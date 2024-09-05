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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 12:39

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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QWEASDF Siyah Gölgeli Kumaş

QWEASDF Siyah Gölgeli Kumaş

Güneşi engelleyen gölgeli kumaş 2x3 metre boyutlarında. Düğmeli kenarları olan gölgeliği sabitlemek çok kolay.

388 TL olan gölgelik Temu'da 956 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Paslanmaz Çelik Hortum Uzatıcı

Paslanmaz Çelik Hortum Uzatıcı

Mutfak musluğunuzu uzatan bu hortum 360 derece dönebiliyor. Püskürtme ayarlı hortum uzatıcı mutfak lavabonuzu çok daha kullanışlı hale getiriyor. 

121 TL olan musluğun benzeri Temu'da 321 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Meyve ve Sebze Soyucu

Meyve ve Sebze Soyucu

Ananasları kolayca çıkarmanızı sağlayacak soyucu 3 parça geliyor. Elma, ananas ve biber soymak için gerekli soyucular her mutfağa lazım. Kaliteli malzemeden üretilen soyucu kaçmaz!

205 TL olan meyve soyucu Temu'da 349 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Molbory 6'lı Espresso Fincan Seti

Molbory 6'lı Espresso Fincan Seti

80 ml'lik bardakların yanında 6 kaşık geliyor. Misafirlerinize kahve sunumu yaparken kullanabileceğiniz bardaklar çift duvarlı. Espresso için ideal bardaklar her evde olmalı.

415 TL olan bardak seti Temu'da 465 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Roninkier Döner Düzenleyici

Roninkier Döner Düzenleyici

Döner bu düzenleyiciyi mutfaktan banyoya her yerde kullanabilirsiniz. 27 cm olan düzenleyici şeffaf yapıda. 2 katlı düzenleyici evinizi düzene sokacak. 360 derece dönebildiği için kullanımı da kolay.

319 TL olan düzenleyici Temu'da 353 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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BUFFER Çok Amaçlı Vakumlama

BUFFER Çok Amaçlı Vakumlama

Çok amaçlı vakumlama yapan bu ürün aracınızdaki göçükleri düzeltmenizi sağlıyor. Çektirme aparatı ile kullanılması kolay vakumlamayı aracı olan herkese gerek!

71 TL olan vakumlamanın benzeri Temu'da 153 TL. 

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

CACTIYE 2 Parça Alet Çantası

CACTIYE 2 Parça Alet Çantası

Aletlerinizi düzenleyecek bu çantalar çok kullanışlı. Geniş ağızlı olduğu için aradığınızı kolayca bulabiliyorsunuz. Sizin de evde her şeyiniz karmaşık haldeyse bu çantayla düzenli hale getirebilirsiniz.

194 TL olan alet çantasının benzeri Temu'da 195 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Muggo Jerry Günlük Unisex Çocuk Sneaker

Muggo Jerry Günlük Unisex Çocuk Sneaker

Çocuklarınız için alabileceğiniz spor ayakkabı lastikli ve cırtlı. Çocuklarınız rahatça giyebileceği ayakkabı ile istediği her şeyi yapabilecek. Koşarken çocuğunuzun hep yanında olacak ayakkabıları alın deriz! 

359 TL olan ayakkabı Temu'da 426 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Kova Şapka

Kova Şapka

Unisex bu şapkayı yaz boyu takabiliyorsunuz. Yürüyüş yaparken mutlaka takmanız gereken şapka başınızı güneşten koruyor. Dışarıda çok vakit geçiriyorsanız UV korumalı şapkayı almanız gerek.

157 TL olan şapka Temu'da 179 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Lav Fresco Büyük Tekli Cam Saklama Kabı

Lav Fresco Büyük Tekli Cam Saklama Kabı

Büyük saklama kabı cam olduğu için sağlıklı. Kapağı pembe saklama kabında her şeyi saklamanız mümkün. Tek parçadan oluşan saklama kabı her mutfakta olmalı.

Prime fırsatlarında indirime giren kabın fiyatı 177 TL. Temu'da ise plastik olanı 186 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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