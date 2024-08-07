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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 14:19

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kedi Su Matı

Kedi Su Matı

Kedilerin eğlenmesi için gerekli su matı ile kedileriniz sizi rahatsız etmeden kendi kendine oynayacak. Aşınmaya dayanıklı olduğu için  kediniz kolay kolay mata zarar veremiyor. 

Bu ürün Amazon'da 683 TL, Temu'da ise 872 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Çok Amaçlı Katlanır Tabure

Çok Amaçlı Katlanır Tabure

Çok amaçlı tabureyi bahçeden banyoya her yerde kullanmak mümkün. Hem iç hem dış mekanda kullanılabilen taburenin boyutları 7D x 25G x 32Y cm. Katlandığı için kolayca saklanabilen tabureyi her yere koyabilirsiniz.

Bu tabure %10 indirimde. 224 TL olan fiyatı Temu'da 532 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Kaş Düzeltici

Kaş Düzeltici

Ağrısız kaş düzeltici ile kaşlarınız hep istediğiniz gibi olacak. LED ışıklı kaş düzeltici su geçirmiyor. Kullanımı oldukça kolay kaş düzeltici taşınabilir bir model.

169 TL olan kaş düzeltici Temu'da 496 TL .

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Şeffaf Kaymaz Dolap İçi Çekmece Raf Örtüsü

Şeffaf Kaymaz Dolap İçi Çekmece Raf Örtüsü

45 cm'lik örtü dolaplar için ideal. 10 metrelik çekmece örtüsü ile tüm dolaplarınız hep tertemiz olacak. Çok satanlarda 1. sırada olan raf örtüsü kolayca yerleştirilebiliyor.

Taşınma sürecinde imdadıma yetişti. Kısa metrajlı dışarıda satılan ürünleri almaktansa, karlı olmak icin tercih edebilirsiniz. Başarılı ürün ve performans.

279 TL olan raf örtüsünün Temu'da fiyatı 468 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Direnç Bantları

Direnç Bantları

Spor yapanlar için gerekli direnç bantları pilates yaparken kullanılabiliyor. Çoklu antrenmanlar için kullanılabilen direnç bantları 3 kademe geliyor. Kaymaz ve yırtılmaz bantlar herkese lazım!

108 TL olan direnç bantları Temu'da 333 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON
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5DM Lastik Tamir Kiti

5DM Lastik Tamir Kiti

6 parçadan oluşan tamir seti ile arabanızın ya da bisikletinizin lastiklerini kolayca tamir edebiliyorsunuz. Bu kit ile yolculuklar çok daha güvenli. Her arabaya lazım bu kit tüm otomobil, motosiklet, bisiklet ve hafif ticari araçlarda kullanılabiliyor. 

Amazon'da 119 TL olan kitin Temu fiyatı 346 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

3 Parça Tel Fırça Detaylı Temizlik Seti

3 Parça Tel Fırça Detaylı Temizlik Seti

Banyodan mutfağa her yeri temizlemeye yardımcı fırçalar 3 tane geliyor. Her fırçanın kullanılabilecek uygun alanları var. Detaylı temizlik yapmak isteyenler için bu fırçalar şart.

Çok amaçlı bu set 94 TL. Temu'da ise fırçanın benzeri 193 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Sas Banyo Rafı

Sas Banyo Rafı

Paslanmaz çelik duş rafı uzun yıllar kullanılabiliyor. Siyah rengiyle duşa çok yakışan duş rafı yapışkanlı. Banyoya düzen getiren raf ile banyodaki dağınıklık son buluyor.

6 ayda boya döküntüsü, küf başlangıcı olmadı. Başka marka aldım ama 3 ayda renk attı, küf başladı.

Temu'da 381 TL olan raf Amazon'da 239 TL. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Ocak Yağ Koruyucu

Ocak Yağ Koruyucu

Ocakta kızartma yaparken kullanabileceğiniz yağ koruyucu ile etraf hiç yağlanmıyor. Alüminyum folyo olduğu için yanmayan koruyucu ile mutfaklar artık çok daha temiz.

Bu yağ koruyucunun bir benzeri Temu'da 192 TL, Amazon'da ise 119 TL.

Bu yağ koruyucuyu hemen almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Bambu Sabunluk

Bambu Sabunluk

Banyo ya da mutfakta kullanabileceğiniz bambu sabunluk evin havasını değiştirecek bir parça. Şık sabunluk suya dayanıklı. Sert malzemesiyle kolay kolay kırılmayan sabunluktan bir tane almakla yetinmeyeceksiniz.

90 TL olan sabunluk Temu'da 97 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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