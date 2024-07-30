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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 30 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 30 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 14:22

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 30.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Orret Home Isıya Dayanıklı Borosilikat Cam Demlik

Orret Home Isıya Dayanıklı Borosilikat Cam Demlik

Isıya dayanıklı cam demliğin kendinden süzgeci var. Şık tasarıma sahip cam demlik 700 ml. Şeffaf tarzı sayesinde içini görebildiğiniz demlik bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. 

134 TL olan demlik, Temu'da 283 TL.

Farklı çay türleri için kullanılabilen demliğe ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Romofy Küre Yuvarlak Buz Kalıbı

Romofy Küre Yuvarlak Buz Kalıbı

33'lü bu buz kalıbı ile soğuk içecekler yapmak çok kolay. Kendine ait kapaklı kutusu var, bu sayede kalıptan buzları çıkarınca içine koyabiliyorsunuz. Buzluğa kolayca sığan kalıp kaliteli malzemeden üretilmiş.

Ürünün Amazon fiyatı 89 TL, Temu'da bu ürün 303 TL.

Buzları kolayca çıkarabileceğiniz buz kalıbına ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

TESSAN 6'sı 1 Arada Ladron Fiş

TESSAN 6'sı 1 Arada Ladron Fiş

Üzerinde 6 çıkış bulunanan prizde 2 C, 3 AC ve 1 USB çıkışı var. Birden çok cihazınızı aynı anda kolayca şarj etmenizi sağlayacak fişin maksimum gücü 2500 Watt.

Bu ürün 892 TL, Temu'da ise fiyatı 1.230 TL. 

Kullanışlı ürünü hemen satın almak için tıklayın.

AMAZON

Şelale Mutfak Musluğu

Şelale Mutfak Musluğu

Çok işlevli musluk ile mutfakta işleriniz kolaylaşacak. İnatçı kirleri fırçalamanızı kolaylaştıracak musluk, her mutfağa lazım. 3 püskürtme modu olan musluğun kalitesi oldukça iyi.

360 derece dönebilen musluk başlığı Amazon'da 312 TL'yken Temu'da 824 TL.

Çoğu muslukla uyumlu ürünü satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Minesk Apple Wathc Ekran Koruyucu ve Kılıf

Minesk Apple Wathc Ekran Koruyucu ve Kılıf

Apple Watch 7 ile uyumlu ekran koruyucu, kılıfla birlikte geliyor. Akıllı saatiniz için tam koruma sağlayan bu ürün çok satanlarda 1. sırada. Dokunmatik hassasiyeti bozmayan ekran koruyucu ile saatinizi rahatça kullanmaya devam edebileceksiniz.

Temu'da 172 TL olan ürün, Amazon'da sadece 149 TL.

Darbelere karşı ekstra güçlü koruma sağlayan koruyucuyu almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON
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DeFacto Kadın Kadın Kovboy Şapka

DeFacto Kadın Kadın Kovboy Şapka

Kum rengindeki kovboy şapka çok şık bir model. Yaz boyu çıkarmak istemeyeceğiniz şapka her kombinle uyumlu.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan şapka Amazon'da 109 TL. Temu'da ise benzer bir şapka 302 TL.

Görselde biraz ucuz bir görüntüsü var ama hiç öyle değil. Çok şık ve kaliteli duruyor. Bu tarz şapkalar genelde hasır olduğundan, çantaya koyamıyorsunuz. Bu şapka katlanabilir ve kullanışlı. Fiyatı da çok çok uygun. Bu kadar kaliteli olmasını hiç beklemiyordum açıkçası. Kesinlikle tavsiye ederim. Amazon'a ayrıca teşekkür ederim, 24 saat içinde teslim edildi.

Bu şapka için hemen tıklayın.

AMAZON

Saf Doğal Uyku Yastığı

Saf Doğal Uyku Yastığı

Yün bu yastık, merinos yününden yapılmış. Özel çantasıyla gelen yastık antialerjik bir yastık. İçi %100 doğal olan yastığın dışı da %100 pamuk. Makinede yıkanabilen yastık ile rahat uyuyacaksınız.

499 TL olan yastığın Temu fiyatı ise 549 TL.

Rahat uyumak için alabileceğiniz yastık için tıklayın.

AMAZON

Granbest Strecken Koltuk Kılıfı

Granbest Strecken Koltuk Kılıfı

Koltuklarınızın üstünü örtmek için alabileceğiniz kılıf sayesinde koltuklarınız hep temiz kalacak. Krem rengindeki koltuk kılıfı 3 kişilik koltuklara uygun. Özellikle evcil hayvanlı evler için ideal örtünün kaymaz bir yapısı var.

Amazon'da kılıfın fiyatı 460 TL, Temu'da ise fiyatı 483 TL.

Koltuğunuzu koruyan kılıfa ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Hxcxrst Seyahat Yastığı

Hxcxrst Seyahat Yastığı

Hafızalı yastık sayesinde yolculuklar çok daha rahat geçiyor. Otobüs, uçak, araba ya da trende rahatça uyumak için alabileceğiniz yastık özellikle uzun yolculuklar için ideal. 

Temu'da 815 TL olan yastık Amazon'da 512 TL.

İstenen şekle giren yastık için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Songmics Kapaklı Saklama Kutuları

Songmics Kapaklı Saklama Kutuları

3'lü gelen saklama kutuları ile evde birçok şeyi ortadan kaldıracaksınız. Birçok alanda kurtarıcınız olacak kutular aynı zamanda eve şıklık katıyor.

Şu an %21 indirimde olan saklama kutularının fiyatı 939 TL, Temu'da ise bu tarz 3'lü kutuların fiyatı 2.820 TL.

Bu kutuları almak için buraya tıklayın.

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