Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Su geçirmediği için çok kullanışlı mutfak önlüğünün önünde cebi var. Siyah beyaz bu önlük hem kullanışlı hem şık. Sünger dolgulu mutfak önlüğünü hemen sepete atın deriz!

119 TL olan mutfak önlüğünün başka modeli Temu'da 165 TL.

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