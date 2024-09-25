Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Püskülü olan atkı kış için ideal. Siyah üzerine gri çizgisi olan atkı kullanışlı olduğu kadar şık. Sizi ısıtırken şık görünmenizi sağlayacak atkıyı beğeneceğinize eminiz!

125 TL olan atkı Temu'da 342 TL.

Çizgili Atkı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.