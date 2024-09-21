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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 15:25

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Raguso Elektrikli Ayak Yastığı

Raguso Elektrikli Ayak Yastığı

Ayaklarınızı sıcacık yapacak bu ayak yastığı herkese lazım. Özellikle soğuk kış günlerinde çok işinize yarayacak ayak yastığı oldukça yumuşak. Güvenli ısıtıcıyla ayaklarınız hep sıcak kalacak.

705 TL olan yastık Temu'da 743 TL.

Raguso Elektrikli Ayak Yastığı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

EPINOX Pasta Servis Spatulası

EPINOX Pasta Servis Spatulası

12.5x8 cm boyutlarındaki servis spatulası ile tatlı servisleri kolaylaşıyor. Uzun ömürlü kullanımı olan spatula ile misafirlere en iyi şekilde sunumlar yapabileceksiniz.

308 TL olan spatula Temu'da 557 TL.

EPINOX Pasta Servis Spatulası

AMAZON

Yıldız Desenli Polar Pijama Takımı

Yıldız Desenli Polar Pijama Takımı

Yıldız deseniyle çok şık duran pijama takımı polar. Oldukça kalın pijama takımı kış için ideal. Sizi sıcacık tutacak pijama takımı aynı zamanda çok şık. Kışın üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz pijamalara herkes bayılacak.

299 TL olan pijama takımının ayı desenlisi 343 TL.

Yıldız Desenli Polar Pijama Takımı

AMAZON

EMEY Renkli Katlanır Kedi ve Köpek Oyun Tüneli

EMEY Renkli Katlanır Kedi ve Köpek Oyun Tüneli

Kedilerin en sevdiklerinden olan tünel oldukça uzun. Kıvrımlı yapısıyla çok eğlenceli bu oyun tüneli katlanabildiği için kullanılmadığında yer kaplamadan saklanabiliyor.

265 TL olan tünel Temu'da 496 TL. 

EMEY Renkli Katlanır Kedi ve Köpek Oyun Tüneli

AMAZON

New Living %100 Organik Keten Ekmek Torbası

New Living %100 Organik Keten Ekmek Torbası

Ekmeklerinizi saklamak için bu ekmek torbası %100 keten. Ekmek saklamak için ideal şekillerden olan torba tekrar tekrar kullanılabilir. 44x35 cm boyutundaki ekmek torbası ile artık ekmekleriniz hep güvende.

230 TL olan ekmek torbası Temu'da 250 TL.

New Living Ekmek Torbası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Balık Tutma Oyunu

Balık Tutma Oyunu

Çocukların çok severek oynayacağı bu oyun el-göz koordinasyonu geliştirmeye yardımcı oluyor. Mıknatıslı balıklar ve olta ile tutma oyunu oynayacağınız bu oyuna çocuklar bayılıyor.

249 TL olan oyunun benzeri Temu'da 286 TL.

Balık Tutma Oyunu

AMAZON

Lirazon Tezgah Üstü Kepçe Altlığı

Lirazon Tezgah Üstü Kepçe Altlığı

Yemek yaparken en büyük sorun kepçeyi nereye koyacağınızsa bu ürün tam sizlik. Hem kepçeler hem tencere kapağı için yer olan ürünü tezgahta ocağın yanına koyabileceksiniz.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan altlık 79 TL. Temu'da ise fiyatı 145 TL.

Lirazon Tezgah Üstü Kaşık Kepçe Altlığı

AMAZON

BUBU Ahşap Abaküs

BUBU Ahşap Abaküs

Abaküs özellikle ilkokul çocukları için gerekli bir ürün. Sayı saymayı öğreten abaküsü okul öncesi ya da ilkokul seviyesindeki çocuklarınız için alabilirsiniz. Rengarenk abaküsün kenarlarında harfler yer alıyor.

275 TL olan abaküsün Temu'da fiyatı 405 TL.

BUBU Ahşap Abaküs

AMAZON

Bambu Çiçek Standı

Bambu Çiçek Standı

20x20 cm boyutlarındaki standlarla bitkileriniz çok daha güzel görünecek. Bitkilerinizi yerden yüksekte tutan stant ile yerler toz olmuyor. Kurması çok kolay stant evinizin dekorunu değiştirecek!

374 TL standın Temu fiyatı 476 TL.

Bambu Çiçek Standı

AMAZON

Tignapoo Tost Makinesi Lambası

Tignapoo Tost Makinesi Lambası

Sevimli lamba özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor. Ama tabii sadece çocukların değil, herkesin çok beğeneceği bu model lambanın 2.5 saat şarj süresi var. Loş ışık modunda ise 120 saat çalışabiliyor.

480 TL olan tos makinesi lambası Temu'da 595 TL.

Tignapoo Tost Makinesi Lambası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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