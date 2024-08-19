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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 13:04

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DREAM PAIRS Klasik Hamble Loafer

DREAM PAIRS Klasik Hamble Loafer

Son zamanlarda moda ayakkabılardan olan bu ayakkabılar hem iş için hem de günlük için uygun. Rahat ayakkabıların üstü parlak. Kaymaz tabanı ile oldukça güvenli ayakkabılar aynı zamanda çok şık.

Bu ayakkabı Amazon'da 560 TL, Temu'da ise 587 TL.

Bu ayakkabı için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Ayşemce Amerikan Servis Takımı

Ayşemce Amerikan Servis Takımı

Amerikan servisleri sofraları şık hale getiren ürünlerden. Siz de masalarınızı daha şık gösterecek bir ürün arıyorsanız bu servislere bakabilirsiniz. 4 tane gelen suplaların deseni hasır üstüne yeşil çizgilerden oluşuyor.

Bu takım 159 TL, Temu'da mor renk bir takım ise 351 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

KL Renkli Boncuk Dizi Kolye

KL Renkli Boncuk Dizi Kolye

Güzel bir hediye olabilecek kolye renkleriyle çok güzel duruyor. Şık kombinlerinizi tamamlamak için kullanabileceğiniz kolye oldukça kaliteli. Kararma yapmadığı için uzun yıllar kullanabileceğiniz kolye her kombine uygun.

Kolyenin fiyatı 114 TL, Temu'da benzer renkli bir kolyenin fiyatı ise 204 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Kato Tirrinia Kadın Kalın Bornoz

Kato Tirrinia Kadın Kalın Bornoz

Kapüşonlu bornoz oldukça kalın bir model. Uzun boyu ile rahat bornoz sizi banyodan sonra sıcacık tutuyor. Yumuşak kumaşı ile içinde rahat edeceğiniz bornoz çok konforlu.

Bu bornoz Amazon'da 423 TL, Temu'da ise benzer bir bornozun fiyatı 590 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Sandalye Bacak Kapakları

Sandalye Bacak Kapakları

16 tane gelen silikon zemin koruyucu sayesinde sandalyelerin bacakları yerleri çizmiyor. Zemini korumak için alabileceğiniz bu kapaklar masa ayakları için de kullanılabiliyor.

Amazon'da 16 tane satılan zemin koruyucuların fiyatı 342 TL, Temu'da 12 tanesi ise 355 TL.

Bu ürünü hemen sepete atmak için tıklayın.

AMAZON
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BugyBagy Yıldız Sticker

BugyBagy Yıldız Sticker

112 parçalık bu set ile gece uyurken yıldızları izleyebileceksiniz. Karanlıkta parlayan yıldızlar odaların çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Kolayca yapıştırılıp sökülebilen stickerları ister kendi odanıza ister çocuğunuzun odasına yapıştırabilirsiniz. 

79 TL olan yıldızlar Temu'da 100 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Kırçıllı Polo Yaka Tişört

Kırçıllı Polo Yaka Tişört

Şık bu polo yaka tişört yaz için ideal. Makineye atıp yıkayabileceğiniz tişört hem kaliteli hem şık. Kumaşı oldukça kaliteli tişörtü yaz boyu giyebileceksiniz.

Fiyatına göre kumaş kalitesi, hava şartlarına karşı sağlamlığı, kalıp olarak rahatlığı, tasarımı olarak en iyi Koton tshirt'lerinden birisi. Kargo olarak teslimat hızı, kargolama kalitesi olarak zaten en iyisi. Teşekkürler Amazon...

145 TL olan polo yaka tişörtün benzeri Temu'da 264 TL.

Bu tişörtü almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Sunicon Çekmece Bölücü Organizatör

Sunicon Çekmece Bölücü Organizatör

4 tane gelen bu ayırıcılarla çekmecelerinizi istediğiniz gibi bölebiliyorsunuz. Çok fonksiyonlu bu ürünler oldukça kalın yapıda. Plastik ayırıcılar kaliteli bir ürün.

191 TL olan çekmece ayırıcının Temu fiyatı ise 434 TL.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

AMAZON

Görünmez Kendinden Yapışkanlı Tabak Askısı

Görünmez Kendinden Yapışkanlı Tabak Askısı

50 tane gelen askılar görünmüyor. Kendinden yapışkanlı askılar oldukça kuvvetli. Duvarlara zarar vermeyen askı her eve lazım. Tabak asmak için kullanabileceğiniz askılarla eviniz çok daha şık görünecek.

Temu'da plastik kancaların fiyatı 245 TL, bu ürün ise 243 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Beyaz Katlanır Yelpaze

Beyaz Katlanır Yelpaze

Yelpaze yaz için en gerekli eşyalardan. Sizi yazın rahatlatacak yelpaze aynı zamanda çok şık ve kaliteli. Beyaz ve ahşap yelpazeyi herkes kullanabilir. 

70 TL olan yelpazenin benzeri Temu'da 88 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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