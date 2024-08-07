Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Kedilerin eğlenmesi için gerekli su matı ile kedileriniz sizi rahatsız etmeden kendi kendine oynayacak. Aşınmaya dayanıklı olduğu için kediniz kolay kolay mata zarar veremiyor.

Bu ürün Amazon'da 683 TL, Temu'da ise 872 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.