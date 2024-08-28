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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 12:24

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Masaüstü Dokunmatik Makyaj Aynası

Masaüstü Dokunmatik Makyaj Aynası

Dokunmatik makyaj aynası ile makyaj yapmak çok daha kolay. Masanızın üstüne koyarak kullanabileceğiniz aynanın LED ışıkları var. Yüzünüzü tamamen görebileceğiniz aynanın şarjı uzun süre yeterli.

Aynanın fiyatı 209 TL, Temu'da ise 241 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Lenovo B210 Toploader Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası

Lenovo B210 Toploader Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası

Gri rengiyle şık duran sırt çantası 15.6 inçe kadar bilgisayarlara uygun. Hem şık hem de bilgisayarınız için kaliteli bir çanta arıyorsanız bu model size uygun olabilir. Su itici kumaşı sayesinde oldukça kaliteli.

Üreten satan getiren herkese teşekkürler. Mükemmel. Çok memnunum. İyi ki aldım.

289 TL olan çanta Temu'da 292 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Peluş Uzun Kollu Tulum

Peluş Uzun Kollu Tulum

Bebeğinizi sıcacık tutacak tulum çok tatlı bir model. Yumuşacık kumaşıyla bebeğinizi rahat ettirecek tulum özellikle kış için ideal. Hem kız hem erkek bebeklere uygun tulum makinede yıkanabiliyor.

339 TL tulumun benzeri Temu'da 400 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Kadife Makyaj Çantası

Kadife Makyaj Çantası

Makyaj malzemelerinizi koymak için kullanabileceğiniz çanta kadife kumaşından yapılmış. Her yere yanınızda taşıyabileceğiniz çantayı başka amaçlarla da kullanmanız mümkün. Şık çantanın rengi de çok güzel.

117 TL olan çanta Temu'da 156 TL. 

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Home Sweet Home Dekoratif Çok Amaçlı Kapı Önü Paspası

Home Sweet Home Dekoratif Çok Amaçlı Kapı Önü Paspası

45x70 cm boyutundaki paspas kapı önü için tasarlanmış. Sonbahar temalı paspas kapı önünüze çok yakışacak. Evinize renk katacak paspası gören herkes çok beğenecek.

179 TL olan paspasın benzeri Temu'da 188 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Koton Kız Çocuk Baskılı Sweatshirt

Koton Kız Çocuk Baskılı Sweatshirt

Pembe renkli sweatshirtü kışın çocuğunuz severek giyecek. Üzeri baskılı sweatshirt %50 pamuk, %50 polyester. Makinede yıkanabildiği için kolayca temizlemeniz mümkün.

Fırsat ürünlerinden olan sweatshirt 231 TL, Temu'da benzer bir ürün 232 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Koton Kadın Bisiklet Yaka Tişört

Koton Kadın Bisiklet Yaka Tişört

Uzun kollu üstün kumaşı %100 pamuk. Bisiklet yaka tişört pantolon üstüne ya da etek üstüne çok yakışıyor. Kaliteli bu üst çizgili deseniyle çok güzel duruyor. 

171 TL olan üstün benzeri Temu'da 382 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

R-ISLAND Kadın Terliği

R-ISLAND Kadın Terliği

Kışın giymek için terliğiniz yoksa bu terlikleri düşünebilirsiniz. Peluş terlikler kullanışlı olduğu kadar tatlılar. İçi yumuşacık terlikler kış boyu ayaklarınızı sıcacık tutuyor. Kaymaz tabanlı terlikler oldukça güvenli.

256 TL olan terlik Temu'da benzeri 331 TL.

Bu ürün için tıklayın

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Emin Rapunzel Kostüm

Emin Rapunzel Kostüm

Prenses kostümü arıyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz. Elbisenin yanında eldiven, taç gibi prenses malzemeleriyle gelen kostüm Rapunzel'in kıyafeti. Çocuğunuzun giyince kendini prenses gibi hissedeceği kostüme bayılacağı kesin!

599 TL olan kostümün benzeri Temu'da 615 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Taşınabilir Tuvalet

Taşınabilir Tuvalet

Çocuğu olan herkesin ihtiyacı bu taşınabilir tuvalet ile dışarıda çocuğunuzla rahat edeceksiniz. Her yerde tuvalet arama derdini ortadan kaldıran tuvalet ile seyahatlerinizi çocuklarınızla rahat rahat geçirebileceksiniz.

389 TL olan tuvaletin Temu fiyatı 963 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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