Hazal Kaya Kozmetik Markasıyla Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Destek Paylaşımı Yapınca Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Sektörde tekelleşme iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ardından Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle tutuklanan Ayşe Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim oyuncularından biri de Hazal Kaya. Kaya, Barım hakkındaki iddialara dair siyah arka planlı uzun bir açıklama yapmıştı. Ancak Kaya’nın bu açıklamaları “gerçeği çarpıttığı” iddiasıyla oldukça tepki çekmişti. Barım’ın tutuklanmasının ardından Hazal Kaya sessizliğe gömülmüştü, bu sessizliğini Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına kadar devam ettirdi.

Tepkiler artınca günler sonra İmamoğlu’na destek paylaşımı yapan oyuncu Hazal Kaya, yine tepkilerin odağında oldu. Nedeni ise İmamoğlu’na destek eylemlerinde Türkiye elçisi olduğu kozmetik markasının yer aldığı bir pankartı paylaşıp, “Reklam” ibaresi eklemesi oldu… Kaya, tepkiler üzerine gönderiyi sildi ve sosyal medyada gündem olan bir açıklamayla kendisini savundu. Ünlü oyuncu X'te Trend Topic (TT) oldu. İşte detaylar.