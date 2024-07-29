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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 29 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 29 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 10:04

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 29.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Dekula 3 Katlı Mutfak Rafı

Dekula 3 Katlı Mutfak Rafı

Çok satanlarda 1. sırada yer alan rafı ister mutfakta ister banyoda kullanmanız mümkün. Farklı amaçlarla kullanılabilen raf 3 katlı. Şık tasarımı ile öne çıkan raf çok kullanışlı. Mutfakta size alan yaratacak rafla çok rahat edeceksiniz.

299 TL olan rafın benzerini Temu'da 823 TL'ye bulmak mümkün.

Bu rafa hemen ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

WASHUP Peştemal Plaj Havlusu

WASHUP Peştemal Plaj Havlusu

Büyük peştemal herkese lazım. 90x180 cm büyüklüğündeki havlu oldukça geniş. Hızlı kuruyan yapısı ile yazın çok işinize yarayacak havlu %100 pamuk. Birçok rengi olan peştemalin kum tutmayan bir yapısı var.

229 TL olan peştemal Temu'da 279 TL.

Yazın en sevdiğiniz ürün olacak peştemali satın almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Orret Home Teleskopik 3'lü Mop Toz Alma Püskülü

Orret Home Teleskopik 3'lü Mop Toz Alma Püskülü

Toz alırken kolaylık sağlayan püskül çok fonksiyonlu. Tavan temizliği için uygun toz alma seti sayesinde ulaşamadığınız her yeri kolaylıkla temizleyebileceksiniz. 

Düşündüğümden çok daha kaliteli ve sağlam. Kesinlikle öneririm. Hızlı teslimat. 👍

Bu set Amazon'da 254 TL, Temu'da ise 276 TL.

Ayarlanabilir sapı olan püskül için tıklayın.

AMAZON

Dekula Tuvalet Kağıtlığı

Dekula Tuvalet Kağıtlığı

Tuvalet kağıtlarını koyacak yer bulamıyorsanız bu kağıtlık tam size göre olabilir. Yerden tasarruf etmenizi sağlayacak ürün şık bir tasarıma sahip. Banyoya yakışacak bu kağıtlık oldukça sağlam.

199 TL olan ürünün benzerini Temu'da 557 TL'ye bulmak mümkün. 

Banyo dekorasyonunuzu tamamlayacak ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Musluk Genişletici

Musluk Genişletici

Musluğunuzu genişletecek bu ürün sayesinde çok daha kullanışlı bir musluğa sahip olacaksınız. Her yöne dönebilen musluk genişletici ile musluğunuz çok daha kullanışlı hale geliyor.

99 TL olan bu ürünün Temu fiyatı ise 118 TL.

Kolayca monte edilebilen musluğa ulaşmak için tıklayın.

AMAZON
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Romofy Otomatik Klipsli Araba Telefon Tutucu

Romofy Otomatik Klipsli Araba Telefon Tutucu

Arabadayken telefonunuzu nereye koyacağınızı bilmiyorsanız bu telefon tutucu ideal. Dayanıklı yapışkanı ile telefonunuzun düşme tehlikesi yok. Pratik kullanımı olan telefon tutucu hem dikey hem yatay kullanılabiliyor.

Babama hediye olarak aldım, çok sevdi. Gayet kullanışlı ve sağlam, teşekkürler.

Şu an Amazon'da %20 indirime giren telefon tutucunun fiyatı 142 TL. Temu'da ise çok benzeri 191 TL.

Arabada telefon tutucuya ihtiyacınız varsa hemen tıklayın.

AMAZON

Pikas Kamp Masası

Pikas Kamp Masası

Katlanır özelliği ile kullanışlı kamp masası yazın dışarıda vakit geçirmeyi sevenlerin bayılacağı bir ürün. İstediğiniz her yerde masanızı açıp kahve içmek ya da yemek yemek için bu kamp masası ideal.

%25 indirime giren kamp masası 261 TL, Temu'da benzer bir masanın fiyatı ise 606 TL.

Taşınması kolay kamp masasına ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Orret Home Polikarbon Su Şişesi

Orret Home Polikarbon Su Şişesi

Sızdırmaz yapısıyla çok kullanışlı su şişesinin çevirmeli kapağı var. BPA içermediği için sağlıklı şişeyi spora giderken kullanmanız mümkün. Rengiyle çok şık duran su şişesi 850 ml.

Amazon'da 174 TL olan su şişesi Temu'da 204 TL.

Dayanıklı ve hafif su şişesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Bahçe Şemsiyesi Yedek Kılıfı

Bahçe Şemsiyesi Yedek Kılıfı

Bahçe şemsiyesine uygun kılıf, şemsiyesi olan herkese lazım. Güneşten sizi koruyan yedek kılıfın çapı 3 metre. Takılması kolay kılıf ahşap, çelik ve alüminyum şemsiye çerçeveleri için uygun.

1.389 TL olan yedek kılıfının Temu'da fiyatı 2.924 TL. 

Su geçirmez kılıfı satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı

Ayarlanabilir Sayaçlı El Yayı

5-60 kilo arasında ayarlanabilen yayı kullanarak bileği güçlendirmek mümkün. Seviyenize göre ayarlayarak antrenman yapabileceğiniz el yayını her yere yanınızda götürebilirsiniz.

Ürünün Amazon fiyatı 96 TL, Temu'da ise 177 TL.

El yayını hemen sepete atmak için tıklayın.

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