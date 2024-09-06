Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Çocuklar için düşünülen tabure aynı zamanda tuvalet taburesi olarak da kullanılabiliyor. 35 kiloya kadar taşıyabilen tabure ile çocuğunuz her yere ulaşabiliyor. Tuvalet önüne de koyabileceğiniz tabure oldukça kaliteli.

208 TL olan tabure Temu'da 236 TL.

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