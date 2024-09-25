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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 11:19

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Çizgili Atkı

Çizgili Atkı

Püskülü olan atkı kış için ideal. Siyah üzerine gri çizgisi olan atkı kullanışlı olduğu kadar şık. Sizi ısıtırken şık görünmenizi sağlayacak atkıyı beğeneceğinize eminiz!

125 TL olan atkı Temu'da 342 TL.

Çizgili Atkı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Kadın Ponponlu İçi Polar Ev Botu

Kadın Ponponlu İçi Polar Ev Botu

4 ayrı rengi olan ev botu hem şık hem ayakları sıcacık tutuyor. Kenarında ponponlu detayı olan ev botunu gören herkes almak isteyecek. Kaymaz tabanı sayesinde rahatça evde gezebileceksiniz. İçi polarlı olduğu için kış için ideal.

290 TL olan ev botunun benzeri Temu'da 704 TL.

Kadın Ponponlu İçi Polar Ev Botu

AMAZON

Jovono Bohem Bileklik

Jovono Bohem Bileklik

Bileklikleri seviyorsanız bu bohem bilekliğe de bayılacağınız kesin. Üzerinde ay ve yıldız tasarımı olan bileklik çok zengin duruyor. 6 tane bileklik olan set bileğinize çok yakışacak.

221 TL olan bilekliğin benzeri Temu'da 280 TL.

Jovono Bohem Bileklik

AMAZON

MTHGH Kaymaz Koltuk Kılıfı

MTHGH Kaymaz Koltuk Kılıfı

Kaymaz koltuk kılıfı oldukça kullanışlı. Koltuklarınızı korumak için alabileceğiniz kılıfın kumaşı rahat etmeniz için yumuşacık tasarlanmış. Bu örtü hem koltuklarınızı koruyor hem de evinizin havasını değiştiriyor. 

318 TL olan kılıf Temu'da 567 TL.

MTHGH Kaymaz Koltuk Kılıfı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Çok Fonksiyonlu Mendil Saklama Kutusu

Çok Fonksiyonlu Mendil Saklama Kutusu

Eviniz için farklı bir peçetelik arıyorsanız bu modele bir bakın deriz. Gören herkesin almak isteyeceği bu peçetelik çok tarz duruyor.

Bu peçetelik 259 TL. Temu'da hamburger şeklindeki peçetelik ise 498 TL. 

Çok Fonksiyonlu Mendil Saklama Kutusu

AMAZON
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Bej Deri Kadın Makyaj Çantası

Bej Deri Kadın Makyaj Çantası

Fırçalar için özel yeri olan makyaj çantasının çift bölmesi var. Malzemelerinizi yanınızda taşımak için gerekli çanta çok işinize yarayacak. Fermuarlı yapısıyla oldukça güvenli. 

Çok satanlarda 1. sırada yer alan makyaj çantası 369 TL. Temu'da benzeri ise 430 TL.

Bej Deri Kadın Makyaj Çantası

AMAZON

So Much Yeni Model Gold Mandal Toka

So Much Yeni Model Gold Mandal Toka

Farklı tarza sahip mandal toka çok şık duruyor. Saçınızın zarif görünmesini istiyorsanız bu tokayı alabilirsiniz. İnci detayı olan toka büyük boy.

328 TL olan tokanın benzeri Temu'da 440 TL.

So Much Yeni Model Gold Mandal Toka

AMAZON

DREAM PAIRS Wellies Çizme

DREAM PAIRS Wellies Çizme

Su geçirmez çizme yarım boy. Su geçirmediği için kışın sizi çok rahat ettirecek. Çekip giyebileceğiniz çizmeyi kış boyu giymek isteyeceksiniz. Siyah rengiyle her kombine yakışıyor.

550 TL olan bot Temu'da 1.079 TL.

DREAM PAIRS Wellies Çizme

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

SUNSHINETEK Yıldız Taç

SUNSHINETEK Yıldız Taç

Yıldızlı bu taç çocuğunuzun çok hoşuna gidecek. Çocuğunuz dışında siz de bu tacı takabilirsiniz. Doğum günü partisi ya da başka partilerde takılabilen tacın üzerinde gümüş ve altın rengi yıldızlar var.

128 TL olan tacın benzeri Temu'da 130 TL.

SUNSHINETEK Yıldız Taç

AMAZON

Qullex Saplı Fırçalı Duş Lifi

Qullex Saplı Fırçalı Duş Lifi

Bir tarafı fırça bir tarafı lif olan ürünün sapı sayesinde kullanımı çok kolay. Vücudunuzu liflerken ihtiyacınız olan fırça oldukça dayanıklı.

124 TL olan vücut fırçası Temu'da 245 TL.

Qullex Saplı Fırçalı Duş Lifi

AMAZON
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