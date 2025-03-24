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Hazal Kaya Kozmetik Markasıyla Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Destek Paylaşımı Yapınca Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Hazal Kaya Kozmetik Markasıyla Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Destek Paylaşımı Yapınca Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 21:30

Sektörde tekelleşme iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ardından Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle tutuklanan Ayşe Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim oyuncularından biri de Hazal Kaya. Kaya, Barım hakkındaki iddialara dair siyah arka planlı uzun bir açıklama yapmıştı. Ancak Kaya’nın bu açıklamaları “gerçeği çarpıttığı” iddiasıyla oldukça tepki çekmişti. Barım’ın tutuklanmasının ardından Hazal Kaya sessizliğe gömülmüştü, bu sessizliğini Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına kadar devam ettirdi.

Tepkiler artınca günler sonra İmamoğlu’na destek paylaşımı yapan oyuncu Hazal Kaya, yine tepkilerin odağında oldu. Nedeni ise İmamoğlu’na destek eylemlerinde Türkiye elçisi olduğu kozmetik markasının yer aldığı bir pankartı paylaşıp, “Reklam” ibaresi eklemesi oldu… Kaya, tepkiler üzerine gönderiyi sildi ve sosyal medyada gündem olan bir açıklamayla kendisini savundu. Ünlü oyuncu X'te Trend Topic (TT) oldu. İşte detaylar.

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Hazal Kaya, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına günler sonra paylaşım yaparak tepki çekmişti.

Hazal Kaya, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına günler sonra paylaşım yaparak tepki çekmişti.

Son yıllarda toplumsal olaylara dair tepkilerini paylaşan Hazal Kaya, menajer Barım’ın gözaltına alınmasının ardından uzun bir açıklamayla oldukça tepki çekmişti. Barım’ın tutuklanmasının ardından ID İletişim’e bağlı oyuncular sessizliğe gömülmüş, Ayşe Barım’a desteklerini sadece menajerlerinin fotoğrafını paylaşarak göstermişlerdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına dair paylaşım yapmayan Hazal Kaya ise sessizliğini günler sonra bozmuştu. Kaya, sosyal medya hesabından paylaşım gerçekleştirmişti.

Hazal Kaya'nın Ayşe Barım iddialarına verdiği tepki için 👇

Hazal Kaya'nın "Reklam" ibaresi koyduğu ve Türkiye elçisi olduğu kozmetik markasının adının yer aldığı bir pankart...

Hazal Kaya'nın "Reklam" ibaresi koyduğu ve Türkiye elçisi olduğu kozmetik markasının adının yer aldığı bir pankart...

Oyuncu Kaya'nın Instagram hesabından paylaştığı bu gönderi okların kendisine çevrilmesine neden oldu. Hazal Kaya, Lancome markasının Türkiye elçisi... Bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu’na destek için gerçekleşen eylemlere “Gözaltı mı? Benimki Lancome” yazılı bir pankartla katıldı. Ünlü oyuncu ise elçisi olduğu markanın yer aldığı pankartı 'Gurur duyduk” sözleriyle paylaştı. Gönderisinin altına ise “Marka görünüyor diye reklam mı hocam?” notunu düştü.

Hazal Kaya daha sonra yaptığı savunmayla daha da tepki çekti…

Hazal Kaya daha sonra yaptığı savunmayla daha da tepki çekti…

Kaya, tepkiler üzerine paylaşımını sildi ve ardından bu açıklamayı yaptı:

“Alanın görünülrüğünü ufak bir şakayla kendimce desteklemek istemiştim, yanlış anlaşılmalara sebep oldu sanırım. Rimeliniz akmasın ayağınıza taş değmesin.”

Bu paylaşımların ardından sosyal medyada Hazal Kaya'ya tepki yağdı. İşte gelen tepkiler 👇

Bu paylaşımların ardından sosyal medyada Hazal Kaya'ya tepki yağdı. İşte gelen tepkiler 👇
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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