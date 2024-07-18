Günün Büyük Premium Fırsatları: İndirimli Küçük Ev Aletleri
Günün Büyük Premium Fırsatları: İndirimli Küçük Ev Aletleri
Küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim kampanyası var. Eksiklerinizi tamamlayacağınız kampanyadan sizin için seçtiklerimize bakalım mı?
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Bu içerik 18.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Temizlik işlerini sizin yerinize yapacak Tefal RG7675 X-Plorer Serie 75 Robot Süpürgeyi almanın şimdi tam sırası!
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Tüylerinizden hızlıca kurtulmanın yolu Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör ile haftalar boyu pürüzsüz bir cilde kavuşacaksınız.
Vücudunuzdaki tüyleri epilatörle aldınız ama peki ya yüzünüzdeki tüylerden nasıl kurtulacaksınız? Bunun için almanız gereken ürün Philips Yüz Tüy Alma Makinesi.
Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak Arzum AR1092 Mano 1700 Watt El Blender Setinin çelik bıçakları var.
Temizlik yaparken artık yorulmayacaksınız. Tefal TY9679 X-Force Flex 8.60 Dikey Şarjlı Süpürge temizlik yaparken sizin için işleri kolaylaştırıyor.
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2500 Watt gücündeki Tefal FV2868E1 Express Steam Buharlı Ütünün otomatik kapanma özelliği var. Bu özellik sayesinde oldukça güvenli.
Tüm malzemeleri haznesine alıp karıştırabileceğiniz Tefal MB450B MasterChop Powelix Rondo ve Doğrayıcı mutfakta eliniz ayağınız olacak!
Evde kolayca çay demlemek için ihtiyacınız Schafer Gourmemaxx Cam Çay Makinesi.
Banyo sonrasında Arzum AR5099 Black Motion Saç Kurutma Makinesi ile saçlarınızı hızlıca kurutabilirsiniz.
3 ısı kademesi olan Arzum Sultane AR2009 Granite Izgara ve Tost Makinesi ile evde leziz tostlar yapacaksınız.
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1500 ml kapasiteli Schafer Blendy Sürahi Blender ile kendinize özel içecekler hazırlayabileceksiniz.
5.5 litre haznesiyle oldukça kullanışlı Schafer Prochef Gusto Stand Mikser ile mutfakta artık siz hiçbir şey çırpmıyorsunuz.
Kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlıca gidermek için Tefal DT2026E1 Pure Pop Giysi Düzleştirici Buharlı Ütü size yeter!
Kolayca su ısıtmanın yolu AR3048 Estilo Su Isıtıcısı, her mutfağa lazım.
Tefal CY851130 COOK4ME + Akıllı Çoklu Pişirici
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