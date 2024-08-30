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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 15:34

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 30.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Eko İp Hamak

Eko İp Hamak

Tek kişilik hamak oldukça rahat. 90x180 cm boyutlarındaki hamak tek kişiye rahat rahat yetiyor. Pikniklerde sizi çok rahat ettirecek hamak mutlaka alınması gerekenlerden.

149 TL olan hamak Temu'da 192 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

AQASKIN Power Yüzücü Gözlüğü

AQASKIN Power Yüzücü Gözlüğü

Yüzerken çok ihtiyacınız olacak gözlük sayesinde denizin içini rahatça görebiliyorsunuz. Hem denizde hem havuzda kullanılabilen gözlük konforlu bir gözlük. Ayarlanabilir olduğu için herkese uygun.

177 TL olan gözlük Temu'da 192 TL.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

AMAZON

Yuvarlak Dokuma Sepet

Yuvarlak Dokuma Sepet

Hasır sepet çok şık duruyor. Meyve ya da ekmek için kullanılabilen sepet 28x4,5 cm boyutlarında. Doğal malzemelerden yapılan sepet aynı zamanda güzel bir dekorasyon ürünü.

284 TL olan sepet 473 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

JOQINEER Otomatik Akülü Elektrikli Tuz ve Biber Öğütücü Değirmeni

JOQINEER Otomatik Akülü Elektrikli Tuz ve Biber Öğütücü Değirmeni

Tuz ve biber öğütmek için kullanabileceğiniz değirmen tek elle kolayca çalışıyor. İstediğiniz kalınlıkta ayarlayabileceğiniz değirmen her eve lazım. Pille çalışan değirmen oldukça dayanıklı.

699 TL olan değirmen Temu'da 725 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Porselen Tatlı Kaseleri

Porselen Tatlı Kaseleri

Şekillerine hayran olacağınız kaseleri istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Çorba, dondurma ve daha birçok amaçla kullanabileceğiniz kaseler 6 tane geliyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen kaseler mikrodalgaya da uygun.

319 TL kaseler Temu'da 829 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Waffle Makinesi

Waffle Makinesi

Evde lezzetli wafflelar yapmak için bu makine şart. Yapışmaz kaplaması sayesinde güzel wafflelar yapabileceğiniz makinenin temizlenmesi de çok kolay. 

Waffle makinesi 474 TL. Temu'da ise bu ürün 639 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

OriFiil-Orifiil LED Kabin Aydınlatması

OriFiil-Orifiil LED Kabin Aydınlatması

Hareket sensörü sayesinde hareketleri algılayan aydınlatma 1 metre boyunda. Pille çalışan aydınlatma her odaya uygun. Yapışkan şeriti sayesinde kolayca takmak mümkün.

196 TL olan aydınlatma Temu'da 211 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

MISNODE 8 Adet Ölçme Kaşık Seti

MISNODE 8 Adet Ölçme Kaşık Seti

8 tane gelen ölçme seti ile evde tarif yapmak kolaylaşıyor. Paslanmaz çelikten olduğu için uzun yıllar dayanıklı. Kuru ve sıvı malzemeleri ölçmeye yardımcı set işinizi çok kolaylaştıracak.

Amazon'da bu ürün 246 TL. Temu'da ise 315 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Valezium Akfil Kumaş Yastıklı Çarşaf Seti

Valezium Akfil Kumaş Yastıklı Çarşaf Seti

Lastikli çarşaf setinin içinde çarşaf ve yastık var. Çift kişilik set çok satanlarda 1. sırada. Pamuk karışımlı çarşaf 180x200 boyutunda. Konforlu çarşafı yatağa geçirmek çok kolay.

Bu ürün 249 TL, Temu'da ise 486 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Kelebek Kolye

Kelebek Kolye

Kelebek kolyenin size çok yakışacağı kesin. Şık bir tasarımı olan kolye zarif duruyor. İdeal bir hediye olabilen kolye modern bir görünüme sahip. 

115 TL olan kolye Temu'da 126 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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