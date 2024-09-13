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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 12:43

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Mio Gusto Olimpia Siyah Topuklu Ayakkabı

Mio Gusto Olimpia Siyah Topuklu Ayakkabı

Herkesin dolabında mutlaka bir siyah topuklusu olmalı. Şık bir siyah ayakkabı arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Süet ayakkabının yanda tokası var. Pantolon, etek veya elbiseyle giyilebilecek topuklu ayakkabıyı kaçırmayın deriz!

840 TL olan ayakkabının benzeri Temu'da 952 TL.

Mio Gusto Olimpia Siyah Topuklu Ayakkabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

YoungBee Bahçe Mobilya Koruyucu

YoungBee Bahçe Mobilya Koruyucu

Bahçede ya da balkonda mobilyanız varsa onları kışın korumak için bu örtüyü alabilirsiniz. Su geçirmez koruyucu sayesinde mobilyalarınız kış boyu korunacak. 

Amazon'da 625 TL olan örtü Temu'da 941 TL.

YoungBee Bahçe Mobilya Koruyucu

AMAZON

AONEGOLD Ev Terliği

AONEGOLD Ev Terliği

Kış için ev terliğiniz yoksa bu terlikleri alabilirsiniz. Pelüş terlikler ayaklarınızı sıcacık tutacak. Misafirler için de uygun olan ev terliğini kışın ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz.

277 TL olan terlikler Temu'da 615 TL.

AONEGOLD Ev Terliği

AMAZON

BoxedHome Süpürge ve Faraş

BoxedHome Süpürge ve Faraş

Faraş ve süpürgeden oluşan set ile yere düşenleri süpürmek artık çok kolay. Zeminleri temizlemenize yardımcı olacak bu set her eve lazım! Uzun saplı olduğu için kullanması çok rahat.

Ürün gerçekten çok kullanışlı.

370 lira olan süpürge seti Temu'da 609 TL.

BoxedHome Süpürge ve Faraş

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

AdrreyuFny 128 GB USB Bellek

AdrreyuFny 128 GB USB Bellek

128 GB kapasitesi olan USB bellek telefonunuza takılabiliyor. Telefonunuzdan istediklerinizi başka bir şeye ihtiyaç duymadan alabileceğiniz bellek hep yanınızda olmalı!

294 TL olan belleğin Temu fiyatı 366 TL.

AdrreyuFny 128 GB USB Bellek

AMAZON
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Sensu Slip Külot

Sensu Slip Külot

5 tane gelen külotlar pamuklu. Hem rahat hem şık külotların %95'i pamuk. Bu külotların nefes alabilen kumaşı var. Ağ kısmında ise ekstra pamuklu kumaş bulunuyor.

119 TL olan külotların 4 tanesi Temu'da 253 TL. 

Sensu Slip Külot

AMAZON

Kedi-Köpek Tıraş Makinesi

Kedi-Köpek Tıraş Makinesi

Kedi veya köpeğiniz varsa bu tıraş makinesi tam size göre. Etkili kesim yapan makine oldukça sessiz çalışıyor. Kullanımı kolay tıraş makinesi ile hayvanınızın tüylerini istediğiniz gibi kesebiliyorsunuz.

326 TL olan tıraş makinesi Temu'da 328 TL.

Kedi-Köpek Tıraş Makinesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Tekerlekli Alışveriş Arabası

Tekerlekli Alışveriş Arabası

Pazara ya da markete giderken kullanabileceğiniz araba çok rahat. Çekerek ya da omuzda taşınabilen araba katlanarak küçülüyor. Farklı renkleri olan alışveriş arabası oldukça dayanıklı.

292 TL olan alışveriş arabası Temu'da 341 TL.

Tekerlekli Alışveriş Arabası

AMAZON

Hasır Örgü Çok Amaçlı Sepet

Hasır Örgü Çok Amaçlı Sepet

18 cm'lik sepet birçok alanda kullanılabiliyor. Hasır sepet çok şık duruyor. Evinizin havasını değiştirecek sepeti mutfakta ya da salonda kullanabilirsiniz.

154 TL olan sepet Temu'da 170 TL.

Hasır Örgü Çok Amaçlı Sepet

AMAZON

Npo Array Kablo Organizer Çantası

Npo Array Kablo Organizer Çantası

Dışarı çıkarken ihtiyacınız olan organizer çanta özellikle seyahatlerde size çok yardımcı olacak. Eşyalarınızı düzenli hale getiren çanta ile tüm elektronik eşyalarınız hep yanınızda olacak!

%21 indirime giren çanta 142 TL. Temu'da ise 162 TL.

Npo Array Kablo Organizer Çantası

AMAZON
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