Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Katlanabilir özellikli olduğu için yer kaplamayan huni her eve lazım. Bir şeyleri aktarırken çok işinize yarayan huniyi işiniz bittiğinde mutfakta her yere koyabilirsiniz.

Bu ürün 88 TL, Temu'da ise 111 TL.

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