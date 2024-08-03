Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 3 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

Çok amaçlı güçlü yapıştırıcı ile evde her şeyi yapıştırabileceksiniz. Özel kapağıyla kullanımı kolay yapıştırıcıdan 3 tane geliyor. Seramik, lastik, ahşap, metal gibi yüzeylerde kullanılabilen yapıştırıcı her eve lazım!

104 TL olan yapıştırıcının benzeri Temu'da 166 TL.

Tek bir damlası bile yeten yapıştırıcıya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.