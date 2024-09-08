Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Evdeki radyatörleri temizlemek için kullanabileceğiniz fırça her eve lazım. Uzun olduğu için rahatça her yere girebilen fırça ile kalorifer radyatörleriniz tertemiz olacak.

192 TL olan fırça Temu'da 288 TL.

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