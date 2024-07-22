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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 22 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 22 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 12:58

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon indirimlerinde Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon Prime Day Fırsat ürünlerindeki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kalın askılı Koton Tulum şu an Amazon'da indirimde.

Kalın askılı Koton Tulum şu an Amazon'da indirimde.

Kare yaka tulum yazın favori parçalarından biri olacak. İndirime giren tulumun fiyatı 322 TL. Temu'da benzer bir ürün ise 392 TL.

Siyah rengiyle çok şık tulumu hemen sepete atmak için tıklayın.

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

AMAZON

İç mekanda kullanılan GY Led Gömme Spot Lamba tavana monte ediliyor.

İç mekanda kullanılan GY Led Gömme Spot Lamba tavana monte ediliyor.

%20 indirime giren spot lamba 600 liradan 480 liraya düşüyor. Temu'da benzer bir ürün 649 TL.

Alexa ve Google ile uyumlu spot lamba 2 tane geliyor. Sesle kontrol edilebilen lamba her oda için uygun.

Bu ürünü indirim bitmeden almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

AMAZON

6 cepli Oto Bagaj Düzenleyici sayesinde bagajınız artık hiç dağınık olmayacak.

6 cepli Oto Bagaj Düzenleyici sayesinde bagajınız artık hiç dağınık olmayacak.

%10 indirime giren bagaj düzenleyici 289 TL'den 260 TL'ye düşüyor. Temu'da bu ürün 296 TL.

Arka koltuklara kolayca monte edilen düzenleyiciye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Kahve yaparken ihtiyacınız alacak Quocco Süt ve Kahve Köpürtücü, hızlı bir şekilde sütü ve kahveyi köpürtüyor.

Kahve yaparken ihtiyacınız alacak Quocco Süt ve Kahve Köpürtücü, hızlı bir şekilde sütü ve kahveyi köpürtüyor.

%10 indirime giren köpürtücü şu an 89 TL. Temu'da ise ürünün fiyatı 95 TL.

Bu ürünü indirimler bitmeden almak için tıklayın.

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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Oynar başlıklı Mayaglory Krom Eviye Musluk Spiral Batarya Ucunun 3 fonksiyonu var.

Oynar başlıklı Mayaglory Krom Eviye Musluk Spiral Batarya Ucunun 3 fonksiyonu var.

Musluk başına kolayca takılan uç, %28 indirimde. 89 TL'den 65 TL'ye düşen batarya ucu yüksek kaliteli. Temu'da bu ürünün benzeri 116 TL.

360 derece dönebilen batarya ucuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

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3 açısı olan Orret Home Bıçak Bileme Aleti bıçaklarınızı keskinleştirmek için gerekli bir ürün.

3 açısı olan Orret Home Bıçak Bileme Aleti bıçaklarınızı keskinleştirmek için gerekli bir ürün.

Mutfaklarda ihtiyaç duyulan bıçak bileme aleti şu an %2 indirime giriyor. İndirimli fiyatı ise 87 TL. Temu'da bıçak bileyicinin fiyatı ise 108 TL.

Kullanımı kolay bıçak bileme aletini hemen satın almak için tıklayın.

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1 litrelik FJbottle Paslanmaz Çelik İçecek Şişesi dışarıda vakit geçirenler için ideal. Spordan sonra da ihtiyaç duyabileceğiniz şişe BPA içermiyor.

1 litrelik FJbottle Paslanmaz Çelik İçecek Şişesi dışarıda vakit geçirenler için ideal. Spordan sonra da ihtiyaç duyabileceğiniz şişe BPA içermiyor.

%20 indirimli şişenin fiyatı 423 TL'ye düşüyor. Temu'da paslanmaz çelik su şişesi 453 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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Tarif yaparken kullanabileceğiniz Orret Home Mutfak Tartısı düşük gramlarda bile ölçüm yapabiliyor.

Tarif yaparken kullanabileceğiniz Orret Home Mutfak Tartısı düşük gramlarda bile ölçüm yapabiliyor.

10 kiloya kadar ölçüm yapabilen tartı %10 indirimde. İndirimli fiyatı ise 147 TL. Temu'da mutfak terazisinin fiyatı ise 166 TL.

60 saniye kullanılmadığında kapanan tartıyı indirim bitmeden almak için tıklayın.

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