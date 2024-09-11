Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Bu yapay çiçekleri bir şeyler inşa etmeyi seviyorsanız hemen almalısınız. İçinde lavanta, gül, ortanca ve kamelya olan çiçek bitki sevenlerin çok hoşuna gidecek bir model. 547 tane parçası olan ürün çok satanlarda 1. sırada.

Legodan farkı yok cidden. Bazı parçaları ben takmadım galiba tam oturtamadım ama ortanca çiçeği hariç diğerlerini hızlı hızlı yaptım. Ortancayı yaparken delirdim ama hallettim. Teşekkürler. Samsuna 15-17 gün de geldi.

Temu'da 908 TL olan çiçek Amazon'da 530 TL.

VRBFF Çiçek Buketi Yapı Seti

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