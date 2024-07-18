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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 18 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 18 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 22:32 Son Güncelleme: 18.07.2024 - 22:33

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon indirimlerinde Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon Prime Day Fırsat ürünlerindeki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Yumurta ne zaman pişecek emin olamıyorsanız Orret Home Yumurta Zamanlayıcı tam sizin ihtiyacınız olan ürün.

Yumurta ne zaman pişecek emin olamıyorsanız Orret Home Yumurta Zamanlayıcı tam sizin ihtiyacınız olan ürün.

Size yumurtanın kıvamını söyleyecek zamanlayıcı ile bundan sonra hep istediğiniz kıvamda yumurta yapabiliyorsunuz.

Amazon'da şu an %2 indirime giren ürünün fiyatı 71 TL. Temu'da aynı ürün 78 TL. 

İndirimli fiyattan hemen sepete atmak için tıklayın.

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30'lu ARVALE Yumurtalık buzdolabı rafına tam uyuyor.

30'lu ARVALE Yumurtalık buzdolabı rafına tam uyuyor.

Çok satanlarda 1. sırada olan yumurta kutusu ile dolabınız çok daha düzenli hale geliyor. 

Şu an %15 indirimde olan yumurtalık 109 TL. Temu'da ise benzer bir ürün 188 TL.

Bu yumurtalık için hemen tıklayın

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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Her yerde kullanmaya uygun Bonnu Electric Eye Massager Elektrikli Göz Masajı Aleti yorgun gözlerinize çok iyi gelecek!

Her yerde kullanmaya uygun Bonnu Electric Eye Massager Elektrikli Göz Masajı Aleti yorgun gözlerinize çok iyi gelecek!

180 derece katlanabilen bu göz masajı aletini her yere yanınızda götürebilirsiniz.

Göz yorgunluğunuzu giderecek elektrikli göz masajı aleti şu an 927 TL. Temu'da bu masaj aletine benzeyen bir göz masajı aletinin fiyatı 1.034 TL.

Gözlerinize bir iyilik yapmak istiyorsanız tıklayın.

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Tabletinizi daha kolay kullanmanıza yardım edecek OASO Kalem ile yazı yazmak, çizim yapmak çok rahat.

Tabletinizi daha kolay kullanmanıza yardım edecek OASO Kalem ile yazı yazmak, çizim yapmak çok rahat.

Apple, Samsung ve daha birçok tabletle uyumlu bu kalem 179 TL. Temu'da ise benzeri 233 TL.

Tabletlerinizi rahatça kullanmak için hemen tıklayın.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

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Evde sebze, meyve keserken rahat edeceğiniz Alrens Sebze Kesicinin paslanmaz çelik bıçakları var.

Evde sebze, meyve keserken rahat edeceğiniz Alrens Sebze Kesicinin paslanmaz çelik bıçakları var.

Soyucu, yumurta ayırıcı ve daha birçok işlevi olan sebze kesici her eve lazım.

%20 indirime giren sebze kesici 311 TL'ye düşüyor. İndirimsiz fiyatı 389 TL'ymiş. Temu'da bu ürün 316 TL'ymiş.

El korumasıyla gelen sebze kesiciye ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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300 mm maksimum poşet genişliği olan Ev Tipi Ekonomik Vakum Makinesi mutfak için gerekli bir ürün.

300 mm maksimum poşet genişliği olan Ev Tipi Ekonomik Vakum Makinesi mutfak için gerekli bir ürün.

90 Watt gücü olan makineyle evde her şeyi vakumlayabilirsiniz.

Benzer bir ürün Temu'da 697 TL. Amazon indirimlerinde ise bu ürün 494 TL'ye düşüyor. 

Evde işinize yarayacak vakum makinesini beğendiyseniz tıklayın.

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2.5 litrelik kapasiteye sahip Penguen Çelik Termos ile evde mis gibi demlediğiniz çayları dışarıda içebileceksiniz.

2.5 litrelik kapasiteye sahip Penguen Çelik Termos ile evde mis gibi demlediğiniz çayları dışarıda içebileceksiniz.

Paslanmaz çelik olduğu için uzun yıllar dayanıklı termos %10 indirimde. İndirimli fiyatı ise 878 TL. Benzer bir termos Temu'da 1.222 TL.

Pikniklerde çok kullanışlı termosa ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Evde saç, sakal kesmek için Philips HC3525/15 Saç Kesme Makinesi ideal.

Evde saç, sakal kesmek için Philips HC3525/15 Saç Kesme Makinesi ideal.

Berberlerden sıkılıp kendi saçınızı, sakalınızı kesmek istiyorsanız o zaman Philips'in bu makinesi size göre olabilir. Hele bir de şimdi indirimdeyken hemen alın deriz! 

Şu an %4 indirimde. İndirimli fiyatı ise 889 TL. Temu'da benzer bir ürün 978 TL.

Makineyi hemen denemek için tıklayın.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

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