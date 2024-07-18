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Günün Büyük Premium Fırsatları: İndirimli Küçük Ev Aletleri

etiket Günün Büyük Premium Fırsatları: İndirimli Küçük Ev Aletleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 14:29

Küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim kampanyası var. Eksiklerinizi tamamlayacağınız kampanyadan sizin için seçtiklerimize bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

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Temizlik işlerini sizin yerinize yapacak Tefal RG7675 X-Plorer Serie 75 Robot Süpürgeyi almanın şimdi tam sırası!

Temizlik işlerini sizin yerinize yapacak Tefal RG7675 X-Plorer Serie 75 Robot Süpürgeyi almanın şimdi tam sırası!

Sepette %10 indirimi olan robot süpürge normalde 10.699 TL. Sepette ise 9.629 TL'ye düşüyor.

Fiyat performans olarak çok iyi bence. Her gün açıyorum her günde evden bir sürü toz topluyor. Çocuklu evlerde büyük rahatlık. Ortalıkta küçük bir şeyler bırakmamak gerekiyor takılır diye. Silme aparatı da var ama halıları kaldırmak gerekiyor sadece.

Tefal robot süpürgeyi almak için hemen tıklayın.

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Tüylerinizden hızlıca kurtulmanın yolu Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör ile haftalar boyu pürüzsüz bir cilde kavuşacaksınız.

Tüylerinizden hızlıca kurtulmanın yolu Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör ile haftalar boyu pürüzsüz bir cilde kavuşacaksınız.

Tüyleri kökünden alan epilatörün indirimli fiyatı 639 TL.

Bu epilatörü beğendiyseniz almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Vücudunuzdaki tüyleri epilatörle aldınız ama peki ya yüzünüzdeki tüylerden nasıl kurtulacaksınız? Bunun için almanız gereken ürün Philips Yüz Tüy Alma Makinesi.

Vücudunuzdaki tüyleri epilatörle aldınız ama peki ya yüzünüzdeki tüylerden nasıl kurtulacaksınız? Bunun için almanız gereken ürün Philips Yüz Tüy Alma Makinesi.

Philips'in bu tüy alma makinesi şu an indirimde. Sepette %10 indirim fırsatlarından biri olan makine normalde 929 TL. Ama şu an sepette 836 TL'ye düşüyor. 

Yüz tüylerinizden kurtulmak istiyorsanız hemen tıklayın.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

HEPSİBURADA

Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak Arzum AR1092 Mano 1700 Watt El Blender Setinin çelik bıçakları var.

Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak Arzum AR1092 Mano 1700 Watt El Blender Setinin çelik bıçakları var.

Açıklamada 3 hız kademesi yazdığı için bu ürünü tercih etmiştim fakat kademe ayarı yok. On-off veya turbo düğmesine bastığınızda hız farkı yok gibi. Ölçü kabı açıklamada 600 ml yazıyor ama 900 ml'lik hatta litrelik, güzel. Motor gövde plastiği pek kaliteli gelmedi bana. Kullanım ömrü uzun olur inşallah. Kargo çok hızlıydı akşam sipariş verdim, 18 saat sonra elimdeydi.

600 ml ölçü kapasitesi olan el blender setine ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Temizlik yaparken artık yorulmayacaksınız. Tefal TY9679 X-Force Flex 8.60 Dikey Şarjlı Süpürge temizlik yaparken sizin için işleri kolaylaştırıyor.

Temizlik yaparken artık yorulmayacaksınız. Tefal TY9679 X-Force Flex 8.60 Dikey Şarjlı Süpürge temizlik yaparken sizin için işleri kolaylaştırıyor.

%1 indirime giren süpürge 9.899 TL. Bu üründe ayrıca sepette %10 indirim var. Tüm indirimler sonucunda 8.909 TL olan dikey süpürgeyi hemen sepete atmak için tıklayın.

HEPSİBURADA
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2500 Watt gücündeki Tefal FV2868E1 Express Steam Buharlı Ütünün otomatik kapanma özelliği var. Bu özellik sayesinde oldukça güvenli.

2500 Watt gücündeki Tefal FV2868E1 Express Steam Buharlı Ütünün otomatik kapanma özelliği var. Bu özellik sayesinde oldukça güvenli.

Normalde Tefal buharlı ütü, 1.599 TL. Hepsiburada'nın büyük indirimlerinde 1.439 TL'ye düşüyor. 

Buharlı ütüyü satın almak için tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

HEPSİBURADA

Tüm malzemeleri haznesine alıp karıştırabileceğiniz Tefal MB450B MasterChop Powelix Rondo ve Doğrayıcı mutfakta eliniz ayağınız olacak!

Tüm malzemeleri haznesine alıp karıştırabileceğiniz Tefal MB450B MasterChop Powelix Rondo ve Doğrayıcı mutfakta eliniz ayağınız olacak!

4 bıçaklı rondo ile mutfakta her şeyi kolayca doğrayabileceksiniz. 500 Watt gücü olan rondo da indirime girenlerden. Sepette 1.223 TL'ye düşen rondoyu almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Evde kolayca çay demlemek için ihtiyacınız Schafer Gourmemaxx Cam Çay Makinesi.

Evde kolayca çay demlemek için ihtiyacınız Schafer Gourmemaxx Cam Çay Makinesi.

4 parçadan oluşan kettle seti %1 indirime girmiş. 1.709 TL'ye düşen çay makinesi sepette ise 1.538 TL'ye düşüyor.

Çay makinesi almak istiyorsanız indirimlerdeyken kaçırmamak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Banyo sonrasında Arzum AR5099 Black Motion Saç Kurutma Makinesi ile saçlarınızı hızlıca kurutabilirsiniz.

Banyo sonrasında Arzum AR5099 Black Motion Saç Kurutma Makinesi ile saçlarınızı hızlıca kurutabilirsiniz.

849 TL olan saç kurutma makinesinin sepette fiyatı 764 TL'ye düşüyor.

On numara tam istediğim gibi hatta daha fazlası 3 kademe ısı 2 kademe hız var. Teşekkür satıcı ve hepsiburada.

Saç kurutma makinesi ihtiyacınız varsa kaçırmamak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

3 ısı kademesi olan Arzum Sultane AR2009 Granite Izgara ve Tost Makinesi ile evde leziz tostlar yapacaksınız.

3 ısı kademesi olan Arzum Sultane AR2009 Granite Izgara ve Tost Makinesi ile evde leziz tostlar yapacaksınız.

1800 Watt'lık tost makinesi aynı zamanda ızgara olarak da kullanılabiliyor. Izgara ve tost makinesi 1.609 TL'den 1.448 TL'ye düşüyor.

Hemen almak için tıklayın.

HEPSİBURADA
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1500 ml kapasiteli Schafer Blendy Sürahi Blender ile kendinize özel içecekler hazırlayabileceksiniz.

1500 ml kapasiteli Schafer Blendy Sürahi Blender ile kendinize özel içecekler hazırlayabileceksiniz.

Bu üründe şu an %5 indirim var. 1.099 TL'den 1.049 TL'ye düşüyor. Buna ekstra olarak sepette %10 indirim daha var. Sonuçta bu ürün 944 TL'ye geliyor.

4 kademe hız ayarı olan sürahi blender için tıklayın.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

HEPSİBURADA

5.5 litre haznesiyle oldukça kullanışlı Schafer Prochef Gusto Stand Mikser ile mutfakta artık siz hiçbir şey çırpmıyorsunuz.

5.5 litre haznesiyle oldukça kullanışlı Schafer Prochef Gusto Stand Mikser ile mutfakta artık siz hiçbir şey çırpmıyorsunuz.

Her mutfağa lazım stand mikserde %4 indirim var. 3.799 TL olan fiyatı 3.665 TL'ye düşüyor. Buna ek bir de sepette %10 indirimi var. Bu kadar indirimden sonra fiyatı ise 2.969 TL oluyor.

Kendinize bir stand mikser hediye etmek istiyorsanız tıklayın.

HEPSİBURADA

Kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlıca gidermek için Tefal DT2026E1 Pure Pop Giysi Düzleştirici Buharlı Ütü size yeter!

Kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlıca gidermek için Tefal DT2026E1 Pure Pop Giysi Düzleştirici Buharlı Ütü size yeter!

Bu buharlı ütü 2.199 TL'den 1.979 TL'ye düşüyor. Hemen sepete eklemek için tıklayın.

HEPSİBURADA

Kolayca su ısıtmanın yolu AR3048 Estilo Su Isıtıcısı, her mutfağa lazım.

Kolayca su ısıtmanın yolu AR3048 Estilo Su Isıtıcısı, her mutfağa lazım.

1.787 TL olan su ısıtıcısı sepette 1.609 TL'ye düşüyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Tefal CY851130 COOK4ME + Akıllı Çoklu Pişirici

Tefal CY851130 COOK4ME + Akıllı Çoklu Pişirici

Çoklu pişirici normalde 14.499 TL, sepette ise 13.049 TL'ye düşüyor. 

Cihaz size adım adım ne yapacağınızı söylüyor. Kolay bir şekilde çorba, yemek, tatlı yapabilirsiniz. Çok pratik.

Bu ürün için hemen tıklayın.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

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