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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 14:56

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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JSUOEO Kek Kalıbı Seti

JSUOEO Kek Kalıbı Seti

Pasta yaparken çok ihtiyacınız olacak bu halkalar 4 tane geliyor. Küçük kalıplar ile küçük pastalar yapmak mümkün. Paslanmaz çelik pasta kalıbı ile en güzel pastaları yapabileceksiniz. 

220 TL olan kalıplar Temu'da 281 TL

JSUOEO Kek Kalıbı Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Tineke Köpek Oyuncağı

Tineke Köpek Oyuncağı

Köpeğinizin zekasını geliştirmek için alabileceğiniz yapbozu aynı zamanda yavaş beslenme mama kabı olarak kullanabilirsiniz. Her yaş için uygun mama kabını kediler için de kullanmak mümkün.

Kedim sevdi ve yavaş yemeye başladı.

149 TL olan oyuncak Temu'da 209 TL.

Tineke Köpek Oyuncağı

AMAZON

Raspberry Polar Pijama Takımı

Raspberry Polar Pijama Takımı

Kapüşonlu pijama takımı polar. Bu sayede kışın rahat rahat giyebilirsiniz. Gri renkli takım çok şık. Dışarıda bile giyebileceğiniz pijama takımının üstü crop model.

İstenildiği gibi geldi, kesinlikle çok güzel tavsiye edilir.

259 TL olan pijama takımının benzeri Temu'da 551 TL.

Raspberry Polar Pijama Takımı

AMAZON

Vip Ahmet Üçgen Mantı Kalıbı

Vip Ahmet Üçgen Mantı Kalıbı

Üçgen mantı yapmak için kullanabileceğiniz kalıp oldukça büyük. Plastiği kaliteli kalıp sayesinde istediğiniz her an mantı yapabileceksiniz. Mantı yapma işini kolaylaştırmanın yanında hızlandıran bu kalıp herkese lazım.

174 TL olan mantı kalıbı Temu'da 348 TL.

Vip Ahmet Üçgen Mantı Kalıbı

AMAZON

Bebek Kapüşonlu Kışlık Tulum

Bebek Kapüşonlu Kışlık Tulum

Bebeğinize kışlık için bir mont arıyorsanız bu tulumu düşünebilirsiniz. İçi sıcacık olan tulum 0-12 ay bebekler için uygun. Kapüşonlu tulum ile bebeğiniz çok tatlı olacak.

Bu kaliteyi bu fiyata bulmak çok iyi bir fırsattı. Yurtdışı sipariş olduğu için çok beklerim sandım fakat 1-2 hafta içinde elimde oldu. Piyasanın yarı fiyatına kesinlikle tavsiye ederim.

799 TL olan tulumun benzeri Temu'da 1.052 TL.

Bebek Kapüşonlu Kışlık Tulum

AMAZON
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ZPSHYD Paslanmaz Çelik Skimmer Süzgeç

ZPSHYD Paslanmaz Çelik Skimmer Süzgeç

Bu paslanmaz çelik süzgeç mutfakta çok işe yarıyor. Yağdan bir şeyleri alırken kullanabileceğiniz süzgeç sayesinde yağ iyice süzülüyor. Bu süzgecin ince sapını tutmak da çok kolay.

Temu'da 539 TL olan süzgeç Amazon'da 202 TL.

ZPSHYD Paslanmaz Çelik Skimmer Süzgeç

AMAZON

Louisiana Polo Okul Sırt Çantası

Louisiana Polo Okul Sırt Çantası

3 bölmeli çanta okul için ideal. Siyah rengiyle tüm öğrencilerin hoşuna gidecek çantaya her şeyiniz rahat rahat sığacak. Yan tarafında su koymak için filesi de bulunuyor.

299 TL olan sırt çantasının benzeri Temu'da 439 TL.

Louisiana Polo Okul Sırt Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Buzdolabı Dikdörtgen Saklama Kabı

Buzdolabı Dikdörtgen Saklama Kabı

10 tane gelen buzdolabı kapları sayesinde buzluğunuz çok daha düzenli. 2000 ml olan kaplar kendinden kapaklı. Mikrodalgaya da uygun kaplar ile buzluğunuz çok daha düzenli olacak.

219 TL olan kaplar Temu'da 232 TL.

Buzdolabı Dikdörtgen Saklama Kabı

AMAZON

Reuvv Düz Renk Gömlek

Reuvv Düz Renk Gömlek

Keten gömlek çok şık duruyor. Uzun kollu gömleği ister şort ister pantolon üstüne düşünebilirsiniz. Mavi rengiyle çok güzel duran gömlek yüksek kaliteli ketenden üretilmiş. 

471 TL olan gömlek Temu'da 528 TL.

Reuvv Düz Renk Gömlek

AMAZON

Orret Home İçli Köfte Kalıbı

Orret Home İçli Köfte Kalıbı

4 tane içli köfte yapabileceğiniz kalıpla her istediğinizde içli köfte yapabileceksiniz. İçli köfteyi çok seviyor ama yapması çok zor geliyorsa o zaman bu kalıplar size çok yardımcı olacak.

109 TL olan kalıp Temu'da 278 TL.

Orret Home İçli Köfte Kalıbı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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