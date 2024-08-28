Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Dokunmatik makyaj aynası ile makyaj yapmak çok daha kolay. Masanızın üstüne koyarak kullanabileceğiniz aynanın LED ışıkları var. Yüzünüzü tamamen görebileceğiniz aynanın şarjı uzun süre yeterli.

Aynanın fiyatı 209 TL, Temu'da ise 241 TL.

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