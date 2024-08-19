Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Son zamanlarda moda ayakkabılardan olan bu ayakkabılar hem iş için hem de günlük için uygun. Rahat ayakkabıların üstü parlak. Kaymaz tabanı ile oldukça güvenli ayakkabılar aynı zamanda çok şık.

Bu ayakkabı Amazon'da 560 TL, Temu'da ise 587 TL.

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