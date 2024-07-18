Günün Büyük Premium Fırsatları: İndirimli Küçük Ev Aletleri

Sepette %10 indirimi olan robot süpürge normalde 10.699 TL. Sepette ise 9.629 TL'ye düşüyor.

Fiyat performans olarak çok iyi bence. Her gün açıyorum her günde evden bir sürü toz topluyor. Çocuklu evlerde büyük rahatlık. Ortalıkta küçük bir şeyler bırakmamak gerekiyor takılır diye. Silme aparatı da var ama halıları kaldırmak gerekiyor sadece.