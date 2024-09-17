Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Pasta yaparken çok ihtiyacınız olacak bu halkalar 4 tane geliyor. Küçük kalıplar ile küçük pastalar yapmak mümkün. Paslanmaz çelik pasta kalıbı ile en güzel pastaları yapabileceksiniz.

220 TL olan kalıplar Temu'da 281 TL

JSUOEO Kek Kalıbı Seti

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