malzemesi silikon.

Sağlam ve güzel.

Şu an %12 indirime giren beyzbol topu 109 TL. Temu'da ise 410 TL.

Avessa Beyzbol Topu

AMAZON

Maped Ofis ve Kırtasiye Fosforlu Kalemler

Maped Ofis ve Kırtasiye Fosforlu Kalemler

İçinde 6 tane fosforlu kalem olan bu setin renkleri pastel renkli. Pastel renkleriyle çok güzel fosforlu kalemler okulda veya ofiste çok işinize yarayacak. 

Okul öğretmenimizin önerdiği kalem seti olarak aldım, hem ucuz ve kaliteli hem de kargo bedava.

149 TL olan fosforlu kalemler Temu'da 155 TL.

Maped Ofis ve Kırtasiye Fosforlu Kalemler

AMAZON

Avessa Silikon Havuz Bonesi

Avessa Silikon Havuz Bonesi

Havuza girerken ihtiyaç duyulan havuz bonesi silikon. Silikon olduğu için kullanımı rahat bone çantada hiç yer kaplamıyor. Her kafaya uyumlu bone, çok satanlarda 1. sırada. 

%15 indirime giren havuz bonesi 88 TL. Temu'da ise 100 TL.

Avessa Silikon Havuz Bonesi

AMAZON

Orret Home Borosilikat Cam Kupa

Orret Home Borosilikat Cam Kupa

Isıya dayanıklı cam kupa 6'lı olarak geliyor. Çay içerken kullanabileceğiniz cam kupayı başka sıcak içecekler için kullanabilirsiniz. Isıya dayanıklı cam kupalara herkes bayılacak.

Oldukça kullanışlı, çay ve kahve için uygun.

172 TL olan cam kupalar Temu'da 272 TL.

Orret Home Borosilikat Cam Kupa

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Rmeet Sanatçı Fırçası Seti

Rmeet Sanatçı Fırçası Seti

10 tane gelen fırçalar ile sanatınızı konuşturabileceksiniz. İnce ve kalın uçlu farklı model fırçaların bulunduğu set ile evde resim ya da boyama yapabileceksiniz. Fırçaların sapları plastik ve oldukça dayanıklı.

116 TL olan fırça seti Temu'da 131 TL.

Rmeet Sanatçı Fırçası Seti

AMAZON

Döner Başlıklı Smart Mop Kova Paspas Seti

Döner Başlıklı Smart Mop Kova Paspas Seti

Evde temizlik yaparken çok işinize yarayacak paspas setinin başlığı 360 derece dönebiliyor. 3 kademeli ayarlanabilir sap sistemi bulunuyor. Duvarlardan yerlere her yeri silebileceğiniz paspas seti her eve lazım!

199 TL olan paspas seti Temu'da 774 TL.

Döner Başlıklı Smart Mop Kova Paspas Seti

AMAZON

BIC Kids Tropicolors Kuru Boya Kalemi

BIC Kids Tropicolors Kuru Boya Kalemi

24 renk gelen boya kalemleri 5 yaş ve üzeri için uygun. Çocuklarınızın boya yapması için alabileceğiniz kalemler çiğnemeye karşı dayanıklı. Renkleri ile çocuğunuzun en güzel boyamaları yapmasını sağlayan kalemleri kaçırmayın deriz!

Kalemler kaliteli, paketleme de başarılı.

127 TL olan boya kalemi Temu'da 150 TL.

BIC Kids Tropicolors Kuru Boya Kalemi

AMAZON

Viko Multi-Let Siyah Priz

Viko Multi-Let Siyah Priz

Çocuk koruması olan priz oldukça güvenli. Anahtarı olan prizi açıp kapamak için bu anahtarı kullanabilirsiniz. Evde priz eksiğiniz varsa bu ürünü düşünebilirsiniz. Bu ürünün üzerinde 3 priz var.

Viko, sektörün zirvesine oynuyor anlaşılan. Çok kaliteli bir ürün. Düşünmeden alabilirsiniz. Anahtar üzerindeki ışık, rahatsız edici seviyede değil.

%34 indirime giren priz 110 TL. Temu'da ise 353 TL.

Viko Multi-Let Siyah Priz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Lav Keops Meşrubat Bardağı

Lav Keops Meşrubat Bardağı

6 tane gelen bardak seti, çok şık. Misafirler için ya da günlük kullanabileceğiniz bardaklar çok satanlarda 1. sırada yer alıyor. Yüksek kaliteli camı sayesinde oldukça dayanıklı.

%2 indirime giren bardaklar 148 TL. Temu'da ise benzer bardak seti 651 TL.

Lav Keops Meşrubat Bardağı

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