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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 18:54

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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VRBFF Çiçek Buketi Yapı Seti

VRBFF Çiçek Buketi Yapı Seti

Bu yapay çiçekleri bir şeyler inşa etmeyi seviyorsanız hemen almalısınız. İçinde lavanta, gül, ortanca ve kamelya olan çiçek bitki sevenlerin çok hoşuna gidecek bir model. 547 tane parçası olan ürün çok satanlarda 1. sırada.

Legodan farkı yok cidden. Bazı parçaları ben takmadım galiba tam oturtamadım ama ortanca çiçeği hariç diğerlerini hızlı hızlı yaptım. Ortancayı yaparken delirdim ama hallettim. Teşekkürler. Samsuna 15-17 gün de geldi.

Temu'da 908 TL olan çiçek Amazon'da 530 TL.

VRBFF Çiçek Buketi Yapı Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Black Crevice Polar Ceket

Black Crevice Polar Ceket

Kışın mont içine, sonbaharda tek başına giyebileceğiniz ceket çok yumuşak. Mavi rengiyle çok güzel ceketin 2 yan cebi var. Spor tarzınızı tamamlayacak ceket makinede yıkanabiliyor.

762 TL olan polar ceketin benzeri Temu'da 784 TL.

Black Crevice Polar Ceket

AMAZON

Golden Rose So Cute Full Body Volume Length&Curl Maskara

Golden Rose So Cute Full Body Volume Length&Curl Maskara

Uzun süreli kullanılabilen maskara kolayca uygulanabiliyor. Mükemmel hacim veren formülü ile en sevdiğiniz maskara olmaya aday. Esnek fırçası ile de uygulaması çok kolay. 

%15 indirimde olan maskara 80 lira. Temu'da ise maskara 81 TL.

Golden Rose Maskara

AMAZON

Qtuie Mücevher Kutusu

Qtuie Mücevher Kutusu

Takılarınızı düzenli tutmanın yolu bu mücevher kutusu. Şeffaf olduğu için üstündekileri görebiliyorsunuz. 3 çekmeceli kutuya takılarınız rahat rahat sığacak. Bu kutu sayesinde takılarınızı tozlanmadan saklayabilirsiniz.

364 TL olan kutu Temu'da 410 TL.

Qtuie Mücevher Kutusu

AMAZON

BUFFER® Çok Amaçlı Kapasiteli Beslenme Kabı

BUFFER® Çok Amaçlı Kapasiteli Beslenme Kabı

Kendinizin ya da çocuğunuzun öğlen yemeğini evden hazırlamak istiyorsanız bu beslenme kabını alabilirsiniz. 900 ml kapasitesi olan beslenme kabı 2 bölmeli. Oldukça dayanıklı beslenme kabı sayesinde yemekleri dökülmeden taşımak mümkün.

136 TL olan beslenme kabı Temu'da 153 TL.

BUFFER® Çok Amaçlı Kapasiteli Beslenme Kabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Mini Yazıcı

Mini Yazıcı

Taşınabilir yazıcı sayesinde istediğiniz her yerde fotoğraf yazdırabilirsiniz. Bluetooth kullanarak fotoğraf basan yazıcı ile kendinize özel fotoğraf albümü yapabilirsiniz. Mürekkep, toner gerektirmeyen yazıcı USB ile şarj edilebiliyor. 

517 TL olan yazıcının Temu fiyatı 627 TL.

Mini Yazıcı

AMAZON

Ağız Duşu

Ağız Duşu

Son zamanlarda moda olan ağız duşunun 300 ml kapasitesi var. 4 ayrı başlığı olan ağız duşu su geçirmiyor. Diş aralarınızı tertemiz yapan ağız duşu, sağlıklı bir ağız için şart. Kablosuz kullanılabildiği için uygulamak çok kolay. 

USB ile şarj edilebilen ağız duşu 714 TL. Temu'da ise ağız duşunun fiyatı 969 TL.

Ağız Duşu

AMAZON

KOBB KB100 12Volt 100 PSI Analog Göstergeli Hava Pompası

KOBB KB100 12Volt 100 PSI Analog Göstergeli Hava Pompası

Analog göstergeli hava pompası arabası olan herkesin ihtiyacı. 7 bar şişirme gücü olan hava pompası 100 PSI'e kadar üstün şişirme performansı sunuyor. Dakikada 11 L hava basma özelliği olan hava pompasının göstergesi sayesinde basınç değerlerini görebiliyorsunuz.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan hava pompası 385 TL, Temu'da ise 650 TL.

Analog Göstergeli Hava Pompası

AMAZON

Silikon Hamur Kazıyıcı

Silikon Hamur Kazıyıcı

Spatulasız bir ev düşünülmez. Mutfakta bir şeyleri sıyırmak için kullanılan kazıcıyı 27 cm boyutunda. Kaliteli ve sağlam silikon spatula ısıya karşı dayanıklı. Bu spatulanın temizlenmesi de çok kolay.

Yemek sotelerken, salça karıştırırken çok kullanışlı.

51 TL olan spatula Temu'da 109 TL.

Silikon Hamur Kazıyıcı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

BUFFER® Metal Parmak Koruyucu

BUFFER® Metal Parmak Koruyucu

2 tane gelen metal parmak koruyucu ile mutfakta parmaklar korunuyor. Sebzeleri hızlı ve güvenli şekilde kesmek için bu koruyucu şart. Paslanmaz çelik olduğu için uzun süre dayanıklı. 

81 TL olan parmak koruyucu Temu'da 132 TL.

BUFFER® Metal Parmak Koruyucu

AMAZON
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