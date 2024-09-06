Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 11:55

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

IKEA Försiktig Çocuk Taburesi

IKEA Försiktig Çocuk Taburesi

Çocuklar için düşünülen tabure aynı zamanda tuvalet taburesi olarak da kullanılabiliyor. 35 kiloya kadar taşıyabilen tabure ile çocuğunuz her yere ulaşabiliyor. Tuvalet önüne de koyabileceğiniz tabure oldukça kaliteli.

208 TL olan tabure Temu'da 236 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Orret Home Paslanmaz Çelik Pizza Tepsisi

Orret Home Paslanmaz Çelik Pizza Tepsisi

Delikli tepsiyi hem pizza hem lahmacun için kullanmak mümkün. 28 cm olan tepsi ile istediğiniz şekilde pizzalar yapabileceksiniz. Yüksek kaliteli çelikten üretilen tepsi yüksek ısıya dayanıklı. Pizzanızı en ideal şekilde pişiren tepsiyi mutlaka alın deriz!

139 TL olan tepsi Temu'da 163 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

StarGems Fiyonk 0.3ct Mozanit 925 Gümüş Platin Kaplama Kolye

StarGems Fiyonk 0.3ct Mozanit 925 Gümüş Platin Kaplama Kolye

Fiyonk model bu kolye gümüş. Hem şık hem kaliteli kolyeyi ister kendinize ister sevdiğinize hediye olarak alabilirsiniz. Her kıyafete uyan kolyeyi gören herkes çok beğenecek.

Bu kolye 804 TL, Temu'da benzer fiyonklu bir kolyenin fiyatı ise 1.004 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Hayvan Duvar Resimleri

Hayvan Duvar Resimleri

Kedi seviyorsanız bu duvar resmini almanız gerek. Bu kedili resmi odalardan banyolara her yere asabilirsiniz. Kedi aşığı olan sevdiğiniz birine hediye olarak alabileceğiniz duvar resmi çok tatlı!

263 TL olan duvar resmi Temu'da 391 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

DeFacto Kadın Mom Fit Jean Şort

DeFacto Kadın Mom Fit Jean Şort

Yazın en sevilenlerinden olan denim şort, %100 pamuk. Yırtık detayları olan şortu yaz boyu giymek isteyeceksiniz. Hem rahat hem şık bu şort gardrobunuzda olmalı!

174 TL olan şort Temu'da 510 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beverly Hills Polo Club Spor Ayakkabı

Beverly Hills Polo Club Spor Ayakkabı

Keten bu spor ayakkabı oldukça rahat. Tam anatomik tabanı olan ayakkabı ile konforlu yürüyüş yapabileceksiniz. Ayağınıza göre esneme yapan ayakkabının rahatlığına aşık olacaksınız.

712,86 TL olan ayakkabının benzeri Temu'da 712,98 TL. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

HOMIEE Boyun Yastığı

HOMIEE Boyun Yastığı

Çok seyahat ediyorsanız bu boyun yastığı size şart. Hafızalı köpük yastığı olan bu ürünün kılıfı çıkarılabiliyor. Uçaktan arabaya her yerde kullanabileceğiniz yastık size çok iyi gelecek!

499 TL olan yastığın benzeri Temu'da 511 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Lucaser El Havlusu

Lucaser El Havlusu

Süper yumuşak el havlusuna özellikle çocuklarınız bayılacak. Hızlıca nemi emen havlular ile ellerinizi hızlıca kurutmanız mümkün. Uzun ömürlü havluyu her yere asabiliyorsunuz.

149 TL olan el havlusu Temu'da 234 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Bölmeli Makyaj Organizeri

Bölmeli Makyaj Organizeri

Şeffaf kapağı olan organizere makyaj malzemelerinizi rahatlıkla sığdırabilirsiniz. İçini görebileceğiniz organizere büyük fırçalar sığabiliyor. 7 bölmeli organizerle her şeyiniz düzenli olacak!

159 TL olan organizerin benzeri Temu'da 185 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Hillylolly Pelvik Kası Çalıştırıcı

Hillylolly Pelvik Kası Çalıştırıcı

Pelvik kasını çalıştırmak için bu ürün gerekli. Ergonomik olarak tasarlanan pelvik kası çalıştırıcı ile kalça kaslarınız çok iyi çalışıyor. Kullanımı da çok kolay olan ürün herkese lazım!

225 TL olan ürün Temu'da 280 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın