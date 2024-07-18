Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 18 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

Berberlerden sıkılıp kendi saçınızı, sakalınızı kesmek istiyorsanız o zaman Philips'in bu makinesi size göre olabilir. Hele bir de şimdi indirimdeyken hemen alın deriz!

Şu an %4 indirimde. İndirimli fiyatı ise 889 TL. Temu'da benzer bir ürün 978 TL.

Makineyi hemen denemek için tıklayın.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.