Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 26 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Airpods 1 ve 2 ile uyumlu kılıf çok zarif. Çiçekli kılıf şeffaf model. Darbeye dayanıklı kılıf sayesinde kulaklığınız korunuyor. Kulaklığınızı korurken ona bir tarz veren kılıfı mutlaka alın deriz!

160 TL olan kılıfın benzeri Temu'da 216 TL.

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