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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 11:45

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Maped Ofis Zımba

Maped Ofis Zımba

Okulda ya da ofiste en çok ihtiyaç duyulanların başında gelen zımba çok satanlarda 1. sırada. Küçük ama kullanışlı zımba herkese lazım.

Gerçekten efsane. Mini minicik bir zımba. Ancak acayip iş yapıyor. N10 zımba ile çok çok kalın sayfaları tek hamlede tak diye zımbalıyor. Çok kaliteli ve acayip sağlam. İhtiyacınız varsa kesinlikle tercihiniz bu olsun.

39 TL olan zımba Temu'da 63 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Bükülebilir Pilli Led Masa Lambası Çalışma Lambası

Bükülebilir Pilli Led Masa Lambası Çalışma Lambası

Çalışma masanızda ihtiyacınız olacak masa lambası bükülebilir bir model. İstediğiniz şekle sokabileceğiniz lamba mavi renkli. 

Prime fırsatlarından olan ürün %10 indirimle 89 TL'ye düşmüş. Temu'da ise benzer bir çalışma lambası 109 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

idora Pergelli Çizim Takımı

idora Pergelli Çizim Takımı

30 cm'lik cetveli olan takımın içinde üçgen cetvel ve pergel de var. Okula giderken ihtiyaç duyulan takım 4 parça. Okul ya da ofise uygun çizim takımı işinizi kolaylaştıracak.

99 TL olan çizim takımı Temu'da 107 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

12mmx10m Office Tape Bant

12mmx10m Office Tape Bant

12 tane gelen bantlar hem evde hem ofiste çok işe yarıyor. Çok satanlarda 1. sırada yer alan bant oldukça dayanıklı.

98 TL olan bantların Temu fiyatı 130 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Pritt Stick Yapıştırıcı

Pritt Stick Yapıştırıcı

2 tane gelen stick yapıştırıcılar özellikle okula giden çocuklar için çok gerekli. Ev, okul, anaokulu veya ofis için alınabilecek yapıştırıcı ile kartondan kağıda her şeyi yapıştırmanız mümkün.

Prime fırsatlarından olan yapıştırıcı 93 TL. Temu'da bu uhunun fiyatı 133 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Pentel Zeh05 Hi Polymer Silgi

Pentel Zeh05 Hi Polymer Silgi

Okul başlamak üzere. Silgi de okulda çok ihtiyaç duyulan ürünlerden. İçinde 24 tane gelen silgiler toz bırakmıyor. Yumuşak olduğu için kullanımı rahat. Silme performansı yüksek silgi, silerken kağıda zarar vermiyor.

107 TL olan silgi paketi Temu'da 119 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Rotring Visuclick Jel Okul Seti

Rotring Visuclick Jel Okul Seti

Çok satanlardan olan okul setinin içinde okula giderken ihtiyaç duyacağınız şeyler var. İçinde tükenmez kalem, uçlu kalem, uç ve silgi olan set okul için şart.

84 TL olan setin benzeri Temu'da 97 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

GHKJOK Doğal Ahşap Altıgen Eskiz Kalemleri

GHKJOK Doğal Ahşap Altıgen Eskiz Kalemleri

Bu paketin içinde 50 tane kalem var. 2B kalemler ile ister yazı yazabilir ister çizim yapabilirsiniz. Okul için gerekli kalemler çok işe yarıyor. Fazla sayıda alacağınız kalemleri okul dönemi boyunca kullanabileceksiniz.

Temu'da 223 TL olan kalemler Amazon'da 166 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Öğle Yemeği Kabı

Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Öğle Yemeği Kabı

Öğle yemeğini evden götürüyorsanız bu kaplar ideal. Sızdırmaz olduğu için yemekler dökülmüyor. Kolayca taşınabildiği için her yere götürmek mümkün. Çocuklarınız ya da siz öğlen sıcacık yemek istiyorsanız bu kapları kaçırmayın.

659 TL olan kap Temu'da 667 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Coverzone Sırt Çantası

Coverzone Sırt Çantası

İçine 16 inç notebook sığan sırt çantasının 2 bölmesi var. Okul ya da iş için kullanabileceğiniz sırt çantasının yanında suluk bölmesi de var. Sırt askısı ayarlanabildiği için herkese rahatça uyuyor.

256 TL olan çantanın benzeri Temu'da 329 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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