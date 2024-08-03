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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 3 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 3 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 17:05

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Orret Home 6 Adet Paslanmaz Çelik Buz Küpü Seti

Orret Home 6 Adet Paslanmaz Çelik Buz Küpü Seti

Paslanmaz çelik buz küpü seti, bildiğiniz buzlara hiç benzemiyor. Hızlı soğutan küpler, tam bir set. Yanında maşasıyla birlikte gelen buz küpleri kullanmak  da çok kolay. 

Amazon'da 399 TL olan buz küpleri seti Temu'da 727 TL.

Tekrar tekrar kullanılabilen buz küplerini satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Evonox Okul İçin Çatallı Vitamin Beslenme Kabı

Evonox Okul İçin Çatallı Vitamin Beslenme Kabı

Okula beslenme götürürken kullanılabilen beslenme kutusunun 4 ayrı rengi var. Çocuğunuza sağlıklı yemekler hazırlamak istiyorsanız bu beslenme kabına ihtiyacınız var. 

Beslenme ve çok amaçlı kutu kızımız ve biz beğendik. Teşekkürler.

Bu beslenme kutusu şu an %8 indirimde. İndirimli fiyatı ise 82 TL. Temu'da benzer bir beslenme kutusu 95 TL.  

Beslenme kabını hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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KitchenAid Paslanmaz Çelik Kızartma Tavası

KitchenAid Paslanmaz Çelik Kızartma Tavası

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için alabileceğiniz çelik tava, ısıyı eşit ve şekilde yayıyor. İndüksiyon dahil tüm ocaklara uyumlu. Temizlemesi kolay tavayı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Paslanmaz çelik tava Amazon'da 1.432 TL iken Temu'da 1.553 TL.

Hızlı ısınan tava için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Pattex Süper Yapıştırıcı

Pattex Süper Yapıştırıcı

Çok amaçlı güçlü yapıştırıcı ile evde her şeyi yapıştırabileceksiniz. Özel kapağıyla kullanımı kolay yapıştırıcıdan 3 tane geliyor. Seramik, lastik, ahşap, metal gibi yüzeylerde kullanılabilen yapıştırıcı her eve lazım!

104 TL olan yapıştırıcının benzeri Temu'da 166 TL.

Tek bir damlası bile yeten yapıştırıcıya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Philips 75W Led Ampul

Philips 75W Led Ampul

LED bu ampul, %80'e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Titremeye neden olan faktörleri ortadan kaldıran ampülden stok yapmak gerek.

Akraba salona beyaz led takmış, adamların akşam evine gidesim gelmiyordu, baş ağrısı yapıyor. Hayrına bundan aldım gittim, değiştirdim. Evin havası değişti. Hem iyi aydınlatıyor( 20mkare kadar oda) hem rengi çok hoş. Elektrikçi beyaz daha iyi diye banyo ışığı takmış adamlara hayır duası ettiler.

Sarı ışıklı bu ampul %11 indirimle 81 TL'ye iniyor. Temu'da ise 97 TL.

75 Watt ampül için tıklayın.

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Bodyguard Oto Branda

Bodyguard Oto Branda

Arabayı yağmurdan, kardan ve güneşten koruyan brandayı arabası olan herkes almalı. 

Hazır satılan brandalar içerisinde fiyat performans olarak en iyisi. Verilen beden ölçüleri tamamen doğru. Hatchback 2 olan clio 3 faz 2 kasaya güzel oluyor hatta hafif bir payı var kışın dolu vs. tehlikesi olduğunda ince bir battaniye serilebilir. Serip kaldırması çok kolay etiketli kısım ön tarafa gelecek şekilde lastikleri ön tampona geçirip toplaya toplaya gelip en son arka tampona takıp düzeltiyorsunuz maksimum 5 dk alıyor.

Brandanın Amazon fiyatı 908 TL, Temu'da ise 1.119 TL.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan branda için tıklayın.

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Bestway Hydroventure Burun Klipsi ve Kulak Tıkacı Seti

Bestway Hydroventure Burun Klipsi ve Kulak Tıkacı Seti

Yazın yüzerken ihtiyaç duyulan burun klipsi ve kulak tıkacı seti çok satanlarda 1. sırada. Esnek burun kıskacı ile yüzmek çok daha rahat. 

Burun klipsi pek kullanışlı değil ama kulak tıkacı güzel.

Bu set Amazon'da 44 TL, Temu'da sadece burun klipsi 48 TL.

Saklama kutusuyla gelen set için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

USR Rulmanlı Atlama İpi

USR Rulmanlı Atlama İpi

280 cm uzunluğundaki ipin kauçuk sapı var. İp atlarken kullanabileceğiniz ipe bayılacaksınız. Uzunluğu ayarlanabildiği için kullanamı rahat. 

Ürünü çok beğendim, kalınlığı kavraması başarılı bir ürün. Uzunluk ayarlaması da kolay şekilde yapılabiliyor.

Şu an %41 indirimde olan atlama ipi 105 TL, benzer ipin Temu fiyatı ise 119 TL.

Hemen almak için tıklayın.

AMAZON

Arena Spider Jr Yüzücü Gözlüğü

Arena Spider Jr Yüzücü Gözlüğü

Yüzerken ihtiyaç duyulan gözlük, yüksek kaliteli. Tam çerçeveli bu gözlük ile yüzerken gözünüze su kaçmıyor. Hem havuzda hem denizde vazgeçilmeziniz olacak yüzücü gözlüğü kaçmaz.

Bu gözlük %14 indirimde. İndirimli fiyatı ise 316 TL, Temu'da yüzücü gözlüğü ise 370 TL.

Yaz bitmeden gözlüğü almak için tıklayın.

AMAZON

Trixie Işıklı Termoplastik Kauçuk Top

Trixie Işıklı Termoplastik Kauçuk Top

Kauçuk top köpeklerin bayılacağı bir oyuncak. Yere çarptığında ışıkları yanan top oldukça sağlam. Işık ömrü 50 saat olan top köpeğinizin en sevdiği oyuncak olacak!

5 cm boyutundaki top 139 TL, Temu'da benzer bir top ise 176 TL.

Köpeğinizi mutlu edecek oyuncağı hemen almak için buraya tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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