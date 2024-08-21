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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 12:05

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Vipgross Renkli Huni

Vipgross Renkli Huni

Katlanabilir özellikli olduğu için yer kaplamayan huni her eve lazım. Bir şeyleri aktarırken çok işinize yarayan huniyi işiniz bittiğinde mutfakta her yere koyabilirsiniz.

Bu ürün 88 TL, Temu'da ise 111 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Kapı Önü Paspası

Kapı Önü Paspası

Hoşgeldiniz yazılı paspas 45x70 cm boyutunda. Üzerinde kedi deseni olan paspas çok tatlı. Kedileri seviyorsanız bu paspası kaçırmayın deriz! Bu paspas hem iç hem dış mekanda kullanılabiliyor.

Temu'da başka model kedili bir paspas 226 TL, Amazon'da ise bu paspasın fiyatı 179 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

CADI BOUTİQUE Sonsuzluk İkili Kolye

CADI BOUTİQUE Sonsuzluk İkili Kolye

Sonsuzluk kolyesini seviyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. İkili bu kolye kombinlerinize çok uyacak. Sarı rengindeki kolye metal. 50 cm boyu olan kolye her yere giderken takmaya uygun.

200 lira olan kolye Temu'da 213 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Meteksan Lotus Tarihsiz Planlayıcı Defter

Meteksan Lotus Tarihsiz Planlayıcı Defter

17x24 cm boyutundaki defterin kapağı sert karton. Kahverengi defter çok şık duruyor. 128 yapraklı defterle hayatınızı planlayabileceksiniz. Çizgili defter sade ve kaliteli.

%19 indirime giren defter 131 TL. Temu'da benzer bir defter ise 230 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Regular Fit Basic Şort

DeFacto Regular Fit Basic Şort

Her yere giderken giyilebilecek şort gri rengiyle çok şık duruyor. Spor tarz bu şortu ister spora giderken isterseniz günlük olarak giyebilirsiniz. Makinede yıkanabilen şort tarz sahibi olanların alması gereken bir parça.

249 TL olan şortun Temu'da bir benzeri 257 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON
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Kolej Ceket

Kolej Ceket

Çıtçıt düğmeli kolej ceketine çocuğunuz bayılacak. Siyah rengiyle her şeyin üzerine uyan ceket eskimeyen bir model. Kırmızı baskısı da olan ceket çocukların dolabında olmalı.

Amazon'da 153 TL olan ceketin benzeri Temu'da 241 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

OTOVICH Kalem Kutusu

OTOVICH Kalem Kutusu

Öğrenciler için gerekli kalem kutusuna her şey sığıyor. Okula gidip gelirken kullanılabilen kalem kutusu oldukça sağlam. Sapından tutup taşıyabileceğiniz kalem kutusunun birçok bölmesi var.

176 TL olan kalem kutusu Temu'da 231 TL. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

NGUMMS Mutfak Temizleme Havluları

NGUMMS Mutfak Temizleme Havluları

Her mutfağa lazım mutfak havluları mikrofiber kumaştan üretilmiş. 4 parça gelen havlular ile mutfağınızı tertemiz yapacaksınız. Leke tutmadığı için bezleriniz mahvolacak diye üzülmenize gerek yok.

157 TL olan havlulara benzer mutfak havluları Temu'da 304 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Koton Baskılı Tişört

Koton Baskılı Tişört

Baskılı tişört çok şık. Yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz tişört pamuklu. Mavi desenli beyaz tişörtü ister pantolon ister şort üstüne giyebilirsiniz.

%24 indirimde olan tişörtün fiyatı 103 TL, Temu'da ise benzer bir tişört 212 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Prite Kadife Tote Çanta

Prite Kadife Tote Çanta

Büyük çantaları seviyorsanız bu çanta tam size göre. Omuz çantası ile istediğiniz her şey hep yanınızda olacak. Kaliteli ve kullanışlı çantanın birkaç farklı rengi var.

591 TL çantanın benzer modeli Temu'da 1.019 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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