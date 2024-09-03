Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Okulda ya da ofiste en çok ihtiyaç duyulanların başında gelen zımba çok satanlarda 1. sırada. Küçük ama kullanışlı zımba herkese lazım.

Gerçekten efsane. Mini minicik bir zımba. Ancak acayip iş yapıyor. N10 zımba ile çok çok kalın sayfaları tek hamlede tak diye zımbalıyor. Çok kaliteli ve acayip sağlam. İhtiyacınız varsa kesinlikle tercihiniz bu olsun.

39 TL olan zımba Temu'da 63 TL.

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