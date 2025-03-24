Başak Dizer, Protestolarda Polisin Aşırı Güç Kullanımı Hakkında Konuştu: "Kalbim Çok Acıdı!"

Bu sürecin en başından peri, başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere birçok ilimizde alınan karara karşı protesto ve yürüyüş eylemleri gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Bunun sonucu olarak başta üniversiteli gençler olmak üzere, yürüyüşlere katılıp sesini duyurmak isteyen birçok vatandaşın polisin aşırı güç kullanımına maruz kaldığı sonrasında sosyal medyada paylaşan videolarla görünür hale gelmişti.