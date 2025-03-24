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Başak Dizer, Protestolarda Polisin Aşırı Güç Kullanımı Hakkında Konuştu: "Kalbim Çok Acıdı!"

Başak Dizer, Protestolarda Polisin Aşırı Güç Kullanımı Hakkında Konuştu: "Kalbim Çok Acıdı!"

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 15:42

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılanması kararının ardından, vatandaşlar katıldıkları protestolarda polisin aşırı güç kullanımıyla karşı karşıya kaldı. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Şimdilerde ise ünlü isimler, bu olaya tepkilerini ortaya koymaya devam ediyor.

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19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve diğer birçok parti üyesi hakkında başlatılan soruşturmada verilen karara göre İmamoğlu, "terör" suçlamasından serbest bırakılırken, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve diğer birçok parti üyesi hakkında başlatılan soruşturmada verilen karara göre İmamoğlu, "terör" suçlamasından serbest bırakılırken, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bu sürecin en başından peri, başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere birçok ilimizde alınan karara karşı protesto ve yürüyüş eylemleri gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Bunun sonucu olarak başta üniversiteli gençler olmak üzere, yürüyüşlere katılıp sesini duyurmak isteyen birçok vatandaşın polisin aşırı güç kullanımına maruz kaldığı sonrasında sosyal medyada paylaşan videolarla görünür hale gelmişti.

Detaylar için:

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yaşanan bu durumun ve öğrencilerin uğradığı fiziksel şiddetin karşısında sessiz kalmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yaşanan bu durumun ve öğrencilerin uğradığı fiziksel şiddetin karşısında sessiz kalmadı.

Polis müdahalelerinde şiddetle karşılaşan birçok üniversiteli genç, 'sesimizi duyun' çağrısı verdi.

Gençlerin çağrısına Dizer de kendi paylaşımıyla destek oldu.

Gençlerin çağrısına Dizer de kendi paylaşımıyla destek oldu.

Paylaşımına, 'X’de korkunç videolar var. Kalbim çok acıdı yapmayın. Gençlere, öğrencilere, kadınlara orantısız güç ve şiddet videoları var yüzlerce. Seyrettim, öylece duruyorlar gaz yiyorlar 1 m’den gözlerine, ciğerlerine. Tomadan direkt kafasına su sıkılan birini gördüm.

Yürümek, slogan atmak ne zaman yasa dışı oldu??

Ve kendi vatandaşına bu kadar ağır saldırmak… Düşman mı bu insanlar?' notunu düştü.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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