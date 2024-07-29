Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 29 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

Musluğunuzu genişletecek bu ürün sayesinde çok daha kullanışlı bir musluğa sahip olacaksınız. Her yöne dönebilen musluk genişletici ile musluğunuz çok daha kullanışlı hale geliyor.

99 TL olan bu ürünün Temu fiyatı ise 118 TL.

Kolayca monte edilebilen musluğa ulaşmak için tıklayın.