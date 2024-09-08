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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 20:47

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Merry See Çicek Desenli Özel Tasarım Gecelik

Merry See Çicek Desenli Özel Tasarım Gecelik

Özel tasarım bu gecelik çiçekli deseniyle çok güzel duruyor. Şık bir gecelik arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. 

299 TL olan geceliğin benzeri Temu'da 302 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Cottonbagjoe Alışveriş Çantası

Cottonbagjoe Alışveriş Çantası

Alışveriş çantası ihtiyacınız varsa bu ürünü alabilirsiniz. Kumaş çantanın boyutları 38x28x14 cm. Bej rengiyle her şeye uyan çanta %100 pamuk. Oldukça sağlam çantayı alışveriş çantası dışında da kullanmanız mümkün.

177 TL olan çanta Temu'da 204 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Flyorigin Masa Örtüsü

Flyorigin Masa Örtüsü

Doğum günü partileri için kullanılabilen örtü çocukların çok hoşuna gidiyor. 137x274 cm boyutlarındaki masa örtüsü çoğu yemek masasına uyuyor. Su geçirmediği için çok da kullanışlı.

189 TL olan örtü Temu'da 297 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Handheld Sarımsak Presi

Handheld Sarımsak Presi

Sarımsakları ezmek için kullanabileceğiniz sarımsak pres makinesi her eve lazım. Kolayca kullanabileceğiniz pres sayesinde evde sarımsak ezmek çok kolaylaşıyor. 

319 TL olan presin benzeri Temu'da 332 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Kolcu Yakası Dantel Detaylı Likralı Atlet

Kolcu Yakası Dantel Detaylı Likralı Atlet

Dantel detayı olan atlet likralı bir model. Rahatça giyip çıkarabileceğiniz atleti dantelli modelleri seviyorsanız alabilirsiniz. Eğer siyah atlet ihtiyacınız varsa bunu kaçırmayın deriz!

129 TL olan atlet Temu'da 156 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Lifetime+ Health Care Pudrasız Eldiven

Lifetime+ Health Care Pudrasız Eldiven

Pudrasız eldivenler çok kullanışlı. L beden eldivenler mavi renkte. Tek kullanımlık bu eldivenlerin her evde olması gerekiyor. 

Güzel kaliteli.

149 TL olan eldivenler Temu'da 254 TL.

Bu eldivenleri almak için tıklayın.

AMAZON

Hazneli Silikon Yağ ve Yumurta Fırçası

Hazneli Silikon Yağ ve Yumurta Fırçası

Yağ, yumurta ya da sos sürerken bu fırça işinizi kolaylaştıracak. Haznesine istediğinizi doldurabileceğiniz fırçayı hamur işlerini çok yapıyorsanız alın deriz. Ayrıca bu ürün ısıya da dayanıklı.

59 TL olan fırça Temu'da 194 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

East Buy Kokteyl Karıştırıcı

East Buy Kokteyl Karıştırıcı

Paslanmaz çelik karıştırıcı kokteyl yaparken çok işinize yarayacak. Kullanımı kolay karıştırıcının ergonomik sapı ile rahat edeceğiniz kesin.

233 TL olan karıştırıcı Temu'da 361 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Youngwier Seyahat İç Çamaşırı Kılıfı

Youngwier Seyahat İç Çamaşırı Kılıfı

İç çamaşırlarınızı seyahat ederken taşımak için bu çantayı kullanabilirsiniz. İçine çorap da koyabileceğiniz çanta çok yer kaplamıyor.

119 TL olan kılıfın benzeri Temu'da 314 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Radyatör Temizleme Fırçası

Radyatör Temizleme Fırçası

Evdeki radyatörleri temizlemek için kullanabileceğiniz fırça her eve lazım. Uzun olduğu için rahatça her yere girebilen fırça ile kalorifer radyatörleriniz tertemiz olacak.

192 TL olan fırça Temu'da 288 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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