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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 17:04

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Giysi Kılıfı Çantaları

Giysi Kılıfı Çantaları

Kıyafetlerinizi korumak için alabileceğiniz koruyucu ile artık giysileriniz tozlanmıyor. Tertemiz kıyafetler için gerekli kılıf çantası yüksek kaliteli PEVA malzemeden üretilmiş. Fermuarlı tasarımı ile kullanması çok kolay.

Amazon'da 190 TL olan kılıf Temu'da 214 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Elastik Kaymaz Saç Bandı

Elastik Kaymaz Saç Bandı

Spor yaparken ya da makyajınızı silerken bu saç bandını kullanmanız mümkün. Saçı engelleyen bant hem kullanışlı hem şık. İnce olduğu için başınızı rahatsız etmeyen saç bandı kafadan hiç kaymıyor. %80 pamuk saç bandı cilt dostu.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan saç bandı 98 TL, Temu'da ise benzeri 121 TL.

Bu saç bandını almak için tıklayın.

AMAZON

TahTicMer Bavul Emniyet Kemeri

TahTicMer Bavul Emniyet Kemeri

Bavulunuzu güvenli hale getirmek için bu ayarlanabilir kemeri satın alabilirsiniz. 5 cm genişliğindeki emniyet kemerinin uzunluğu 2 metre. Büyük boy valizleri bile sarabilen emniyet kemeri seyahate çıkan herkes için lazım!

Hardal rengindeki emniyet kemeri 149 TL, Temu'da ise bu emniyet kemerinin fiyatı 179 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Qullex Home Yarı Otomatik Yumurta Çırpıcı

Qullex Home Yarı Otomatik Yumurta Çırpıcı

Paslanmaz çelik çırpıcı yarı otomatik. Pratik bir şekilde çırpma işlemi yapmak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz çırpıcı ile yumurta, krema, soslar ve diğer sıvı karışımları karıştırmanız mümkün.

Bu çırpıcının fiyatı 134 TL. Temu'da ise fiyatı 178 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Limon Püskürtücü

Limon Püskürtücü

Taşınabilir yapısıyla kolayca her yere götürebileceğiniz püskürtücü sayesinde limon sıkmak kolaylaşıyor. 

2 tane gelen limon püskürtücünün fiyatı 179 TL, Temu'da ise bu ürün 180 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON
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Lirazon Airfryer Silikon Pişirme Kabı

Lirazon Airfryer Silikon Pişirme Kabı

Airfryer kullananların mutlaka alması gereken silikon kap sayesinde makineniz kirlenmiyor. Yuvarlak şekilli kap tüm Airfryerlarla uyumlu. Kolayca yıkanabildiği için kullanımı oldukça rahat.

119 TL olan silikon pişirme kabının Temu fiyatı 130 TL.

Bu silikon kap için hemen tıklayabilirsiniz.

AMAZON

ROBEVE Biberon Fırçası

ROBEVE Biberon Fırçası

Biberonlardan şişelere her şeyi temizleyebileceğiniz fırçanın kullanımı çok kolay. BPA içermediği için güvenle kullanabileceğiniz fırça ile tüm biberonlar ve şişeler tertemiz oluyor.

99 TL olan şişe fırçası Temu'da ise 186 TL.

Bu fırçaya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Sarımsak Ezici

Sarımsak Ezici

Paslanmaz çelik sarımsak ezici ile artık sarımsak ezmek çok kolay. Yemeklerinize sarımsak koymak için tek yapmanız gereken sarımsağı soyup eziciyle üstünden geçmek.

Amazon'da 166 TL olan ezicinin benzeri Temu'da 182 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Ulikey 3'lü Paket Katlanabilir Metal Çanta Tutacağı

Ulikey 3'lü Paket Katlanabilir Metal Çanta Tutacağı

3 tane gelen çanta tutacağı katlanabilir olduğu için her yere yanınızda götürmeniz mümkün. Çantalarınızı masaya rahatça asmak için bu tutacağı kullanabilirsiniz.

134 TL olan çanta tutacağının benzeri Temu'da 137 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Pencere Panjur Oluk Kenarı Temizleme

Pencere Panjur Oluk Kenarı Temizleme

Oluk kenarı temizlerken kullanabileceğiniz temizleyici ile pencere kenarlarınız hep tertemiz olacak. 

89 TL olan fırça Temu'da 228 TL. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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