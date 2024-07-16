Prime Day Fırsatlarından Seçtik! Çok Beğenilen İndirimli Tıraş Makineleri

%4 indirime giren tıraş makinesi 2.203 TL. İndirimsiz hali ise 2.299 TL.

Daha önce Braun S3 ve Remington F5 kullandım. Braun giriş seviyesi bir ürün ve o dönem ödediğim paraya göre gayet iyiydi. Üçüncü kez yedek başlık almak yerine Remington F5 aldım ve 3 sene kullandım. Çok memnundum fakat yedek başlık bulamadım. O yüzden kısa süre önce Braun S5 aldım. Ürünün motoru Remington kadar güçlü değil fakat kesinlikle bıçak kalitesi ve tasarımı sayesinde ondan daha iyi sonuç veriyor. Üstelik çok daha sessiz ve çok çok daha hafif. Son dönemde aldığım en güzel elektronik ürün olabilir. Kesinlikle öneririm.