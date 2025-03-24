Başak Dizer, Protestolarda Polisin Aşırı Güç Kullanımı Hakkında Konuştu: "Kalbim Çok Acıdı!"
Başak Dizer, Protestolarda Polisin Aşırı Güç Kullanımı Hakkında Konuştu: "Kalbim Çok Acıdı!"
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılanması kararının ardından, vatandaşlar katıldıkları protestolarda polisin aşırı güç kullanımıyla karşı karşıya kaldı. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Şimdilerde ise ünlü isimler, bu olaya tepkilerini ortaya koymaya devam ediyor.
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19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve diğer birçok parti üyesi hakkında başlatılan soruşturmada verilen karara göre İmamoğlu, "terör" suçlamasından serbest bırakılırken, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yaşanan bu durumun ve öğrencilerin uğradığı fiziksel şiddetin karşısında sessiz kalmadı.
Gençlerin çağrısına Dizer de kendi paylaşımıyla destek oldu.
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