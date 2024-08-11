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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 11:46

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Yuvarlak Kasa Taş Detaylı Kadın Saati

Yuvarlak Kasa Taş Detaylı Kadın Saati

Kadın saati modellerinden sevilen bir model olan bu saat altın renginde. Yuvarlak kasa saati ister kendinize ister bir sevdiğinize hediye olarak almanız mümkün.

199 TL olan saatin Temu'da benzeri 442 TL.

Bu saat için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Çağdaş Kıyı Kanvas Baskı Tablo

Çağdaş Kıyı Kanvas Baskı Tablo

Evinize şık bir dokunuş olacak tablolar 3'lü set halinde geliyor. Deniz ve sahil tablosu özellikle salonlar için ideal. Evinizin havasını değiştirecek tablonun baskısı oldukça kaliteli.

373 TL'lik tablonun bir benzeri Temu'da 540 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Homaxy Keten Görünümlü Masa Örtüsü

Homaxy Keten Görünümlü Masa Örtüsü

Yıkanabilir masa örtüsünü kullanmak çok rahat. 140 cm boyutundaki masa örtüsü yuvarlak masalara uygun. Su geçirmez masa örtüsünü kullandıktan sonra silip temizlemek mümkün. 

Yuvarlak masa örtüsü Temu'da 384 TL, Amazon'da ise 152 TL.

Bu örtüyü almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Sıvı Geçirmez Mutfak Önlüğü

Sıvı Geçirmez Mutfak Önlüğü

Su geçirmediği için çok kullanışlı mutfak önlüğünün önünde cebi var. Siyah beyaz bu önlük hem kullanışlı hem şık. Sünger dolgulu mutfak önlüğünü hemen sepete atın deriz!

119 TL olan mutfak önlüğünün başka modeli Temu'da 165 TL.

Hemen kendinize bir önlük almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Buffer Kayma Önleyici Banyo Tuvalet Vantuzlu Kilitli Tutacak

Buffer Kayma Önleyici Banyo Tuvalet Vantuzlu Kilitli Tutacak

Kilitli tutacak her eve lazım. Kayma önleyici vantuzlu tutacakla her yeri güvenle tutabileceksiniz. İstediğiniz yüzeye kolayca tutturabileceğiniz bu kilitli tutacak sayesinde artık düşmeyeceksiniz.

Ürün güzel. Ambalaj ve kargo iyi.

296 TL olan tutacak Temu'da 470 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON
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Mavi Beyaz Marin Temalı Runner

Mavi Beyaz Marin Temalı Runner

Deniz yıldızlı bu runner ile misafirlerinizi çok daha şık bir sofrada karşılayacaksınız. Dijital baskılı bu runner çok şık ve güzel. 40x140 cm boyutundaki runner oldukça kaliteli.

169 TL olan runner Temu'da 200 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

DeepSEA Waffle Erkek Eşofman Takımı

DeepSEA Waffle Erkek Eşofman Takımı

Yazılı kapüşonlu eşofman takımını ister sporda isterseniz günlük hayatta kullanabilirsiniz. Kanguru cepleri sayesinde eşyalarınızı koyabileceğiniz eşofman takımının rengi de çok güzel.

299 TL olan eşofman takımının benzeri Temu'da 606 TL.

Bu takımı hemen almak için tıklayın.

AMAZON

Samsung Galaxy S22 Ekran Koruyucu

Samsung Galaxy S22 Ekran Koruyucu

Samsung Galaxy S22 için alabileceğiniz ekran koruyucunun camı nano temperli cam. Ekranınızı darbelere ve çizilmelere karşı koruyan ekran koruyucuyu telefonunuz için almanız şart.

229 TL olan ekran koruyucu Temu'da 204 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

MaNMaNing Yürüyüş Ayakkabıları

MaNMaNing Yürüyüş Ayakkabıları

Nefes alan ayakkabılarla yürümek çok kolay. Yumuşak tabanı sayesinde rahat rahat yürüyebileceğiniz ayakkabıyı alın deriz!

688 TL olan ayakkabıların Temu fiyatı 1.019 TL.

Bu ayakkabıyı beğendiyseniz tıklayın.

AMAZON

SAUL El Yapımı Seramik MUG Kupa

SAUL El Yapımı Seramik MUG Kupa

Üzerinde 'Annem de Annem' baskısı olan seramik kupanın baskısı gayet iyi. Çift yalıtımlı olduğu için kullanışlı kupa 200 ml hacminde. 

Buna benzer anne temalı bir bardağın Temu'da fiyatı 278 TL, Amazon'da ise 224 TL.

Bu kupa için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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