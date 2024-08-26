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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 12:26

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Araba Oto Güneşliğe Takılan Güneş Gözlük Tutacağı

Araba Oto Güneşliğe Takılan Güneş Gözlük Tutacağı

Klipsli gözlük tutacağı her arabaya şart. Güneşliğe takabileceğiniz gözlük tutacağı ile gözlükleriniz artık ortalarda olmayacak. Güneşliğe zarar vermeyen tutacağı gönül rahatlığıyla takabilirsiniz. Her araca takılabilen tutacak az yer kaplıyor.

84 TL olan tutacağın farklı modeli Temu'da 173 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

LATUDA CONCEPT SoftMicro Boho Koltuk Örtüsü

LATUDA CONCEPT SoftMicro Boho Koltuk Örtüsü

Televizyon battaniyesi arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. 130x180 cm boyutlarındaki örtü çok şık duruyor. Renkli model örtü, tek renk koltukların hepsine çok güzel uyar. Etnik desenli örtü mikrofiber kumaştan yapılmış.

329 TL olan örtü Temu'da 364 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

DeFacto Kız Bebek Kapüşonlu Mont

DeFacto Kız Bebek Kapüşonlu Mont

Su itici kumaşı olan montu yağmurlu havalarda çocuğunuz rahatça giyebilir. Kapüşonu olan montun içi polar astarlı. Çocuğunuzun seveceği mont ile kış çok daha rahat geçecek. Cepli model mont bebeğinizi soğuktan koruyor.

220 TL olan montun benzeri Temu'da 257 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

ZTUOK AirPods Kılıfı

ZTUOK AirPods Kılıfı

Airpods 1 ve 2 ile uyumlu kılıf çok zarif. Çiçekli kılıf şeffaf model. Darbeye dayanıklı kılıf sayesinde kulaklığınız korunuyor. Kulaklığınızı korurken ona bir tarz veren kılıfı mutlaka alın deriz!

160 TL olan kılıfın benzeri Temu'da 216 TL. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Vicloon Çocuk Çatalı ve Kaşığı

Vicloon Çocuk Çatalı ve Kaşığı

4 parça gelen takımda 2 parça kaşık ve 2 parça çatal var. Çocukların kendi başına yemek yemesini teşvik eden çatal ve kaşık havuç modeliyle çocukların çok ilgisini çekiyor. Çocuğunuz kavraması kolay bu ürün ile çok kısa sürede tek başına yemek yiyebilecek. 

299 TL olan takımın benzeri Temu'da 338 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Esteopt Emniyet Kemeri Koruması

Esteopt Emniyet Kemeri Koruması

2 tane gelen bu kapaklar çocuklar için gerekli. Kemeri güvenli şekilde sabitleyen koruma ile sürüş sırasında çocuğunuz rahat edecek. Çocuğunuzun çıkarmasını engelleyen kemer koruması çocuklu arabalar için alınması gereken bir ürün.

290 TL ürün Temu'da 306 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Astronot Erkek Çocuk Kalın Kumaş Eşofman Takımı

Astronot Erkek Çocuk Kalın Kumaş Eşofman Takımı

2-8 yaş arası çocuklar için alınabilecek eşofman takımının içi polarlı. Kış için alabileceğiniz eşofman takımının üzerinde astronot modeli var. Makinede yıkanabilen takım oldukça kullanışlı. 

299 TL olan eşofman takımına benzer bir takım 453 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Profesyonel Paslanmaz Çelik Yemek Maşası

Profesyonel Paslanmaz Çelik Yemek Maşası

27 cm'lik yemek maşası oldukça dayanıklı. Ergonomik tasarımı ile kullanılması rahat. Mutfakta çok işinize yarayacak yemek maşası paslanmaz çelik. Bir şeyleri alırken kullanabileceğiniz maşa her mutfağa lazım!

Üründen memnunum, mücver gibi şeyleri çevirmek için ince ağız gerekiyor. Silikon olanlar iş görmüyor, ürünü dağıtıp eziyordu.

89 TL olan maşanın Temu fiyatı 156 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Hasır Kadın Ayakkabı

Hasır Kadın Ayakkabı

Hasır model ayakkabı çok tarz duruyor. Yaz boyu giyebileceğiniz ayakkabı şıklığının yanında çok da rahat. Yazın elbise ya da pantolon altına yakışabilecek ayakkabı günlük bir model.

337 TL olan ayakkabının terlik modeli Temu'da 342 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Çiçekli Mini Elbise V Yaka Uzun Kollu

Çiçekli Mini Elbise V Yaka Uzun Kollu

V yaka elbise uzun kollu bir model. Her yerde giyebileceğiniz elbiseyi günlük olarak ya da özel etkinlikler için tercih edebilirsiniz. Siyah olduğu için herkese yakışabilecek siyah elbise mini boyda.

312 TL olan çiçekli elbisenin benzer modeli Temu'da 678 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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