Prime Day Fırsatlarından Seçtik! Çok Beğenilen İndirimli Tıraş Makineleri

Bu tıraş makinesi 2.329 TL. %10 indirime giren tıraş makinesinin şu anki fiyatı ise 2.096 TL.

Görüşler kişiseldir. Her kişi de aynı etki olmayabilir. Ben aldım ve 5-6 defa traş oldum. Sessiz çalışıyor. İşimi daha kısa sürede bitiriyorum. One blade kullanıyordum. Şimdi one blade için daha sesli ve iyi traş etmiyormuş diyebilirim. Boşuna sıkıntı çekmişim. Ben memnunum. Kendi arkadaşlarıma önerdim. Bundan daha fazlası için bir ödeme yapmaya gerek yokmuş. Sadece bir şarj başlığı koyabilirdiniz.