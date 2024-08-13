Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Biberonlardan şişelere her şeyi temizleyebileceğiniz fırçanın kullanımı çok kolay. BPA içermediği için güvenle kullanabileceğiniz fırça ile tüm biberonlar ve şişeler tertemiz oluyor.

99 TL olan şişe fırçası Temu'da ise 186 TL.

Bu fırçaya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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