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Prime Day Fırsatlarından Seçtik! Çok Beğenilen İndirimli Tıraş Makineleri

etiket Prime Day Fırsatlarından Seçtik! Çok Beğenilen İndirimli Tıraş Makineleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 13:42

Amazon indirimlerinde kaçırılmayacak birçok fırsat var. Tıraş makinelerinde de güzel indirime giren ürünler var. Gelin bakalım hangi ürünler indirimdeymiş...

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'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Hem kuru hem ıslak kullanılabildiği için çok işinize yarayacak Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi oldukça sessiz.

Hem kuru hem ıslak kullanılabildiği için çok işinize yarayacak Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi oldukça sessiz.

Bu tıraş makinesi 2.329 TL. %10 indirime giren tıraş makinesinin şu anki fiyatı ise 2.096 TL.

Görüşler kişiseldir. Her kişi de aynı etki olmayabilir. Ben aldım ve 5-6 defa traş oldum. Sessiz çalışıyor. İşimi daha kısa sürede bitiriyorum. One blade kullanıyordum. Şimdi one blade için daha sesli ve iyi traş etmiyormuş diyebilirim. Boşuna sıkıntı çekmişim. Ben memnunum. Kendi arkadaşlarıma önerdim. Bundan daha fazlası için bir ödeme yapmaya gerek yokmuş. Sadece bir şarj başlığı koyabilirdiniz.

İndirime giren tıraş makinesine ulaşmak için tıklayın.

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Kablosuz kullanımıyla rahat Braun 3 Serisi 300 BT BLK Kuru Kullanım Tıraş Makinesi ile hem tıraş edip hem düzeltip hem de düzgünleştirebiliyorsunuz.

Kablosuz kullanımıyla rahat Braun 3 Serisi 300 BT BLK Kuru Kullanım Tıraş Makinesi ile hem tıraş edip hem düzeltip hem de düzgünleştirebiliyorsunuz.

Braun 3 Serisi de indirime giren ürünlerden. Bu ürün şu an 1.741 TL.

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Saç, sakal ve vücut için ideal Powertec 8681612488190 Tr 258 Sakal Tıraş Makinesi kablosuz şekilde kullanılabiliyor.

Saç, sakal ve vücut için ideal Powertec 8681612488190 Tr 258 Sakal Tıraş Makinesi kablosuz şekilde kullanılabiliyor.

%4 indirime giren tıraş makinesinin fiyatı 322 TL'den 308 liraya düşüyor. 

İndirime giren tıraş makinesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Size eşsiz bir tıraş deneyimi yaşatacak Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi hassas ciltler için bile uygun.

Size eşsiz bir tıraş deneyimi yaşatacak Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi hassas ciltler için bile uygun.

İndirimsiz hali 999 TL olan tıraş makinesi şu an %10 indirimde. İndirimle birlikte fiyatı 899 TL'ye düşen Philips tıraş makinesini kaçırmamak için hemen tıklayın.

1 aydır tek şarjla 3 günde bir traş oluyorum. Batarya halen bitmedi. Memnunum.

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Profesyonel bir makine arıyorsanız Powertec 6935016801171 Tr-658 Traş Makinesi tam size göre.

Profesyonel bir makine arıyorsanız Powertec 6935016801171 Tr-658 Traş Makinesi tam size göre.

Yüksek hızlı motoru ile tıraş olmak çok daha kolay. %11 indirime giren Powertec tıraş makinesinin indirimli fiyatı 503 TL. 

İndirimlerden kaçırmamanız gereken tıraş makinesi için tıklayın.

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Vücudunuza rahat bir bakım yapmak istiyorsanız Braun BodyGroomer 3 BG 3340 Vücut Bakım Setini deneyebilirsiniz.

Vücudunuza rahat bir bakım yapmak istiyorsanız Braun BodyGroomer 3 BG 3340 Vücut Bakım Setini deneyebilirsiniz.

Şu an bu tıraş makinesi %10 indirimde. 999 TL'den 899 TL'ye düşen bakım seti kaçmaz. Kasık, koltuk altı, göğüs ve bacaklar için kullanılabilen seti hemen satın almak için tıklayın.

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Su geçirmez özelliğiyle rahatça kullanılabilen BRAUN Easyclick 5 Serisi Erkek Tıraş Makinesi her eve lazım!

Su geçirmez özelliğiyle rahatça kullanılabilen BRAUN Easyclick 5 Serisi Erkek Tıraş Makinesi her eve lazım!

Braun Easyclick 5 serisi de indirime giren ürünlerden. Şu an bu ürünün fiyatı 2.598 TL. 

Bu ürünü incelemek ve hemen satın almak için tıklayın.

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Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti istediğiniz her an tıraşa hazır!

Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti istediğiniz her an tıraşa hazır!

İndirime giren ürünlerden biri de Philips'in bu bakım seti. 629 TL'ye düşen ürünü kaçırmayın deriz!

Darbeye dayanıklı 4 tarağı olan bakım setini satın almak için tıklayın.

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Bu indirimlerde birçok tıraş makinesi indirimde. Onlardan biri de Powertec 6912465717581 TR 758 Saç Sakal Makinesi.

Bu indirimlerde birçok tıraş makinesi indirimde. Onlardan biri de Powertec 6912465717581 TR 758 Saç Sakal Makinesi.

Hem saçınız hem sakalınız için kullanabileceğiniz Powertec Saç Sakal Makinesi şu an %7 indirimde. 583 TL'ye düşen makinenin önceki fiyatı 625 TL'ydi. 

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3 esnek bıçağıyla yüz hatlarınıza kolayca uyum sağlayan BRAUN Seri 5 Tıraş Makinesini temizlemek de çok kolay.

3 esnek bıçağıyla yüz hatlarınıza kolayca uyum sağlayan BRAUN Seri 5 Tıraş Makinesini temizlemek de çok kolay.

%4 indirime giren tıraş makinesi 2.203 TL. İndirimsiz hali ise 2.299 TL.

Daha önce Braun S3 ve Remington F5 kullandım. Braun giriş seviyesi bir ürün ve o dönem ödediğim paraya göre gayet iyiydi. Üçüncü kez yedek başlık almak yerine Remington F5 aldım ve 3 sene kullandım. Çok memnundum fakat yedek başlık bulamadım. O yüzden kısa süre önce Braun S5 aldım. Ürünün motoru Remington kadar güçlü değil fakat kesinlikle bıçak kalitesi ve tasarımı sayesinde ondan daha iyi sonuç veriyor. Üstelik çok daha sessiz ve çok çok daha hafif. Son dönemde aldığım en güzel elektronik ürün olabilir. Kesinlikle öneririm.

Hâlâ bir tıraş makineniz yoksa hemen almak için tıklayın.

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Tüylerinizi kısaltıp şekil vereceğiniz Philips QP2724/10 OneBlade Yüz Tıraş Makinesi hızlı şarj özelliğiyle çok kullanışlı.

Tüylerinizi kısaltıp şekil vereceğiniz Philips QP2724/10 OneBlade Yüz Tıraş Makinesi hızlı şarj özelliğiyle çok kullanışlı.

%7 indirimle 589 TL'den 545 TL'ye düşen tıraş makinesi, almak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir ürün.

Konforlu ve güvenli bir tıraş istiyorsanız hemen tıklayabilirsiniz.

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