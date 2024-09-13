Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Herkesin dolabında mutlaka bir siyah topuklusu olmalı. Şık bir siyah ayakkabı arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Süet ayakkabının yanda tokası var. Pantolon, etek veya elbiseyle giyilebilecek topuklu ayakkabıyı kaçırmayın deriz!

840 TL olan ayakkabının benzeri Temu'da 952 TL.

Mio Gusto Olimpia Siyah Topuklu Ayakkabı

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