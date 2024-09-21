Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Ekmeklerinizi saklamak için bu ekmek torbası %100 keten. Ekmek saklamak için ideal şekillerden olan torba tekrar tekrar kullanılabilir. 44x35 cm boyutundaki ekmek torbası ile artık ekmekleriniz hep güvende.

230 TL olan ekmek torbası Temu'da 250 TL.

New Living Ekmek Torbası

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